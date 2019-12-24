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От недоверия к принятию: как будет развиваться блокчейн в 2020 году

Колонки
Артем Калихов
Артем Калихов

Директор по продукту Waves Enterprise

Полина Константинова

За последние несколько лет блокчейн воспринимался бизнес-сообществом и как прорыв, и как «пузырь, который должен лопнуть». Первый ажиотаж спал, и сейчас компании только начинают рассматривать эту технологию в качестве эффективного решения. Уже сегодня созданы платформы на основе распределенного реестра, которые обслуживают различные отрасли — от ритейла до логистики.

Артем Калихов, директор по продукту Waves Enterprise, уверен, что в 2020 году одним из технологических трендов станет практическое использования блокчейна в бизнес-процессах корпораций и госсектора.

От недоверия к принятию: как будет развиваться блокчейн в 2020 году

Начало эры корпоративного блокчейна

Первопроходцами во внедрении блокчейна становятся корпорации. Они, с одной стороны, не боятся инвестировать в новые технологии серьезные суммы, проводить пилотные проекты и открывать собственные блокчейн-лаборатории, а с другой — просто обязаны это сделать, чтобы не оказаться в роли отстающих. Для малого и среднего бизнеса эта технология из-за высокой себестоимости (как самой технологии, так и необходимой для ее использования экспертизы) пока недоступны.

Несколько последних примеров. Банк HSBC планирует направить $20 млрд на разработку собственной блокчейн-платформы. Это позволит развивать инфраструктуру, в рамках которой клиенты по всему миру смогут получать информацию о своих активах в режиме онлайн. Этот шаг, сделанный одним из крупнейших мировых банков, определенно повысит доверие и остальных участников рынка к блокчейну.

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Сразу несколько корпоративных гигантов в 2019 году начали сотрудничать с компаниями, занимающимися технологиями распределенного реестра. Банк ING подписал пятилетний контракт с разработчиком блокчейн-решений R3, Nasdaq Ventures инвестировал $20 млн в блокчейн-стартап Symbiont.

Опрошенные компании, по данным нашего исследования, подтверждают, что блокчейн позволяет им сократить время на выполнение различных задач с нескольких часов до нескольких секунд, а также свести к минимуму бумажный документооборот, что исключает риск потери документов и сокращает затраты на их транспортировку. Технология снижает логистические и судебные издержки, обеспечивает контроль за поставками продукции. 

В России за первое полугодие 2019 года количество корпоративных проектов в области блокчейна увеличилось на 45% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Несомненно, желающих воспользоваться этим технологическим решением в 2020 году станет только больше.

По прогнозам Gartner, к 2023 году почти треть компаний с доходом более $5 млрд запустят собственные проекты, связанные с технологиями распределенного реестра. Но к 2021 году 90% нынешних корпоративных блокчейн-решений потребуют замены в течение 18 месяцев, чтобы оставаться конкурентоспособными, безопасными и избегать устаревания. Ожидается, что с приходом новых игроков — в первую очередь крупных компаний и государственных структур — рынок корпоративного блокчейна к 2025 году достигнет $20,3 млрд.

 

Зачем бизнесу блокчейн?

В России, по данным нашего исследования, лидирующими областями применения блокчейна по итогам 2019 года стали:

  • финансы, 
  • логистика,
  • топливно-энергетический комплекс. 

В 2020 году самыми популярными сценариями применения технологии распределенного реестра станут:

  • токенизация активов, 
  • кэш-пулинг, 
  • нотариальные данные, 
  • коммунальные услуги, 
  • управления цепочками поставок, 
  • международные переводы валюты, 
  • синдицированные кредиты, 
  • документооборот, 
  • электронные платежи. 

Наиболее интересных кейсов в мире стоит ждать от применения корпоративного блокчейна в финансовом секторе, промышленности, госсекторе, здравоохранении и страховании.



Блокчейн станет идеальным решением для рынков, где доверие между участниками оставляет желать лучшего и в то же время требуется стопроцентная уверенность в безопасности и надежности операций. Технологии распределенного реестра, созданные для корпоративных экосистем, как раз позволяют обеспечить необходимую прозрачность инфраструктуры для всех пользователей, имеющих к ней доступ. И в то же время — защищают систему от проникновения извне. 

Она позволяет создавать доверенную среду взаимодействия, в которой доверие основывается не на подписанных юридических документах, а на математических и криптографических алгоритмах. То есть создается базовая технологическая инфраструктура доверия — новая парадигма взаимодействия, в рамках которой нет необходимости ежеминутно следить за действиями конкурентов и участников. А бизнес-решения, основанные на подобной технологической инфраструктуре, позволяют запустить новые бизнес-модели или существенно пересмотреть эффективность имеющихся.

С каждым месяцем появляется все больше кейсов, когда корпорации трансформируют свои бизнес-процессы благодаря блокчейну. При этом выигрывают все участники цепи.

Пионером в ритейле стал американский гигант Walmart, который использует технологию распределенного реестра для отслеживания поставок. Это позволяет избежать появления на полках просроченных продуктов, а также товаров ненадлежащего качества. В итоге компания запатентовала полсотни решений, которые, наверняка захотят имплементировать в свою инфраструктуру и другие игроки на рынке розничной торговли.

В России «Альфа-банк» в партнерстве c ритейлером X5 Retail Group запустил сервис управления платежами, кредитно-депозитными продуктами и ликвидностью на базе блокчейн-решения. Пользователи получают доступ к управлению пулом компаний, лимитами и позициями. Взаимодействие с банком происходит через электронную подпись и смарт-контракты.

 

Блокчейн государственного уровня

Помимо бизнеса, блокчейн становится наиболее перспективной технологией для государственных учреждений, которые смогут извлечь из нее как финансовую, так и репутационную выгоды. Внедрение распределенных реестров в проекты в области голосования и систем идентификации позволит сделать эти процессы прозрачными и понятными, а значит повысит доверие общества к государственным институтам.

В России в 2019 году провели эксперимент по электронному блокчейн-голосованию на выборах в Мосгордуму. Главный итог — система, конечно, нуждается в серьезной доработке, в первую очередь — аспекты безопасности. Однако сам факт, что и в нашей стране государство обращается к блокчейну даже в таких чувствительных вопросах, как выборы, говорит о том, что технология будет развиваться.



Например, в соседней Эстонии блокчейн уже давно применяют не только в голосовании, но также — в здравоохранении, налогообложении и регистрации гражданских прав. На этом республика экономит до 2% ВВП. Пересчитав эту цифру на масштабы нашей страны, можно получить огромный стимул к развитию технологии в России.

На развитие систем распределенного реестра в национальной программе «Цифровая экономика» выделено более 80 млрд рублей. По оценкам Минкомсвязи, этот проект до 2024 года должен принести России 1,6 млрд рублей.

 

Блокчейн для каждого

В 2020 году на рынке начнут появляться компании, которые будут предлагать своим клиентам готовые решения на основе технологий распределенного реестра. Выиграют те, кто смогут угадывать и просчитывать запросы бизнеса и на их основе создавать решения, которые можно будет без чрезмерных затрат внедрять в инфраструктуру для выполнения конкретных отраслевых задач. В частности — упрощать, оптимизировать и автоматизировать бизнес-процессы.

В отличие от своих аналогов, созданных на основе публичных блокчейн-сетей, корпоративные блокчейн-решения должны обладать улучшенными механизмами масштабирования и в то же время обеспечивать максимальную устойчивость, безопасность, конфиденциальность и децентрализацию системы.

Блокчейн позволяет избавиться от посредников и сократить операционные издержки, поэтому даже несмотря на высокую стоимость, экономический эффект от их внедрения наверняка заставит бизнес все чаще обращаться к этой технологии. Более того — с каждым годом внедрять распределенные реестры будет все проще и дешевле.  

В то же время аналитики Gartner делают ставку на развитие в 2020 году гибридных блокчейнов, объединяющих преимущества приватных и публичных сетей. Преимуществом их должно стать возможность одновременно предоставлять пользователям контролируемый доступ и одновременно — свободу.  

Однако нельзя забывать, что развитие технологий невозможно без создания нормативно-правовой базы, которая позволит использовать все возможности блокчейна. Доступ к нему должны получить все желающие, а это возможно лишь при активном участии и помощи со стороны государства. В противном случае даже самые прорывные инновации могут остаться запретным плодом.

Фото в материале и на обложке: Unsplash 

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