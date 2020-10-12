Легализация смарт-контрактов в США, акселератор от Skoda и контроль климата: блокчейн-дайджест

В США могут полностью узаконить блокчейн и смарт-контракты, блокчейн для контроля выбросов в KPMG, акселератор для блокчейн-стартапов при поддержке Skoda, новая блокчейн-платформа для торгового финансирования, блокчейн Honda и General Motors для зарядки электрокаров и ещё три блокчейн-новости последней недели.

Компания «Кометрика» еженедельно отслеживает актуальные тренды в практическом применении блокчейна в разных сферах и собирает дайджест, который мы публикуем на Rusbase.

KPMG представила решение на базе блокчейна для учета выбросов CO2

Аудиторская компания KPMG анонсировала разработку блокчейн-решения Climate Accounting Infrastructure (CAI), позволяющего вести учет и отслеживать выбросы парниковых газов в атмосферу. Блокчейн в сочетании с IoT обеспечит компании сохранность данных состояния окружающей среды, что поможет проводить оценку климатических рисков.

Сегодня экологические и климатические факторы всё больше влияют на рыночную стоимость компаний, которым приходится считаться с выбросами в атмосферу.

Климатические данные приобретают существенный финансовый вес и, как следствие, от прозрачности и нефальсифицируемости этих данных зависят финансовые риски корпораций. Блокчейн в сфере климата и экологии позволяет снизить риски и повысить предсказуемость финансовых потоков.

Восемь банков запустили платформу торгового финансирования на блокчейне Contour

На блокчейне R3 Corda запущена платформа торгового финансирования на блокчейне Contour, которая призвана оптимизировать и ускорить традиционные процессы торгового финансирования за счет их оцифровки. Сейчас перед платформой стоит задача оптимизировать процесс выпуска аккредитивов между сторонами. Выпуск аккредитива традиционными методами занимает в среднем 10 дней, Contour обрабатывает аккредитив за сутки — время сокращается на 90%.

Получение финансирования — один из ключевых процессов в работе компаний, при этом традиционно получение торгового финансирования требует много времени и сложных процедур согласования, что создает для компаний операционные сложности и приводит к дополнительным издержкам. Ускорение получения торгового финансирования благодаря блокчейну способно сократить издержки для крупных компаний и снизить риски и проблемы операционной деятельности для малого и среднего бизнеса, у которого часто происходят кассовые разрывы. Компания «Кометрика» также предлагает собственное блокчейн-решение по факторингу.

SKODA, Lumos Labs и Microsoft India запустили программу развития блокчейн-решений

SKODA AUTO DigiLab India и Lumos Labs объявили о создании Microsoft Century Program, программы запуска корпоративных блокчейнов. Компании планируют с помощью собственного опыта разработки и экспертизы в области цифровизации помочь блокчейн-стартапам в решении бизнес-задач. Программа акселерации рассчитана на 18 месяцев.

В блокчейн-отрасли не так много специализированных акселераторов, и появление такого при поддержке крупного автопроизводителя — заметное событие.

Honda и General Motors coздaют дeцeнтpaлизoвaнную ceть зapядки aвтoмoбилeй

Консорциум Mobilitу Open Blockchain Initiative (MOBI), в который входят крупнейшие автопроизводители, разработал cтaндapт по интeгpaции блокчейна в дeцeнтpaлизoвaнную ceть зapядки электромобилей.

Спецификации проекта не привязаны к конкретному блокчейну и направлены на то, чтобы заложить основу для дeцeнтpaлизoвaнныx ceтeй зapядки и позволить им эффeктивнee иcпoльзовать избыток возобновляемой энepгии. Внедрение решения позволит безопасно идентифицироваться в сети, взaимoдeйcтвoвaть c пoмoщью cтaндapтнoгo фopмaтa cooбщeний и aвтoмaтичecки зaпиcывaть в реестр тpaнзaкции, тaкиe кaк зapядкa, гeнepaция и oбмeн данными между электромобилями, зарядными станциями и поставщиками электроэнергии.

Передача электроэнергии — один из наиболее крупных ресурсных рынков, на котором при этом существуют значительные потери, вызванные неэффективностью распределения и потребления электроэнергии. В мире распространяется подход в части децентрализованных энергосетей — когда энергосети образуют не только традиционные поставщики, но и небольшие игроки, производящие «экологическую» энергию на собственных участках.

Для координирования такой, всё более усложняющейся, сети и оперативного управления транзакциями по оплате и потреблению подходит блокчейн. Вопрос становится ещё актуальнее за счёт тренда перехода на электромобили.

Жители французского города использовали блокчейн-приложение для голосования по строительству дороги

Голосование — ещё одна перспективная область для внедрения блокчейна. Так, жители небольшого французского города Верней-сюр-Сен в 30 км от Парижа использовали приложение Avosvotes на блокчейне Tezos для голосования по вопросу новых дорог. Приложение обеспечит безопасность, прозрачность голосования и поможет решить проблему с низкой явкой.

В США цифровые подписи на блокчейне могут получить юридическую значимость

Законопроект об этом был представлен в профильный комитет по энергетике и торговле, поправки вносятся в закон «Об электронных подписях в глобальной и национальной торговле».

В случае одобрения требования закона будут распространяться на электронные подписи и смарт-контракты на блокчейне, что значительно подтолкнет распространение блокчейна для подписания договоров, полностью легализует использование смарт-контрактов в бизнес-сфере и в целом окажется большим шагом для блокчейна в мировой экономике. Сейчас подписание договоров на блокчейне легализовано лишь в нескольких штатах США.

Исследование Кембриджского университета: 43% всех действующих блокчейн-решений приходятся на финансовые компании

Согласно опросу 200 организаций (компаний, стартапов, банков, государственных учреждений) в 59 странах в 2018-2019 годах, в 43% случаев промышленной эксплуатации блокчейна решения используются в финансовой сфере. В то же время жизненный цикл разработки блокчейн-проекта оказался достаточно долгим: в среднем от этапа концепции до развертывания проходит порядка двух лет, а более крупные сети могут требовать и до четырех лет. 48% попавших в выборку проектов созданы на Hyperledger, 15% — на основе Corda R3. 22% блокчейнов были разработаны в рамках консорциумов, 70% — компаниями в одиночку и 5% — госорганизациями.

Исследование в очередной раз показало доминирующую сферу применения блокчейна, а именно — финансовые вопросы и транзакции, где технология обладает наибольшей отдачей.

Южнокорейское подразделение BMW запустит программу лояльности на блокчейне

BMW Korea анонсировала запуск блокчейн-решения BMW Vantage для программы лояльности. BMW Vantage позволит клиентам копить бонусы, которые можно использовать для покупки товаров и услуг, например, прохождения ТО со скидкой. Пользователи с определенным статусом в программе смогут посещать закрытые мероприятия компании. Баллы будут начисляться через приложение за покупку как новых автомобилей, так и подержанных. Первыми пользователями BMW Vantage станут жители Южной Кореи, однако в планах компании расширение действия программы и на другие страны.

Применение блокчейна для распределения бонусных баллов по программам лояльности — достаточно небольшой, но важный кейс для отработки блокчейн-технологии и ее преимуществ на многомиллиардном авторынке с миллионами клиентов. Ранее BMW уже сообщала о разработках по использованию блокчейна для отслеживания информации об автомобилях.

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