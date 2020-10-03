Выходец из Армении привлек $500 тысяч для венчурного фонда на блокчейн-технологиях DAO.vc

Сингапурский инвестиционный фонд Altergate вложил $500 тысяч в проект DAO.vc : децентрализованный венчурный фонд на блокчейн-технологиях. Об этом Rusbase рассказал представитель DAO.vc. Основатель и CEO Altergate Евгений Галиахметов подтвердил Rusbase сделку. По его словам, фонд купил долю в капитале.

Основатель DAO.vc — выходец из Армении Георгий Галоян, глава стартап-предпринимательства ассоциации блокчейна Армении, основатель s-commerce платформы U-Robot и стартап-комьюнити World of Startups.

Новая платформа объединяет в одном окне инструменты для развития и управления проектами. Она предложит стартапам поддержку на всех этапах: от акселерации и привлечения средств на развитие до поиска партнеров и вывода готового продукта на рынок.

По словам представителя DAO.vc, планируется привлекать не менее 10 проектов в поток, при этом в год будет реализовано не менее 4 потоков.

Для инвесторов участие в DAO.vc — способ диверсифицировать риски, говорят в новом фонде. Вкладывая средства, инвестор становится совладельцем доли в каждом из прошедших скоринг проектов платформы и получает токен DAO.vc. Входной чек для инвестора платформы – сумма, кратная $10 тысячам.

«DAO.vc — это первая и единственная на сегодняшний день в мире легитимная децентрализованная автономная венчурная студия. Мы решаем проблему предпринимателей с грамотным представлением своего проекта и привлечением средств на развитие, а также решаем проблему инвесторов с поиском качественных проектов для вложения средств и диверсификации рисков», — сообщил Галоян.

Компания была зарегистрирована 30 сентября 2020 года. Фонд ведет операционную деятельность в Люксембурге, команда разработчиков находится в России.

DAO.vc запланировал запуск краудфандинг-функционала на 1 квартал 2021 года, а SWAP-платформы — на 3 квартал 2021 года. Минимальный объем инвестиций в проекты на краудфандинговой платформе составит $100.

Фото: Unsplash