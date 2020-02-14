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Колонки

Блокчейн на рубеже десятилетий: 5 ключевых трендов

Колонки
Руслан Юсуфов
Руслан Юсуфов

управляющий партнер Mindsmith

Ольга Лисина

Блокчейн все глубже проникает в реальный сектор и государственные процессы, хотя ключевым драйвером остаются финансовые организации. Только за прошлый год количество пилотных проектов и кейсов внедрения в российских компаниях выросло на 45%. 

Mindsmith и Qiwi Blockchain Technologies проанализировали основные события за 2019 год и сформулировали пять ключевых блокчейн-трендов в развитии технологии на рубеже десятилетий.

Блокчейн на рубеже десятилетий: 5 ключевых трендов

Тренд 1: Блокчейн берут на вооружения государства 

Если за последние пару лет мы могли наблюдать за опытом сравнительно небольших стран, то на рубеже десятилетий в гонку включаются новые крупные игроки. Центральные банки десятков стран изучают возможности технологии, а Китай готовится первым выпустить «криптоюань». 

Усиливающаяся роль Китая — это самостоятельный и важный геополитический и геоэкономический блокчейн-тренд 2020 года. 

В условиях стремительного проникновения технологий в бизнес и повседневную жизнь блокчейн и знания о цифровой трансформации становятся инструментом «мягкой силы» международной дипломатии. Применение блокчейн-решений в области голосования продолжает оставаться одним из ключевых трендов в развитии технологии. 


Тренд 2: Банки драйвят финансовую эволюцию

2019 год стал для публичных блокчейн-проектов годом качественных преобразований и борьбы с внутренними проблемами. Конкуренция на рынке публичных блокчейнов будет только расти.

В грядущем 2020 году успеха смогут достичь те проекты, которые не только сумеют преодолеть внутренние противоречия, но и смогут найти себя в новых направлениях применения технологии — как, например, экосистемы децентрализованных финансов и протоколы функциональной совместимости различных блокчейнов. 

Пока борьба регуляторов с частными финансовыми инициативами только накаляется, традиционные финансовые институты массово запускают пилотные проекты и присоединяются к существующим платформам. Кроме собственных экспериментов, банки продолжают покупать перспективные финтех-компании.

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Тренд 3: Блокчейн проникает в реальный сектор 

Похоже, результаты пилотных проектов прошлых лет признаны удовлетворительными, и наступает время массовых внедрений блокчейна для цепочек поставок и учета. Это может дать новый импульс развитию бережливого производства и реализации целей ООН в области устойчивого развития. 

Проекты запускают также крупнейшие электросетевые компании и отраслевые ассоциации. Вероятно, 2020 год станет годом экспериментов, а опытной и промышленной эксплуатации блокчейна в электроэнергетике стоит ожидать не ранее 2021 года.


Тренд 4: Технология становится массовой, формируются экосистемы

Готовность бизнеса инвестировать и покупать стимулирует создание технологических решений, а блокчейн из сложной технологии для гиков выходит на достаточный уровень зрелости, чтобы превратиться в понятный конструктор с четкими инструкциями.

Похоже, мы наблюдаем начало процесса коммодитизации блокчейна, что приведет к более интенсивной трансформации бизнес-процессов в компаниях. 

Кроме этого, в 2019 году активно развивались специализированные отраслевые блокчейн-объединения, а также экосистемы, включающие различные профессиональные организации.


Тренд 5: Инвестиции: денег стало меньше, но оптимизм сохраняется

Объем венчурных инвестиций в блокчейн-компании по итогам 2019 года сократился по сравнению с 2018 годом более чем вполовину.

Однако прогнозировать дальнейшее падение преждевременно — блокчейн-компании становятся единорогами, появляются новые специализированные фонды. 

Несмотря на то что ICO продолжают являться основным способом привлечения финансирования, объем средств, привлекаемых по результатам их проведения, сократился по итогам года почти в шесть раз и, вероятно, продолжит снижение в дальнейшем.


Россия не отстает

Российский рынок уже насчитывает более 150 игроков, занимающихся развитием технологии блокчейн в нашей стране.

Среди ярких государственных инициатив 2019 года можно отметить электронные выборы в Московскую городскую думу, которые были проведены с использованием технологии блокчейн.

Финансовая отрасль также отметилась рядом ярких проектов среди крупных игроков. 

  • Сбербанк и сингапурская транснациональная биржевая компания Trafigura заключили пилотную сделку на блокчейне по поставкам западносибирской нефти. 
  • Первоуральскбанк провел полный цикл финансирования через блокчейн-платформу «Факторин» для ГК «Дикси». 
  • «Альфа-Банк», в свою очередь, нашел партнера в лице X5 Retail Group и запустил сервис Distributed Treasury and Cash Management (DTCM) для управления платежами, кредитными и депозитными продуктами, а также пулом ликвидности внутри холдинга. 
  • «Райффайзенбанк» предложил блокчейн-платформу для автоматизации расчетов с поставщиками и покупателями для упрощения расчетов для крупных производителей и внутри холдингов. 
  • Депозитарий Сбербанка ввел в промышленную эксплуатацию децентрализованную депозитарную блокчейн-систему для учета электронных закладных, реализованную на платформе «Мастерчейн» совместно с Ассоциацией ФинТех. 
  • Кроме того, 2019 год отметился двумя новыми патентами: ВТБ запатентовал технологию создания мультиэмитентных расчетных и платежных систем на блокчейне, а Сбербанк первым в России получил патент на способ и систему исполнения сделки РЕПО на основе смарт-контрактов.

Не отстает и реальный сектор. РЖД тестирует технологию для контроля поставок колесных пар для грузовых вагонов, «Группа Полипластик» применяет блокчейн на базе платформы Bitfury Exonum для борьбы с незаконным оборотом полимерных труб, а Waves Enterprise тестирует применение технологии в электроэнергетике с ПАО «Россети». 

ГК «Миррико» совместно с QIWI Blockchain Technologies используют блокчейн для создания экосистемы взаимодействия поставщиков и потребителей нефтехимической продукции.


Основные выводы

Несмотря на то, что технология блокчейн все еще недостаточно зрелая, появляются проекты в российском и международном корпоративных секторах, доведенные до опытно-промышленной или промышленной эксплуатации.

К тому же, активно начинает реализовываться государственная поддержка в рамках «Цифровой Экономики России 2024», что будет способствовать дальнейшему развитию технологии в корпоративном секторе
Андрей Иванов, директор по продажам Qiwi Blockchain Technologies
  • Блокчейн начинает активнее применяться бизнесом не только из числа представителей финансовой индустрии, но и в реальном секторе. Внедрения для цепочек поставок и учета позволят компаниям тестировать технологию, открывая тем самым новые возможности для расширения потенциала использования технологии в других процессах компаний. 
  • Растет значение отраслевых объединений и консорциумов, а также интеграционных экосистем. Объединяя усилия, компании смогут работать над крупными проектами и изучать возможности применения технологии в отдельных индустриях и бизнес-процессах.
  • Технология выходит на тот уровень зрелости и востребованности, когда требуются специализированные решения. В таких условиях за место на новом рынке смогут побороться не только традиционные ИТ-игроки, но и международные консалтинговые и аудиторские фирмы. 
  • Успешные примеры использования блокчейна государствами из числа экономических лидеров способны вывести блокчейн на новый уровень и значительно повлиять на форматы взаимодействия с бизнесом и скорость оказания государственных услуг. 
  • 2020 год может стать тем рубежом, когда в массовом сознании технология блокчейн станет, в первую очередь, технологией с доказанной эффективностью и понятной сферой использования и перестанет ассоциироваться с ее самой растиражированной областью применения — криптовалютами.

Фото на обложке: Shutterstock / enzozo

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