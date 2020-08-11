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Отслеживание поставок в Coca-Cola, рост зарплат и новые единороги: блокчейн-дайджест

Колонки
Мария Лебедева
Мария Лебедева

менеджер по внешним коммуникациям ООО «Кометрика»

Ольга Лисина

Компания «Кометрика» еженедельно следит за актуальными трендами в практическом применении блокчейна: в отслеживании поставок, государственных структурах и здравоохранении, финтехе и международных отношениях. Теперь эти дайджесты будут выходить на Rusbase. 

Выпуск #1

Планы российских властей потратить на блокчейн 570 млн рублей, новая криптовалюта от Сбербанка, отслеживание поставок на блокчейне в Coca-Cola и еще пять новостей за первую неделю августа.

Отслеживание поставок в Coca-Cola, рост зарплат и новые единороги: блокчейн-дайджест

Российские власти готовы потратить 574 млн рублей на эксперимент по переводу госинформсистем на блокчейн

В федеральный проект «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика» вошла разработка государственных информационных систем на блокчейне. Использование технологии распределенного реестра должно повысить их устойчивость и безопасность функционирования. Бюджет на реализацию этого проекта — 574 млн рублей. 


Сбербанк выпустит российскую криптовалюту

У Сбербанка может появиться Sbercoin. Криптовалюта будет привязана к рублю (стейблкоин) и ориентирована на транзакции внутри банка и межбанковские операции. Ее появления можно ожидать в 2021 году. На это повлиял новый закон о цифровых финансовых активах, подписанный Владимиром Путиным в конце июля. 


Coca-Cola повысит прозрачность цепочек поставок с помощью блокчейна

Компания Coke One North America собирается использовать блокчейн для формирования прозрачных цепочек поставок и снижения проблемных ситуаций между организациями. Применение блокчейн-протокола Baseline Protocol сможет сделать транзакции между внутренними поставщиками готового продукта и внешними поставщиками сырья проще. 

К платформе получат доступ поставщики сырья, банок и бутылок, включая небольшие компании. Первые результаты проекта можно будет оценить уже в IV квартале 2020 года. 


В Китае будут применять блокчейн для отслеживания цепочки поставок вина

Changyu — старейший и самый крупный производитель вина в Китае — с помощью блокчейна сможет предоставлять потребителям полную информацию о своем вине: сорт, дату сбора винограда, место выращивания, количество осадков и температуру в этой местности, а торговые точки и дистрибьюторы получат возможность определять партии, не прошедшие контроль качества. 

Решение позволит контролировать все этапы производства и реализации вина. Все бутылки будут сертифицированы, что позволит отследить все детали производства. Разработчиком блокчейн-платформы является компания Tencent.


Создана новая блокчейн-платформа, которая может помочь развитию сельского хозяйства и рыболовства

Release — тайваньская блокчейн-платформа социальной коммерции, объединившая покупателя и продавца в единую среду для получения актуальной информации о продукте с помощью прозрачной и эффективной цепочки поставок. Платформа должна возобновить рост сельского хозяйства и рыбной промышленности благодаря решению вопросов эффективности логистики и справедливого уровня цен. 

Помимо блокчейна, в разработке используются технологии big data и ИИ.


Зарплаты в блокчейн-индустрии выросли на 133%

Исследование китайской компании Zhaopin показало, что дефицит блокчейн-специалистов привел к росту зарплат в индустрии в сравнении с прошлым годом на 133%. Средняя заплатала такого профессионала сейчас составляет $2 865. А если опыт работы более трех лет, можно ориентироваться на сумму до $7 тыс. в месяц. 


Американская SEC займется мониторингом смарт-контрактов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) анонсировала на официальном сайте американского правительства новость о подборе блокчейн-инструментов, необходимых для мониторинга смарт-контрактов. Все компании, обладающие необходимыми разработками, могут принять участие в отборе. 


В глобальный рейтинг единорогов вошли 11 блокчейн-компаний

Китайский институт Hurun составил рейтинг непубличных компаний с капитализацией свыше $1 млрд. Общее число единорогов за год выросло с 494 до 586, а количество блокчейн-стартапов в списке осталось прежним — 11. 

Правда, состав компаний поменялся — в рейтинг вошли новички Figure Technologies и Kraken.

Фото на обложке: Kwangmoozaa / Shutterstock 

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