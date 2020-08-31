Управление умным городом в Пекине и улучшение космической связи в NASA: блокчейн-дайджест

Блокчейн для управления умным городом в Пекине, отслеживание поставок кофейных зерен в Starbucks, блокчейн-связь между спутниками в NASA и еще восемь блокчейн-новостей прошедшей недели.

Компания «Кометрика» еженедельно отслеживает актуальные тренды в практическом применении блокчейна в разных сферах и собирает дайджест, который мы публикуем на Rusbase.

Huawei поможет Пекину запустить систему управления умным городом на блокчейне

Компания Huawei объединилась с властями Пекина для создания системы управления умным городом на базе блокчейна. Использование блокчейна направлено на оптимизацию работы муниципальных учреждениях.

Муниципалитет Пекина считает, что Huawei Cloud будет играть важную роль в решении повседневных задач жителей за счет эффективного обмена данными, а интеллектуальное решение для электронного правительства модернизирует его и поможет Пекину создать командную платформу управления городскими услугами (IOC).

Также планируется, что развитие системы позволит управлять недвижимостью в Пекине и обеспечит эффективную коммуникацию между жителями города и мэрией.



С сентября Сбербанк и S7 Airlines начнут продавать билеты с помощью токенов

Начиная с сентября текущего года авиабилеты компании S7 Airlines можно будет приобрести через одноименную блокчейн-платформу. Этот уникальный для России проект реализован совместно со Сбербанком. Он позволит агентам по продаже авиабилетов, которые являются корпоративными клиентами банка, рассчитываться с авиакомпанией через смарт-контракты с помощью токенов, привязанных к реальным счетам.

Применение блокчейн-технологии автоматизирует всю цепочку расчетов и сократит расходы сторон.



NASA финансирует разработку блокчейн-решения для космической связи

Американское космическое агентство профинансирует разработку блокчейн-решения, направленного на улучшение связи в космосе. Так, Orbit Logic и Центр экспериментальной разработки ПО им. Фраунгофера получили $ 124,8 тыс. на разработку блокчейн-решения под названием Space Communication Reconstruction and Mapping with Blockchain Ledgering (SCRAMBL).

Утверждается, что SCRAMBL будет адаптирован для эффективной работы с ограниченными ресурсами и вычислительной мощностью спутников, а также будет использовать блокчейн для хранения общих данных и обеспечения доступа спутников к ним по мере необходимости. Технология сделает возможной прямую коммуникацию двух спутников, при этом снизив разрывы и сбои.



Starbucks использует блокчейн для отслеживания поставок кофейных зерен

Американская сеть кофеен и заводов по обжарке зерен использует блокчейн на базе Microsoft Corp, чтобы отслеживать поставку кофе от источника кофейного зерна до его поступления в магазин. По словам представителя Starbucks, клиенты, приобретающие кофе в магазинах, смогут использовать код на упаковке, чтобы узнать источник зерен, место обжарки и советы бариста по правильному приготовлению напитка.

Кроме того, фермерам будет предоставлен обратный код, который позволит им отслеживать свою продукцию. Блокчейн позволит крупнейшей в мире сети кофеен обмениваться данными по цепочке поставок со своими клиентами и поставщиками.



В Японии создают блокчейн-платформу для найма удаленных IT-сотрудников

Японская рекрутинговая компания Persol Career Co совместно с NEC создает систему на блокчейне, позволяющую компаниям нанимать IT-специалистов на удаленную работу. Блокчейн позволит соискателям удаленно, в электронном виде подтверждать свой опыт, навыки и достижения, а также управлять своими личными данными и контролировать к ним доступ.

Для подключения к системе IT-инженерам необходимо пройти онлайн-тестирование и получить сертификат квалификации, который будет доступен компаниям.



Power Ledger анонсировала запуск блокчейн-платформы для торговли возобновляемой энергией

Компании Power Ledger и BCPG запустят блокчейн-платформу, обеспечивающую переход на экологически чистую энергию в Бангкоке, а в перспективе во всей Юго-Восточной Азии. Платформа предполагает запись в блокчейн всего процесса выпуска, продажи и окончания срока действия сертификатов, что создаст прозрачный и безопасный процесс торговли энергией.

Компании планируют продажу сертификатов на возобновляемые источники энергии (REC), что должно мотивировать правительство и различные организации переходить на возобновляемые источники энергии и сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.



В Таиланде запустят блокчейн-систему для хранения судебных документов

В Таиланде разрабатывают платформу для хранения судебных документов на базе блокчейна, которую планируют запустить к 2021 году. Предполагается, что с помощью блокчейна будет создана внутренняя сеть, где будут храниться данные судов. В ближайшее время планируется начало обучения сотрудников судебной системы работе с платформой.



SK Telecom интегрировала решение для мобильной идентификации в Samsung Blockchain Keystore

Южнокорейский оператор связи SK Telecom снабдил смартфоны Samsung Galaxy мобильной идентификацией на блокчейне. Мобильное приложение Pass запущено компаниями SK Telecom, KT и LG U+ в конце июня, для подтверждения личности в нем используются водительские права.

Pass многофункционально и используется для различных целей — от проверки возраста покупателя определенных товаров до продления водительских прав.



Блокчейн сможет защитить приватность инфицированных COVID-19 в Японии

По мнению министра финансов Японии Таро Асо, блокчейн — одна из технологий, способных обеспечивать государству возможность отслеживания контактов инфицированных граждан и защитить их приватность во время пандемии COVID-19. Технология может внести существенный вклад в борьбу с вирусом и предотвратить возможность будущих вспышек.

По словам министра, мощным толчком в этом направлении станет совместная работа блокчейн-сообщества и регулятора.



Сингапур намерен использовать блокчейн для обеспечения безопасности импорта продуктов

Город-государство получает 90% продуктов из-за рубежа, в связи с чем Продовольственное агентство страны совместно с veriTAG и ST Engineering намерено разработать блокчейн-систему, которая позволит полностью отслеживать цепочки поставок продуктов. Система veriTAG работает на блокчейне NULS, открытой и адаптивной сети блокчейнов, предназначенной для разработчиков приложений.

Отмечается, что Продовольственное агентство Сингапура уже провело испытания 3825 единиц фруктов и овощей в 2019 году и обнаружило, что около 13% не соответствовали критериям из-за чрезмерного количества пестицидов или химических остатков.

Кроме того, пользователи системы могут сканировать теги печати veriTAG с помощью веб-приложения для получения кредитов лояльности, которые затем могут быть обменены на NULS-токены, а затем опционально — на цифровую валюту Сингапура.



Частные компании Татарстана вложили в блокчейн-разработки более 1 млрд рублей

В Казани есть целый ряд компаний, которые активно используют технологию распределенного реестра в своих разработках — это в первую очередь DDS Soft, «Ак Барс Цифровые Технологии», Summus, Fix.

Основные направления применения блокчейна включают кооперативную кассу на блокчейне для Минсельхоза, цифровую блокчейн-система мониторинга субсидий и грантов, а также применение блокчейна для повышения прозрачности договоров аренды и продажи недвижимости и оптимизации дорожного трафика.

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