Трудно нанять приезжего, легко в коммуникации: бизнес-культура Сингапура

Город-государство Сингапур привлекает внимание международных корпораций и технологических стартапов как место для старта международной экспансии. Фаина Лернер, директор по организационному развитию «Рексофт» и ex-Talent Acquisition в EPAM, рассказывает об особенностях организации бизнеса в Сингапуре с точки зрения найма персонала и взаимодействия с государством. В своем прошлом материале для читателей RB.RU Фаина поделилась секретами работы с ИТ-персоналом в Индии .

Сингапур — это многонациональный город-государство, мировой финансовый центр. Из-за своего положения на стыке Европы, Азии и Америки, открытой экономической политики, привлекательного налогообложения страна крайне перспективна для расположения штаб-квартиры и развития международного бизнеса.

Сингапур провозгласил свою независимость от Китая в 1965 году и сделал своим лозунгом «все флаги в гости будут к нам». Одно из преимуществ страны — в ее уникальной, по-настоящему открытой международной среде. Перенося сюда штаб-квартиру, вы не почувствуете себя чужаком. Каждый второй здесь приезжий.

По численности населения Сингапур примерно равен Санкт-Петербургу — 5,5 млн человек. Это многонациональный регион. При этом если задаться анализом местных жителей с точки зрения этнической принадлежности, то порядка 70% — это китайцы, много индонезийцев, малазийцев, филиппинцев, индийцев. Картину дополняют люди из совершенно различных частей света. Если вы строите технологический бизнес, то весь локальный рынок ИТ-специалистов в своей области вы будете неплохо знать в течение года. Зачем же при заявленной открытости вам нужно погружаться в местный рынок труда?

Государственная политика

Государство ведет строгую протекционистскую политику по защите интересов своих граждан. Например, бизнес обязан ежемесячно подавать сведения о персонале с точки зрения баланса местных и приезжих сотрудников. Порядок должен быть близок к 50%, но четкой цифры в государственных регламентах нет, поэтому компании должны отслеживать эту грань и быть всегда начеку.

Ежемесячно чиновники оценивают комплексную картину по всем предприятиям. Если компания нанимает больше иностранцев, чем конкуренты, то, по опыту, предприятие ставят на учет в течение полугода. Это превращает наем иностранцев в настоящую головную боль.

Например, если в стандартных условиях рабочая виза выдается в течение двух месяцев, то при усиленном государственном контроле — сроки сдвигаются к шести месяцам, и каждый документ на визу рассматривается с особым вниманием; необходимо доказывать, что на локальном рынке нет специалиста нужной квалификации. Чтобы гарантировано не попасть в подобную ситуацию, во время моей работы в Сингапуре мы четко соблюдали цифру в 58% местного персонала.

Местные VS иностранцы

Окей, скажете вы — а почему не больше? Это же Азия и персонал, скорее всего, дешевле, чем в Европе или США. Для Сингапура это не работает.

В самом начале моей работы с офисом в Сингапуре в качестве Talent Acquisition EPAM в России и странах Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC) я столкнулась с тем, что коллеги, которые родились в Сингапуре, получают в 2–2,5 раза больше, чем те, кто приехали по работе из других стран, даже если у них есть статус резидента.

Причем такая разница в оплате не зависит от профессиональных навыков и опыта специалиста. Государство пытается с этим бороться, но пока получается, что стартовые условия играют свою роль. Именно поэтому наем экспатов, особенно для сервисного бизнеса, каким является ИТ, позволяет балансировать затраты компании, ведь ФОТ — одна из главных статей расхода.

Пожалуй, именно дискриминация на уровне местный — приезжий была тем фактом, который меня как топ-менеджера глобальной компании сильно удивил. Например, зарплата младшего HR-специалиста с гражданством Сингапура была такая же, как и у очень высококвалифицированной коллеги, приехавшей из Индии.

При этом для коллег из местного офиса ситуация была в порядке вещей. Также никого не удивляло, что на руководящей позиции стоял сингапурец, который по уровню существенно проигрывал своим подчиненным иностранцам.

ИТ во всем мире более свободный и прогрессивный бизнес, что позволило мне относительно быстро исправить ситуацию. Должна сказать, что сильно в этом вопросе помогла пандемия и мой удаленный режим руководства. Я четко показала, что как главу HR-функции международной компании меня не волнует страна происхождения конкретного сотрудника, важны рабочие качества и умение решать поставленные задачи. Это принцип всей компании независимо от места нахождения офиса. Доход и карьерные перспективы каждого сотрудника зависят только от результатов.

Это решило вопрос, но я предполагаю, что случай каждой компании будет индивидуальным, и на старте бизнеса в Сингапуре необходимо быть готовым к этой специфике.

Хантинг и местная специфика

С точки зрения персонала сингапурцев нанимают на позиции консультантов — продавцов высокого уровня, юристов и финансистов, то есть они представляют клиентский фронт-офис для ведения бизнеса. Бесспорно, для ИТ-компании важны и технические специалисты. Сюда с удовольствием приезжают индийцы, филиппинцы и европейцы. В нашем случае это были ИТ-специалисты, работающие в офисе у заказчика под его задачи.

Каких-то особенностей в хантинге нет. Из-за международных амбиций Сингапура самый рабочий инструмент — это LinkedIn, особенно если вы ищете высококвалифицированных сотрудников из разных срезов (от финансовых консультантов и продаж до ИТ-персонала).

Для технических кандидатов хорошо работает приложение Foundit (ранее Monster) Job Search, чуть менее эффективны для ИТ — Jobstreet и Jobsdb. Последние две площадки весьма популярны в Сингапуре. Если же есть задача найти кандидата в области банкинга и финансов, то обратите внимание на Efinancial, их база как раз ориентирована на этот сегмент специалистов.

Кроме того, есть рекрутинговые компании, специализирующиеся на релокации специалистов из других стран под ваши потребности. Рынок местных специалистов узкий. Заинтересовать их можно либо зарплатой, либо интересной задачей, либо карьерным ростом в смежной области. Например, топа из финансовой корпорации можно схантить на должность консультанта в области ИТ, так как это позволяет расширить его опыт на другие отрасли. Рынок маленький — все друг друга знают. Поэтому репутация и отношения для местных в приоритете. Они могут поступиться выгодой или результатом для сохранения отношений. Все-таки страна крохотная. Работодатель может прийти и уйти, а вот соседи останутся. Это важно понимать при построении команды в Сингапуре. Для местных важная ценность — стабильность работодателя в долгосрочной перспективе. На собеседованиях часто интересуются портфелем клиентов и проектов. Спрашивают о реакции на потенциальные кризисные ситуации (например, кандидаты спрашивали, как повлияла на бизнес пандемия, какие действия компания предпринимала для обеспечения бесперебойного сервиса для клиентов и безопасности сотрудников). Это говорит о том, что изначально сингапурцы подходят к компании-работодателю с долгосрочными перспективами. Однако сейчас из-за роста конкуренции уже случаются ситуации, когда человек отказывается от оффера буквально накануне выхода. Еще пару лет назад такое случалось крайне редко. Из забавных особенностей, которые, наверное, уже привычны нам — онлайн-собеседование может проходить совершенно в любом месте: у бассейна, в торговом центре, ресторане. Точны как швейцарские часы Важное отличие Сингапура от других азиатских стран-соседей, где обязательно нужно чувствовать намеки, полутона, — открытость и готовность поделиться ситуацией так, как она есть. Это обусловлено короткой историей нации и сильным движением эмиграции. Кстати, тем, кто внимательно смотрит на Сингапур, очень рекомендую книгу «Из третьего мира — в первый. История Сингапура 1965-2000». В ней история «сингапурского чуда» рассказана человеком, который был не просто очевидцем этих драматических событий, но творцом перемен — бывшим премьер-министром страны Ли Куан Ю. В результате экономического рывка в стране действительно приятно строить бизнес, легко общаться, не надо думать о глубинных ментальных смыслах и культурных особенностях — как практически везде в Азии. Еще одна важная вытекающая особенность местных — быть пунктуальным, изъясняться максимально прозрачно и просто, обязательно фиксировать свои договоренности (часто письменно), причем это происходит не из-за недоверия, а по причине мультикультурности. Эти особенности позволяют быть уверенными, что тебя правильно поняли. Кстати, письменная фиксация во многих азиатских странах может восприниматься как оскорбление. Логика простая — мы же все проговорили, ты что, не доверяешь моему слову? Эта азиатская традиция часто бывает большой головной болью для бизнесменов-иностранцев, которые не понимают культурного кода и этикета, складывавшегося веками. В Сингапуре этого нюанса нет. Культура более близка к традициям глобального бизнеса, что существенно упрощает жизнь. Вывод Именно за свою открытость и четкость Сингапур остается местом притяжения международного бизнеса на перекрестье миров. Если вы задумались о международной экспансии, то эта небольшая страна — та самая локация, на которую стоит обратить внимание. Но надо помнить, что в Сингапуре есть нюансы в виде государственного регулирования, с которыми без специалистов справиться сложно. Зато здесь приняты простые и понятные коммуникации без восточных особенностей, четкость в договоренностях, привычные европейцам международные стандарты ведения бизнеса — все это облегчит первые шаги на мировой арене. Фото на обложке: Unsplash