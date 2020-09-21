Борьба с «патентным троллингом» и сертификация запчастей Renault: блокчейн-дайджест

Блокчейн-факторинг для Московского инновационного кластера, борьба с патентными агрессорами и троллями, сертификация запчастей Renault на блокчейне и еще шесть новостей последней недели.

Компания «Кометрика» еженедельно отслеживает актуальные тренды в практическом применении блокчейна в разных сферах и собирает дайджест, который мы публикуем на Rusbase.

Московский инновационный кластер запустил блокчейн-факторинг

Московский инновационный кластер расширил свою экосистему решений и предоставил пользователям доступ к новому онлайн-сервису цифрового факторинга на базе блокчейна. Платформа предоставляет электронный сервис, который обеспечивает взаимодействие поставщиков с факторинговыми компаниями для получения финансирования под уступку прав денежного требования (дебиторской задолженности).

Благодаря использованию блокчейна все этапы сделки осуществляются онлайн, а факторинговый агрегатор подбирает самые выгодные варианты.



Renault использует блокчейн для сертификации автомобилей

Компания Renault применяет блокчейн-систему XCEED (eXtended Compliance End-to-End Distributed) для сертификации всех автомобильных запчастей. Ожидается, что использование системы повысит эффективность и скорость Renault при соблюдении строгих нормативных требований в автомобильной промышленности. Система была протестирована на заводе Renault и показала результат обработки около миллиона документов со скоростью 500 транзакций в секунду.

XCEED использует блокчейн для надежности обмена информацией между производителями запчастей и производителями автомобилей. Децентрализованный характер технологии подтверждает, что каждая сторона поддерживает контроль и конфиденциальность данных без ущерба для их целостности.



Square создала консорциум COPA для борьбы с «патентным троллингом»

Платежная компания Джека Дорси (CEO Twitter) Square объявила об успешном запуске открытого патентного альянса под названием Cryptocurrency Open Patent Alliance (COPA), направленного на борьбу с «патентным троллингом» в криптовалютной индустрии.

По мнению Square, «патентный троллинг» — практика, с помощью которой компания пытается задушить конкуренцию и получать прибыль через судебные решения, заявляя о нарушении патентных прав. Все это мешает развитию технологического сектора. COРA будет поддерживать общую патентную библиотеку, чтобы помочь криптосообществу защищаться от патентных агрессоров и троллей.



Сбербанк присоединился к блокчейн-платформе Komgo

Дочерний банк Сбербанка в Цюрихе Sberbank (Switzerland) AG присоединился к швейцарской блокчейн-платформе Komgo, которая повышает эффективность операций в сфере торгового финансирования. Платформа включает ряд продуктов и направлена на ускорение транзакций и безопасное отслеживание сделок в режиме реального времени.



В Казахстане разработают блокчейн-сервис обеспечения безопасности персональных данных

Глава комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана анонсировал разработку блокчейн-решения, которое обеспечит гражданам контроль над использованием их персональных данных. Уже в этом году у них появится возможность в режиме реального времени отслеживать процессы, связанные с обработкой персональной информации.



Таиланд переводит рынок продажи государственных облигаций на блокчейн

Центробанком Таиланда запущена блокчейн-платформа DLT Scripless Bond Project, на которой будут выпускаться государственные сберегательные облигации. На платформе уже выпущены облигации на $1.6 млрд, которые пойдут на финансирование государственного бюджета.

Платформа DLT Scripless Bond Project повысит безопасность и эффективность механизма выпуска государственных облигаций, снизив при этом операционные расходы.



В Швейцарии создали Ассоциацию для поддержки и развития блокчейна

В Швейцарии создана Ассоциация блокчейн-технологий, деятельность которой направлена на содействие развитию отрасли и оказание помощи организациям, занимающимся исследованиями и разработками в сфере блокчейна.

Ассоциация должна выступить связующим звеном между исследовательскими институтами и компаниями-разработчиками, что даст сильный импульс развитию инноваций в государстве.



BNP Paribas будет использовать смарт-контракты DAML

Подразделение банка по работе с ценными бумагами внедряет смарт-контракты на языке DAML для работы с фондовыми биржами. У BNP Paribas Securities Services появится возможность в режиме реального времени прибегнуть к услугам крупнейших мировых фондовых площадок, а также предоставить своим клиентам доступ к торговым и расчетным платформам на блокчейне.



Standard Chartered провела первую трансграничную межбанковскую транзакцию с использованием блокчейна

Standard Chartered объявила о первой сделке по межбанковскому аккредитиву между Вьетнамом и Таиландом, проведенной по блок-цепочке. Сделка совершена по сети Contour и включала поставку пластмасс в размере $50 тысяч.

За счет цифровизации процесса участники сделки достигли внушительного сокращения времени. Обычно этот процесс занимал от пяти дней, а с помощью блокчейна сделка была совершена за семь часов.

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