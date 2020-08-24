Страхование урожая от непогоды и безопасность путешествий в эпоху COVID-19: блокчейн-дайджест

Первый кредит на блокчейн-токенах в России, смарт-контракты в страховании фермеров от неурожая в США, блокчейн-отслеживание туристов с учетом Covid-19 в Корее и еще восемь новостей минувшей недели.

Компания «Кометрика» еженедельно отслеживает актуальные тренды в практическом применении блокчейна в разных сферах и собирает дайджест, который мы публикуем на Rusbase.

В России выдали первый кредит, который обеспечен блокчейн-токенами

В «Экспобанке» оформили банковскую ссуду, обеспеченную токенами проекта Waves. Для этого задействовали механизм условного депонирования. Передачу токенов под условный контроль банка провели с помощью нотариуса. Токены Waves квалифицировали как объекты «иного имущества», которые попадают под действие гражданского права.



Американские фермеры со страховкой от Arbol будут автоматически получать выплаты в случае непогоды

Провайдер данных Chainlink будет предоставлять децентрализованные данные о погоде для стартапа Arbol, который специализируется на страховании урожая для малых и средних фермеров и предприятий.

Смарт-контракты используются для оплаты страховых претензий, когда значение среднемесячной температуры или количество осадков отличается от указанного в контракте. Провайдер Chainlink при этом передает защищенные от взлома погодно-климатические данные.

Chainlink впервые представила децентрализованные сети передачи данных, известные как «оракулы», как независимые передатчики данных для страховых компаний четыре года назад. Схема взаимодействия между Arbol и Chainlink позволит автоматически осуществлять страховые выплаты в соответствии с защищенными от фальсифицирования погодными данными без использования сотрудников-посредников.



Корейский остров Чеджу представил приложение на базе блокчейна для путешествий во время пандемии

Для стимулирования сферы туризма во время пандемии COVID-19 и при этом для обеспечения безопасности туристов, посещающих остров Чеджу, южнокорейская компания Blockchain Iconloop Inc. разработала блокчейн-приложение Zzeung, которое будет использоваться для проверки личности посетителей острова.

Аутентификация будет проводиться по отпечатку пальца или пин-коду, а информация о туристах будет также храниться в блокчейне, включая как личную информацию, так и журналы посещенных мест туристов.



В Японии объявили о пилотном запуске блокчейн-платформы для международной торговли со странами Юго-Восточной Азии

Правительство страны совместно с консорциумом из 20 крупнейших компаний объявило о работе по внедрению блокчейн-платформы для управления и интеграции информации о торговых транзакциях. Пробный запуск системы состоится осенью во Вьетнаме, после чего системы предполагается распространить на другие страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Новая система позволит унифицировать стандарты оформления по отгрузкам, платежам, страхованию и таможенному оформлению и снизит время на экспортно-импортные процедуры. Кроме того, использование ИИ с накопленными прошлыми данными в системе позволит выявлять «узкие места» в международных цепочках поставок.



Индийская ТНК Wipro объявила о создании блокчейн-платформы для торговли сжиженным природным газом

В компании создают торговую платформу маломасштабного сжиженного природного газа (ssLNG) для немецкой компании Uniper, которая специализируется на торговле энергоносителями и электроэнергией. Платформа использует модель консорциума для всех игроков ssLNG для оптимизации рынка, что позволяет трейдерам сократить расходы и повысить эффективность рынка.

Платформа строится на нескольких участниках цикла одноранговой торговли, дает возможность размещать заказы и поставки, доставлять товары, проверять состояние товаров и оплачивать счета. Внедрение данного решения позволит Uniper значительно сократить время и повысить прозрачность на всех этапах сделок. Отмечается, что Wipro является одним из первопроходцев в стране по внедрению блокчейна.



«Ростелеком» разрабатывает блокчейн-систему для голосования на выборах в сентябре

Система дистанционного электронного голосования на базе блокчейна, разработанная «Ростелекомом» и Waves Enterprise, будет использована на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Курской и Ярославской областях.

Применение технологии блокчейна должно обеспечить безопасный доступ, надежную обработку информации, конфиденциальность и контроль над процедурой голосования всеми авторизованными участниками, в том числе независимыми наблюдателями.



Запущена первая дебетовая карта с нативной поддержкой Litecoin

Visa запустила первую дебетовую карту с нативной поддержкой Litecoin. Уникальность карты заключается в том, что депонируемые средства конвертируются и сохраняются в LTC до момента обналичивания.

Карта поддерживает 12 криптовалют и пока доступна резидентам США, однако планируется, что в перспективе карта будет также доступна в Европе.



Центробанк включил в реестр инвестиционных платформ площадку на базе IPChain

ЦБ РФ внес Co-Fi, платформу на базе распределенного реестра интеллектуальной собственности IPChain, в реестр инвестиционных платформ. Сообщается, что Co-Fi может быть первой в России цифровой платформой, обеспечивающей инвестиционные займы под залог интеллектуальной собственности.

Предполагается, что с помощью блокчейна будет обеспечена прозрачность сделок между правообладателями и людьми, готовыми предоставить изобретателям и авторам займы под залог интеллектуального продукта.



Вьетнам использует блокчейн для ускорения цифровизации страны

Власти Вьетнама планируют к 2030 году оказаться в топ-50 стран по развитию информационных и телекоммуникационных технологий и в топ-35 по глобальным инновациям. Одним из драйверов для этого является запуск проекта на базе блокчейна akaChain.

Распространение COVID-19 подтолкнуло власти страны к развитию возможностей удаленного бизнеса, для чего и предполагается использовать приложения на базе блокчейна.



Власти Колумбии будут развивать блокчейн и криптовалютные платежные системы

Министерство информационных технологий Колумбии в целях развития блокчейн-отрасли страны выпустило документ, в котором рассмотрело сильные и слабые стороны использования блокчейна в госсекторе.

Также там описаны 10 сценариев применения блокчейна: для регистрации земельных участков, голосования, хранения и управления идентификационными данными, отслеживания цепочек поставок, хранения медицинских записей и корпоративных данных, криптовалютных платежей и другие.



Algorand представила новый набор возможностей смарт-контрактов для привлечения DeFi-проектов конкурентов

Компания Algorand, которая уже использует блокчейн в частичных переводах («atomic transfers») и стандартных активах, добавила «смарт-контракты с отслеживанием состояния».

Эффективность таких смарт-контрактов обусловлена хранением определенной информации в учетных записях пользователей, а не в собственном коде. Это позволяет Algorand взимать более низкую плату за статические сетевые транзакции и масштабироваться быстрее, чем другие конкурирующие сети, дружественные к DeFi (децентрализованным финансам).

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