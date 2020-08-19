Цифровизация ценных бумаг в Германии и борьба с контрафактом в Австралии: блокчейн-дайджест

Переход на блокчейн в торговле металлами в Японии, мобильное приложение вместо водительских прав в Южной Корее, цифровизация рынка ценных бумаг в Германии и еще 10 новостей за минувшую неделю.

Компания «Кометрика» еженедельно отслеживает актуальные тренды в практическом применении блокчейна в разных сферах и собирает дайджест, который мы публикуем на Rusbase.

Германия переводит ценные бумаги на блокчейн

Германия планирует с помощью блокчейна перевести рынок ценных бумаг в цифровой токенизированный формат, что является частью блокчейн-стратегии государства и должно повысить ликвидность акций и облигаций и обеспечить лучшее правовое соответствие.



В Waves Enterprise представили новую более производительную версию сети

Команда выпустила версию ноды 1.3, в которой производительность сети повышена на 30% за счет оптимизации таймингов задержек во время генерации микроблоков, расширены функции и улучшен пользовательский интерфейс. Новая версия включает более 20 изменений и имеет новые инструменты — они добавлены по запросам заказчиков и пользователей платформы.

Среди прочего, новые функции включают возможность запускать некоторые типы смарт-контрактов параллельно в несколько потоков. Также появилась возможность валидации результатов исполнения смарт-контракта несколькими узлами сети. В интерфейсе платформы теперь есть раздел со статистикой и калькулятор расчета выплат от лизинга.



Минсельхоз США будет отслеживать поставки органических продуктов с помощью блокчейна

В американском Минсельхозе предложили использовать блокчейн для отслеживания цепочек поставок органических продуктов для обеспечения продовольственной безопасности. По мнению чиновников, использование блокчейна в данной сфере позволит прозрачно и в короткие сроки отслеживать элементы в сложных цепочках поставок. В документе приводятся ссылки на блокчейны Nestle и Walmart.



В подразделении Mitsubishi по торговле металлами запустили торговую блокчейн-платформу

Mitsubishi Corporation запустила торговую блокчейн-платформу ECO, разработанную совместно с блокчейн-компаний Skuchain. Пользователям платформы доступны создание и подпись торговых документов с их дальнейшей загрузкой в блокчейн. Документами можно обмениваться в режиме реального времени и делиться со всеми участниками сделки, сохраняя при этом коммерческую тайну.

В итоге система должна связать большую часть цепочек поставок по торговле металлами.



В Южной Корее более миллиона водителей получили удостоверения на блокчейне

Благодаря сотрудничеству национальной полиции Кореи и Управления дорожного движения с тремя телеком-провайдерами мобильное приложение PASS с мая позволяет водителям не брать с собой бумажное удостоверение. За три месяца новой услугой уже воспользовались 3% водителей страны.

Кроме того, через мобильное удостоверение также можно подтвердить возраст владельца, а зарубежные граждане могут получить удостоверение на английском языке. Различные сервисы (например, сдающие автомобили в аренду), уже рассматривают возможность перехода на использование приложения PASS, чтобы уйти от личной проверки документов.



Южнокорейский оператор платных дорог вводит биллинговую систему на блокчейне

Еще одна новость из Южной Кореи. Банк KEB Hana Bank и оператор платных дорог Korea Expressway Corporation заключили сделку по разработке системы для оплаты и учета проезда на базе блокчейна. Технология позволит компаниям обмениваться данными при оплате проезда. Для оплаты будет использовано приложение Hana One Q.

Бесконтактная система платежей позволит снизить риск заражения COVID-19. Сделку уже одобрили в Министерстве науки и национальном агентстве по интернету и безопасности.



Блокчейн-платформа учета недвижимости Ubitquity объединилась с Rainier Title для токенизации прав собственности

Ubitquity — разработчик платформы для регистрации прав на недвижимость и имущественных прав — стал партнером вашингтонской Rainier Title. В рамках сотрудничества Ubitquity создаст платформу для выдачи токенизированных прав собственности и записей о перевозках. Платформа будет интегрирована с транспортным пакетом Qualia.

Токены, выпущенные через платформу, будут представлять собой собственность клиента, что значительно повышает инвестиционные возможности в секторе. Кроме того, ожидается, что технология значительно снизит объем мошенничества в данной сфере и позволит надежно отслеживать все действия.



Alchemy объявила о публичном запуске платформы для создания Ethereum-приложений

Блокчейн-стартап Alchemy открыл для публичного использования свою платформу, которая помогает компаниям, создающим проекты на базе блокчейна Ethereum.

По собственным данным стартапа, его решение уже используют 70% Ethereum-приложений, хотя бета-версия платформы была доступна только ограниченному кругу пользователей. Теперь к списку «избранных» компаний может присоединиться любой желающий.



HashCash сотрудничает с ОАЭ для создания масштабируемой блокчейн-платформы в области коммунальных услуг

Блокчейн-компания HashCash Consultants начала сотрудничество с крупной корпорацией ОАЭ в целях разработки масштабируемой архитектуры для создания криптографического приложения коммунальных услуг. Проект позволит компании-партнеру оптимизировать свою внутреннюю деятельность за счет использования передового набора продуктов и услуг HashCash.

Со стороны компании HashCash будет обеспечено полное внедрение блокчейна и создание токенов. Распределение поставок и данные о производительности активов будут доступны с веб-сайта компании-партнера, поддерживаемого блокчейном.



В России может появиться система отслеживания сделок с криптовалютой

Росфинмониторинг предлагает властям выделить 760 млн рублей на создание системы «Прозрачный блокчейн» по анализу криптовалютных транзакций в России. Прототип уже разработан и протестирован в действии. Предполагается, что проект будет реализован в рамках федеральной программы «Искусственный интеллект».



Блокчейн помогает Австралийской национальной лиге регби бороться с подделками и пиратством

Национальная регбийная лига (NRL) и агентство Министерства промышленности, инноваций и науки Австралии (IP Australia) провели испытания Smart Trade Mark в рамках борьбы с контрафактом и пиратством. Благодаря этим испытаниям магазины лиги получат «значки доверия» на базе блокчейна, которые позволят покупателям определять подлинность товаров и услуг NRL.

Smart Trade Mark может быть применима для различных австралийских товаров. При этом в IP Australia уже внедрили блокчейн для связи госреестра и владельцев товарных знаков, что позволяет проверять подлинность товаров.



В государственную блокчейн-платформу Китая вошли шесть публичных блокчейнов

Сообщается, что китайская инфраструктурная блокчейн-платформа (BSN) уже интегрирована с Ethereum, EOS, Nervos, Tezos, NEO и IRISnet, а среди провайдеров облачных решений заявлены Google и Amazon. Платформа позволяет сторонним разработчикам создавать свои децентрализованные приложения и удаленно запускать их и намерена стать «интернетом блокчейнов».



Правительство Венесуэлы объявило, что граждане смогут оплачивать налоги в цифровой валюте EL Petro

Для налогоплательщиков, предпочитающих цифровую валюту, будет создан отдельный реестр, который находится под контролем вице-президента Венесуэлы Делси Родригес. Также в планы государства входит создание системы по учету операций с использованием цифровой валюты местными компаниями.

Ранее в 2018 году ряд предприятий Венесуэлы был переведен на оплату сделок в El Petro.

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