Бизнес на колесах: что нужно учесть, если хотите открыть мобильный стритфуд в России

Сергей Никольский, руководитель категорий «Автоуслуги» и «Коммерческий транспорт» в «Авито», рассказывает, как развивается направление мобильного стритфуда в России и что нужно знать желающим зайти в эту нишу.

Стритфуд на колесах — фудтраки и кофетраки — часто можно увидеть на форумах, музыкальных фестивалях, в городских парках и торговых центрах. Отсутствие законодательной базы пока не позволяет ресторанам на колесах перемещаться по улицам, но в крупных городах все равно появляется все больше мобильных точек общепита.

Не самый мобильный бизнес

Сейчас в России нет законодательной базы, которая позволяла бы владельцам фудтраков вести действительно мобильную торговлю, перемещаясь вслед за потоком покупателей. С 2018 года на рассмотрении Госдумы находится законопроект, принятие которого позволит стритфудам на колесах переезжать с места на место, но пока его принятие откладывается.

В некоторых городах России при этом действуют локальные акты, позволяющие фудтракам перемещаться по городу. Например, такая практика с 2018 года применяется в Нижнем Новгороде. А в июле этого года фудтраки легализовали в Санкт-Петербурге.

В большинстве городов России для работы необходимо арендовать место под фудтрак. Заключить договор аренды предприниматель может с общественным пространством — например, городским парком или частным арендодателем. Во втором случае получится разместиться, например, на территории парковки торгового центра или бизнес-холдинга. Но владелец фудтрака все равно остается привязан к конкретной точке в городе.







Основатель сети мобильных кофеен «Кофельяно» Алексей Федосов

Надеяться на внесение изменений в законодательство на федеральном уровне в ближайшее время не стоит. Но ситуация такова, что у региональных властей сейчас достаточно полномочий для легализации фудтраков. Опыт Нижнего Новгорода, Костромы, Татарстана — наглядный пример. При этом в Москве и Санкт-Петербурге направление стритфуда на колесах все равно более развито, чем в остальных городах страны.





Основатель нижегородской сети гриль-баров на колесах «Горячо» Игорь Ладыгин

Сколько стоит запуск бизнеса на колесах

В Москве кофетраки и фудтраки по большей части размещаются в парках или на территории торговых центров на окраинах города. Из-за этого сложно понять, где таких точек все-таки больше — в Москве или Санкт-Петербурге. Петербург сам по себе более компактный, мобильные кофейни там больше сконцентрированы в центре. Из-за этого возникает впечатление, что там их очень много.

Как отмечает вице-президент ассоциации «Гастроном» Илья Завельский, в среднем первоначальные инвестиции для открытия стритфуда на колесах колеблются от 2 до 2,5 млн рублей с учетом не только затрат на сам фудтрак, но и других расходов — например, на проработку меню и оформление документов, необходимых для старта бизнеса (потребуется оформить статус ИП, медицинские книжки для сотрудников и получить разрешение от Роспотребнадзора).

Стоимость открытия будет зависеть от того, с каким меню вы планируете работать.

Для того чтобы готовить в фудтраке блюда на гриле, потребуется и сама печь, и улучшенная система вентиляции. А вот затраты на запуск кофе-точки на колесах будут значительно ниже. Например, купить передвижную кофейню в Москве можно за 500 тысяч рублей.

Стоимость аренды места под стоянку зависит от региона и от арендодателя. По данным компании «Клен», которая оказывает услуги по открытию точек общепита, в среднем аренда в Москве места площадью 7 кв. м (столько потребуется для полноценного большого фудбаса, другие форматы потребуют меньше) будет стоить порядка 350 тыс. рублей в год, если речь идет о территории на границе Третьего транспортного кольца. Аренда в центре обойдется дороже, за год сумма составляет в среднем в 700 тыс. рублей.

Если вы планируете работать на фудтраке на крупных мероприятиях, за аренду снова придется платить. По данным сервиса Quick Resto, стоимость размещения мобильной точки на площадке фестиваля или форума стоит в среднем от 3 до 30 тыс. рублей в зависимости от масштаба мероприятия.





Как выбрать фудтрак

купить новый фудтрак от российского или зарубежного производителя (во втором случае к стоимости самой машины придется добавить затраты на транспортировку и растаможку);

приобрести подержанный фудтрак (предыдущие владельцы часто продают фудтраки в комплекте с оборудованием для готовки, это может быть выгодно);

купить фургон или прицеп и переоборудовать его под фудтрак самостоятельно или при помощи специальных бюро (создать фудтрак можно даже на базе легкового автомобиля, масштабы необходимых доработок зависят от целей бизнеса).





Почему это выгодно, если перемещаться нельзя

Основатель одной из первых в России компаний-производителей фудтраков EdaNaKolesah Рафаэль Хабиров

Запуск мобильной точки, несмотря на все ограничения, обходится дешевле, чем открытие собственного ресторана, так как расходы на аренду и ремонт ниже. Для рестораторов, у которых уже есть бизнес в традиционном формате, точка на колесах становится дополнением к основной деятельности, а новичкам в общепите позволяет протестировать гипотезы с минимальными затратами.

Ниша еды на колесах позволяет запустить бизнес намного быстрее, но самое главное — дает право на ошибку. Если не получилось на одном месте — можно с легкостью сменить локацию, а еще полностью сменить концепцию и брендинг, и все это будет намного быстрее и безопаснее, нежели работа со стационарным рестораном, ведь владелец прогоревшего ресторана теряет все вложенные деньги.





Свой первый фудтрак Рафаэль продал несколько лет назад, а теперь его проект — резидент «Сколково» — вырос в современный промышленный комплекс в Подмосковье, площадью более 4 тыс. кв. м по производству трейлеров премиум-класса. Компания развивает по такому же пути направления домов, бань, магазинов и офисов на колесах.





Игорь Ладыгин

От мобильного ресторана, если он окажется успешен, проще прийти к полноценной стационарной точке, чем с нуля. Мы начинали со смокера — гриля — на колесах, который собрали сами, потому что нам было любопытно попробовать это направление. В итоге наши смокеры и продукция из смокеров заинтересовали очень многих. Так от их производства «для себя» мы перешли к производству для всех.

В итоге развиваем два направления бизнеса. Мы научились собирать уникальные, качественные смокеры на колесах и продаем их под заказ. Параллельно мы расширяли собственную торговлю и в итоге открыли стационарный ресторан. Это оказалось проще, чем если бы мы начинали с нуля, ведь у нас уже было отработанное меню и понимание того, что понравится клиентам.







Алексей Федосов

Ниша бизнеса на колесах очень актуальна для самозанятых. Я знаю ребят, у которых есть кофетраки и которые путешествуют на них по России. Сейчас они поехали в Крым: покупаться, позагорать и поработать.

Еще один выгодный формат, в котором мы работаем, — выездные кофе-брейки под заказ. Допустим, компания организует для сотрудников корпоратив на природе — мы можем приехать и обеспечить участников напитками и снеками. Количество таких мероприятий, правда, невелико — пока 1-2 в месяц. Так что для нас это лишь дополнительное направление.





Как достичь максимума

Что нужно учесть, задумавшись об открытии бизнеса на колесах:

Платить аренду все равно придется: по закону у бизнеса на колесах должен быть договор об аренде места для работы.

Самый дешевый вариант бизнеса на колесах с точки зрения инвестиций — мобильная кофейня. Любая идея, связанная с готовкой еды, требует больше вложений.

Кафе на колесах позволяет протестировать меню и может стать первым, менее рискованным шагом к открытию стационарного ресторана.







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