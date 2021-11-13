Startup VISA Canada: как во время пандемии перенести бизнес в Канаду

Всеобщий локдаун в последние два года, конечно, повлиял и на стартап индустрию. Однако, в зависимости от «прочности» инновационной системы, каждая страна, включая Канаду, пережила это время по-своему.

В начале 2020 года у всех игроков рынка инвестиций была общая цель – не потерять потенциал инновационного развития, который критически влияет на восстановление экономики в целом.

Как оказалось, не все так мрачно, как прогнозировали в начале 2020 года. Есть и плюсы, и эти плюсы пост-пандемийного мира мы обсудим.

О самой программе Startup VISA Canada мы уже писали ранее (например, здесь или здесь).

Поддержка бизнеса от канадского правительства

Канада не лидер в мире стартапов, но все же она постепенно поднимается в мировых рейтингах.

Так регион Торонто-Ватерлоо («Северная Кремниевая» долина Канады) занял 14-е место в недавно опубликованном глобальном рейтинге стартап-экосистем, поднявшись на четыре позиции по сравнению с предыдущим годом.

Глобальный отчет по экосистеме стартапов на 2021 год (GSER), включает анализ 280 предпринимательских инновационных экосистем и трех миллионов стартапов.

Канадское правительство предприняло беспрецендентные меры по поддержке экономики в этом году, что, конечно, отразилось на стартап индустрии.

Примечательно, что восемь процентов стартапов в Канаде сообщили о росте их отрасли.

Пандемия, безусловно, усилила потребность в товарах и услугах, в таких отраслях, как EdTech, EcoTech, Cybersecurity, MedTech, E-Commerce.

Только четыре процента канадских стартапов сообщили, что они фактически закрыты из-за пандемии – это по сравнению с девятью процентами во всем мире.

Ведущий инкубатор Канады MaRS ведет постоянный мониторинг программ правительства на своем портале.

Самая сильная программа – это программа экстренной субсидии на заработную плату, до 75%, но не более 847 долларов в неделю (CEWS), и программа покрытия арендной платы (CERS).

Ссуды на бизнес HASCAP, для получения которых компания должна продемонстрировать снижение дохода как минимум на 50% в течение как минимум трех месяцев (не обязательно подряд) в течение восьми месяцев до подачи заявки.

У вас есть до 10 лет для погашения ссуды, включая возможную отсрочку выплаты основного долга на 12 месяцев в начале.

До мая следующего года (2022) федеральное правительство заменит Канадское пособие на восстановление новым пособием, размером в 300 долларов в неделю работникам, которые вынуждены пропускать работу из-за карантина.

Федеральные органы также заменяют субсидии на аренду и заработную плату для предприятий программами, ориентированными на секторы, которые все еще восстанавливаются.

Расширяется финасирование через госпрограммы инноваций.

Например, провинциальная программа Fed Dev Ontario по расширению бизнеса и повышению производительности, финансирует большое число компаний.

Получатели ее грантов охватывают ряд технологических вертикалей, включая SaaS, розничную торговлю и AgTech.

Наример, одна из компаний, получивших инвестиции через Fed Dev Ontario, называется Mycionics. Она разработала роботизированную систему сбора урожая для предприятий по выращиванию грибов.

Другое направление инвестиций у правительственного банка BDC (Bank Development Canada) – это поддержка стратапов в секотрах, которые пока слабо развиты в стране.

Через новый венчурный фонд Deep Tech банк поддерживает стартапы в сфере глубоких технологий, чтобы устранить то, что он считает «критическим пробелом в канадском технологическом ландшафте».

Фонд будет стремиться ускорить развитие «трансформационных технологий» в различных секторах глубоких технологий, включая квантовые вычисления, электронику, фотонику, полупроводники, робототехнику, основополагающий искусственный интеллект (ИИ) и кибербезопасность.

Поддержка от инвесторов и лоббистов стартап индустрии

Однако не все компании смогли воспользоваться поддержкой правительства.

Стартапы не всегда подходят под определение малого бизнеса по ряду факторов, что беспокоит инвестров и вносит сложности в работу самих компаний.

Поэтому крупные игроки инновационной экосистемы Канады, такие инкубаторы, как MaRS, Communitech, DMZ, чьи портфели включают сотни стартапов, активно лоббируют интересы своих подопечных, работая в интересах компаний.

Они прекрасно понимают, что развитие цифровой экономики помогает Канаде преодолеть зависимость от добывающих отраслей и автомобильной промышленности.

Тренд на цифровые технологии явно просматривается и в политике правительства.

Число новых рабочих мест в технологическом секторе растет за счет запуска инновационных предприятий, а в традиционных отраслях промышленности падает, что отражает общую тенденцию в перестройке канадской экономики.

Не случайно теперь в списке самых богатых канадцев есть и люди из стартап индустрии – основатели Uber, Shopify, ApplyBoard.

Недавно созданный (в 2020 году) фонд IFC (Innovation Economy Consul), в который вошли основные игроки рынка, призван лобировать интересы отрасли в правительстве.

Вот как позиционирует себя эта организация: «Мы объединяем канадские инновационные центры, учреждения, предпринимателей, корпоративных партнеров и инвесторов для создания экосистемы, в которой могут быть рассмотрены ключевые проблемы, стоящие перед инновационным сообществом»

Собственные программы поддрежки были реализованы и в самих инкубаторах, например, программа Entrepreneur First, с фондом 150 миллионов, который тратится на то, чтобы человек в идеями мог найти ко-фаундера.

Директор программы Рейчел Циммер так пояснила необходимость живого общения ко-фаундеров: «Из-за текущих ограничений COVID все личные встречи и упражнения по построению команды проводились на Zoom. Я думаю, что вы можете поддерживать отношения удаленно, и мы хорошо с этим справились, но предприниматели нуждаются в этом реальном времени, чтобы установить доверительные отношения»

«Стартапам необходимо вести трудные разговоры и быстро принимать решения. Это очень сложно сделать в интернете, особенно если вы только что познакомились со своими партнерами», – утверждает Циммер.

На фоне снижения потребительского рынка, и розничной торговли, некоторые стартапы (в основном, онлайн сервисы) взлетели.

Ярким примером может служить онлайн образование.

Так к примеру, небольшой стартап из Торонто Prodigy, правильно понял проблему образования и научил детей играть в знания.

Prodigy привлекла 159 млн долларов финансирования в конце 2020 года. Список компаний, увеличивших свою рыночную нишу в разы, можно найти в обзоре MaRS выше.

Еще одна сфера, которая в канаде в пандемию существенно выросла при поддержке правительства – автономные транспортные средства.

Согласно отчету Bloomberg New Energy Finance за 2020 год, прогнозируется, что к 2040 году в мире более половины всех продаж легковых автомобилей будут приходиться на электромобили (EV).

Многие юрисдикции объявили о запрете продажи легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания – среди них и Канада, где запрет начнет действовать в 2035 году.

Провинция Онтарио может оказаться в самом центре производственной революции с доступом к материалам, историей передового опыта в автомобилестроении, понятной цепочкой поставок, культурой инноваций и государственной поддержкой.

Одним из приоритетов правительства в 2020 и 2021 годах стала поддержка отрасли Cleantech.

Согласно последним данным Cleantech Group, Канады поднялась с седьмого места в 2014 году до второго в 2021 году в Глобальном индексе инноваций в области чистых технологий.

Благодаря надежной государственной поддержке и инновационной экосистеме стартапов все большее число канадских компаний, занятых чистыми технологиями, начали в последние годы разрабатывать жизнеспособные коммерческие продукты для различных секторов, таких как горнодобывающая промышленность, управление электросетями и бытовая электроника.

В то время как весь мир стремится сократить выбросы парниковых газов и начать восстановление после COVID-19, сектор чистых технологий Канады может сыграть значительную роль в переходе к низкоуглеродной экономике.

Поддержка малого бизнеса от корпораций: Digital Main Stream

Одним из решений, которое помогло многим стартапам в эти сложные времена, стало открытие платформы Digital Main Stream.

Проект спонсировали крупные технологические компании из США и Канады, в том числе Google, Mastercard, Shopify, Facebook.

Платформа, по сути, является локальным порталом с лозунгом «Покупай рядом» и предназначена для простого выхода малых бизнесов на интернет торговлю.

Многие корпорации запускают собственные программы поддержки.

Так компания CISCO анонсировала новый пул поддержки канадских стртапов после пандемии.

Cisco Canada стремится поддержать канадских новаторов тремя способами:

новой наградой Fast Future Innovation Awards;

предоставлением стартового капитала в виде грантов компаниям, которые могут доказать, что они решают критические проблемы отрасли;

поддержкой компаний собственной экспертизой по выходу на рынок и наставничеством от персонала компании.

Другие игроки (Twitter, Microsoft, Pinterest и Stripe) во время пандемии более активно расширяли свои инженерные центры в Канаде.

Канада – «подопытный кролик» для технологических компаний.

На это есть две ключевые причины:

Новый продукт должен быть протестирован на относительно небольшом англоязычном рынке, прежде чем выйти в США и в мире; Работа технических талантов в Канаде стоит в среднем дешевле, чем в США.

Инвесторы из США активно открывают свои офисы в Канаде.

Так Silicon Valley Bank (SVB), американский коммерческий банк, недавно объявил о своем расширении в Канаде с новым офисом в Монреале.

SVB специализируется на кредитовании технологических компаний и уже помог профинансировать более 30 000 стартапов по всему миру

Банк предоставляет ряд специализированных финансовых услуг частным и государственным технологическим и медико-биологическим компаниям в Канаде, а также инвесторам этих компаний.

Shopify, Paper, Sierra Oncology и White Star Capital уже воспользовались его предложениями.

Корпоративный сектор Канады в последние два года, активно развивает венчурные фонды для стартапов.

В середине года компания Intuit (разработчик бухгалтерских решений, годовой доход – 10 млрд долларов) объявила о запуске Intuit Ventures, новой программы венчурного капитала (VC) для предприятий.

Цель программы – ускорение инноваций для растущих технологических стартапов и финтех-компаний. На этом список подобных фондов не ограничивается.

Канадские корпорации, лидеры рынка все чаще выступают в роли венчурных инвесторов.

В этом году Spin Master из Торонто вышел на рынок венчурных инвестиций, первоначально финансировав стартап мобильных игр Nørdlight и Hoot Reading, канадскую службу онлайн-обучения.

Фонд в размере 100 млн долларов поддерживает основные идеи Spin Master (игрушки, развлечения и цифровые игры) и «будет отслеживать среднесрочные и долгосрочные тенденции, включая новые технологии, новаторские услуги и другие области».

Такая активность корпораций не могла не сказаться и на общем обьеме инвестиций.

Инвестиционная активность после небольшого шока в 2019 году выросла в разы.

Только в первой половине 2021 года в канадские стратапы инвестировано 6,3 млрд долларов, что на 30% больше, чем за весь 2020 год.

Количесто единорогов тоже выросло, раунд обьемом 300 или 200 млн долларов теперь не редкость.

Как работают инкубаторы Startup VISA в условиях пандемии

Минусы:

Увеличение сроков получения PR-статуса (постоянного вида на жительство).

Это самый больной вопрос в 2020 и 2021 годах.

Действительно, у нас есть кейсы, когда команда ждет оформления PR больше 12 месяцев.

Это связано не только с пандемией и перегрузкой иммиграционных служб, но также с новым планом приема иммигрантов в страну. Правительство обьявило программу максимум – принимать в год более 450 тыс. иммигрантов.

Бюрократическая система в Канаде, как и в любой стране, медленная и неповоротливая, и, видимо, пройдет еще время, пока все процессы войдут в норму, и мы снова сможем гарантировать срок ожидания не более года.

Невозможность очного обучения и освоения будущей страны проживания.

В нашей парктике примерно 30% осонователей хотят приехать на очное обучение.

Мы понимаем, что они хотят увидеть и «пощупать» страну, пообщаться с людьми, просто пожить в канадском городе.

В программе Startup VISA предусмотрена такая возможность: практически сразу после получения письма поддержки от инкубатора можно оформить Work Permit (разрешение на работу) по упрощенной процедуре.

Потеря личного контакта с менторами и потенциальными партнерами.

Личное общение с менторами и экспертами вживую может дать многое, особенно в части понимания правил игры и бизнес-менталитета канадского общества, а он отличается от привычного вам образа общения в России или Украине.

Визуальный и эмоциональный контакт важен для погружения в тему. К сожалению Zoom-общение этого не дает.

Временные сдвиги могут нарушить ваш режим жизни.

Кажется, что, независимо от времени суток, вы готовы работать и учиться.

Но на практике это не так: в Торонто 10.00, занятия только начинаются, а в Москве – 18.00. Закончатся они в 16.00 по Торонто, или в полность по Москве.

А если разница 10-11 часов? Ни один инкубатор не будет подстраивать свои учебные часы под вас: не потому что он вас не любит, а потому что студенты в вашей группе могут быть из любого часового пояса мира.

Плюсы

Доступ к онлайн площадкам.

Физическое присутствие на презентации перед инвестиорами стало не обязательным, и вы можете использовать онлайн площадки для прокачки своего проекта.

Вот пара примеров. В Торонто, например, есть все возможности представить свой проект потенциальным инвесторам, сделав презентацию на одном из популярных форумов.

При этом можно просто посмотреть, что предлагают другие. Стоит помнить, что до реальной сделки проект может и не дойти, в том числе по той причине, что большинство таких площадок работают с компаниями в канадской юрисдикции.

Онлайн изменил подход к работе многих инкубаторов, в том числе самого известного Y-Combinator (США), который «забросил» удочку в канадские стартапы и провел летом 2021 года демо день в Ванкувере.

По его итогам 16 канадских стартапов получили право на представление своих проектов в Y-Combinator.

Срокращение затрат на процессинг по программе Startup VISA.

Сам процесс получения PR сопряжен с расходами на обучение и приезд в Канаду, подготовку правильной презентации проекта (Pitch Deck), бизнес-плана и заполнения входных форм инкубатора.

По крайней мере до лета 2022 года, пока инкубаторы не могут принимать студентов очно, вам не нужно тратить средства на приезд и проживание в Канаду, если обучение в инкубаторе длится до 6 месяцев.

Гибкое расписание работы инкубаторов.

Теперь курсы, после которых можно получить поддержку инкубатора и подать документы на иммиграцию, не привязаны к логистике.

По этой причине многие инкубаторы перешли на гибкие сроки приема заявок на обучение.

Сами курсы также стали более гибкими по расписанию, структуре и стоимости, что предоставляет возможность выбора.

Если вы задумались о релокации вашего проекта в новую юрисдикцию, туда, где есть рынок, инвестиции, приемлемый для вас уровень жизни, то стоит смотреть на Европу, Сингапур, США или Канаду.

Нужно всегда учитывать фактор времени (скорость получения PR) и фактор денег.

Первый фактор – это иммиграционный статус.

Это один из видов рабочей визы, который дает вам право на работу в компании и временный вид на жительство.

В разных странах придется выполнить разные условия, чтобы претендовать на статус постоянного резидента.

Так в Европе или США до офоормления постоянного вида на жительство может пройти 5-7 лет и более.

В Канадской программе Startup VISA были кейсы (правда, до пандемии), когда команда получала PR за шесть месяцев. Сейчас из-за перегрузки иммиграционной системы Канады это может занять год или два.

Второй фактор – это ресурсы.

В зависимости от ваших ресурсов в программе Startup VISA Canada можно выбрать разные финансовые модели.

Самые дешевые будут не в технологических и финансовых центрах страны (Торонто, Оттава, Ванкувер), а на периферии.

Инкубаторы там бесплатные, а стоимость жизни ниже чем в мегаполисах.

Для релокации в крупные города Канады рассчитывайте потратить не менее 25 тыс. долларов на одного члена вашей команды.

Фото на обложке: BalkansCat/Shutterstock