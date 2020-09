Проверка истории автомобилей BMW и отслеживание цепочек поставок для АЭС: блокчейн-дайджест

BMW использует блокчейн для отслеживания информации об автомобилях

BMW совместно с VeChain разрабатывает блокчейн-приложение VerifyCar, защищающее покупателей от недобросовестных продавцов. Децентрализованное приложение позволит проверить различную информацию об автомобиле, включая его фактический пробег, историю обслуживания и другие данные. Предполагается, что приложение позволит сэкономить до 3 тысяч евро на одном автомобиле.



Блокчейн поможет отслеживать цепочки поставок для АЭС

Аргентинская компания Nuclearis, разработчик и производитель компонентов для атомных электростанций, запустила систему отслеживания поставок на базе платформы смарт-контрактов RSK. Компания использовала блокчейн для загрузки необходимой документации в безопасное и удобное хранилище.

Каждый файл сопровождается уникальным хэшем — так компания может подтвердить, что между моментом отправки и прибытия не произошло никаких изменений, защитить документы от фальсификации, а также от утери или повреждения во время пересылки.



S7 Airlines подключила «Райффайзенбанк» к своей блокчейн-платформе

S7 Airlines расширяет масштабы своей блокчейн-платформы и подключает к ней крупные банки. Использование децентрализованной системы расчетов позволит торговым агентам — клиентам «Райффайзенбанка» — фактически моментально приобретать и оформлять возврат билетов через блокчейн-платформу: время подтверждение транзакций сокращено до 15 секунд. Возврат билетов также будет осуществляться полностью автоматически.

B2B блокчейн-платформа S7 Airlines использует блокчейн Hyperledger Fabric и внедряется с начала 2020 года. Преимуществом для клиентов банка также является доступ к платформе авиакомпании S7 TechLab, что позволит участвовать в автоматизированных сделках.



Фермеры Индии смогут поставлять продукцию в ОАЭ с помощью блокчейна

Блокчейн-платформа Agriota E-Marketplace, разработанная индийской компанией CropData Technology и Дубайской многопрофильной товарно-сырьевой биржей (DMCC), позволит пищевым компаниям ОАЭ получать продукты питания напрямую от индийских фермеров.

Применение платформы придаст сделкам прозрачность и верифицируемость, а также повысит продовольственную безопасность государства.

В Австралии банковские гарантии переведут на блокчейн

В Австралии три крупнейших банка — Australia and New Zealand Banking Group Limited, Commonwealth Bank of Australia и Westpac Banking Corporation — в партнерстве с IBM и Scentre Group создали компанию Lygon, которая должна перевести банковские гарантии на блокчейн.

Компания позволит оформлять и выдавать гарантию в течение одного дня, что значительно сэкономит время и деньги, обеспечив при этом безопасность. В настоящий момент банковские гарантии в Австралии оформляются в бумажном виде и их оформление может занимать до нескольких недель.



Конгрессмены США призывают Трампа внедрить блокчейн для борьбы с COVID-19

Девять членов Конгресса США выступили за использования технологии блокчейн в борьбе с COVID-19. Они направили президенту США и федеральным регулирующим органам письмо, призывающее их рассмотреть использование блокчейна для смягчения экономических последствий, вызванных пандемией COVID-19.

В письме отмечается, что использование блокчейна позволит сделать процесс финансовой поддержки эффективным, гибким и безопасным.



Саудовская Аравия предлагает использовать бизнес-паспорта на блокчейне

Представители бизнеса из Саудовской Аравии на международном саммите B20 выступили с предложением использовать бизнес-паспорта на основе блокчейна (GVC, Global Value Chain) для решения проблем с торговым финансированием, вызванных коронавирусом.

Паспорт позволит упросить международные торговые отношения и сделать взаимодействие компаний безопасным и эффективным, что особенно актуально для малого и среднего бизнеса.



Тестирование блокчейн-приложения Health Go показало позитивные результаты

Тестирование швейцарского блокчейн-приложения Health n Go, работающего с сертификатами здоровья, показало возможность получать цифровые медицинские справки дистанционно с конфиденциальностью личных данных. Пилотный проект проводился в рамках тестирования на коронавирус на площадке компании Matisa.

Пользователи загрузили приложение на свои мобильные телефоны и показали QR-коды медицинским работникам, которые, проведя тестирование и направив результат в лабораторию, получили ответ в виде цифрового зашифрованного медицинского сертификата, который стал доступен в телефоне сотрудника Health n Go.

После этого сотрудники компании Matisa могли показать свой цифровой медицинский сертификат по запросу с телефона.



BRI в сотрудничестве с Blockwall запускают европейский аналитический блокчейн-центр

Blockchain Research Institute (BRI) и Blockwall объявили о запуске Европейского исследовательского института блокчейнов (BRIE).

Организация должна стать ведущим европейским аналитическим центром по созданию платформ распределенного реестра и объединить лидеров отрасли, ученых, политиков и представителей бизнеса для проведения исследований в области блокчейна, чтобы сократить разрыв между технологической функциональностью и реальными непосредственными потребностями рынка.



ОПЕК проведет семинар по интеграции блокчейна в цепочки поставок нефти

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сообщила, что ключевой темой предстоящего видеосеминара станет блокчейн. ОПЕК рассматривает использование блокчейна для улучшения глобальной цепочки поставок в нефтяной отрасли. В организации отмечают «довлеющий вопрос» внедрения блокчейна в индустрии.



Китай привяжет комментарии в сети к баллам социального кредита с помощью блокчейна

В Китае блокчейн Remin Chain от Hyperchain Technology будет интегрирован в Центр мониторинга общественного мнения, который отслеживает все комментарии в сети. Платформа обеспечит обмен информацией между провинциями и усилит наблюдение за гражданами, а также позволит расширить возможности малого и среднего бизнеса, укрепив доверие к ним со стороны кредиторов.

Внедрение системы впервые привяжет баллы социального кредита к онлайн-комментариям, а также закроет возможность граждан очистить свою кредитную историю путем переезда из провинции в провинцию.

Фото на обложке: North Monaco / Shutterstock