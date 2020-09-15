Управление «Аэрокосмическим умным городом» и защита от коронавируса для отелей: блокчейн-дайджест

Блокчейн-сделка на 176 тысяч тонн железной руды, приложение по защите от коронавируса для отелей, рост акций блокчейн-ориентированных компаний и еще восемь новостей минувшей недели.

Компания «Кометрика» еженедельно отслеживает актуальные тренды в практическом применении блокчейна в разных сферах и собирает дайджест, который мы публикуем на Rusbase.

Бразильская Vale продала 176 тысяч тонн железной руды через блокчейн

Состоялась первая сделка на блокчейне по продаже железной руды между Бразильской горнодобывающей компанией Vale и китайской компанией Nanjing Iron&Steel Group. В рамках сделки было продано 176 тысяч тонн руды, а блокчейн обеспечил безопасность и прозрачность сделки в режиме реального времени, сократив при этом количество электронных писем и сопутствующих документов.

Все операции выполнялись через единый интерфейс, интегрированный в блокчейн-платформу Contour, на которой был выпущен аккредитив, документы по отгрузке обрабатывались с помощью решения CargoDocs от essDOCS. В сделке также участвовали DBS Bank Ltd и подразделение банка Standard Chartered в Малайзии.



VeChain и DNV GL представили блокчейн-приложение для борьбы с коронавирусом в гостиничной сфере

VeChain в партнерстве с DNV GL представили приложение для борьбы с коронавирусом VeTrust. Решение на основе универсальной BaaS-платформы ToolChain позволяет отелям предоставлять доказательства соблюдения стандартов чистоты и безопасности, что поможет компаниям обеспечить безопасность здоровья сотрудников во время пандемии коронавируса.

Приложение может стать полезным для всех типов компаний и направлений бизнеса, помогая управлять рисками по распространению вируса.



Компании, связанные с блокчейном, выросли на 54% за последний год

Согласно мировому блокчейн-индексу акций Bloomberg, компании, занимающиеся блокчейн-разработками, за последний год даже вопреки падению рынков выросли на 54%. Среди лидеров роста — TSMC, Kakao Corp. и Monex Group.



Китай использует компетенции блокчейн-стартапа CyberVein для создания «Аэрокосмического умного города»

Сингапурский стартап CyberVein разработает систему управления умным городом Smart Brain для «Аэрокосмического умного города» Вэньчан на острове Хайнань, строительство которого началось в августе. Вэньчан станет первым китайским аэрокосмическим культурным и туристическим центром, включающим в себя центр разработки аэрокосмической продукции.



Корейское агентство интернет-безопасности внедрит систему мобильной идентификации на блокчейне

В Южной Корее блокчейн для идентификации сотрудников впервые задействован госучреждением. Агентство интернет-безопасности (KISA) внедряет систему идентификации сотрудников через мобильное приложение на блокчейне, которое позволит сотрудникам сканировать QR-коды для доступа к рабочим местам, в кафе, библиотеку и другие помещения агентства.



Дания рассматривает блокчейн как средство борьбы с коррупцией

Министерство иностранных дел Дании выступило на Международной антикоррупционной конференции (IACC) с докладом, в котором обратило внимание на блокчейн как технологию, позволяющую создать прозрачную систему управления финансовыми сделками, обеспечить сохранность данных граждан, предоставить возможность получать услуги удаленно в цифровом формате.

Кроме того, было отмечено, что блокчейн может быть использован в госсекторе для защиты различных документов от фальсификации. Еще одним важным направлением для использования блокчейна, по мнению министерства, является борьба с коррупцией, где прозрачность транзакций поможет снизить вероятность получения взяток.



В ООН уверены, что блокчейн может способствовать развитию мировой отрасли морепродуктов

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН рассматривает использование блокчейна для повышения устойчивости и прибыльности мировой рыболовной отрасли.

В организации отметили, что блокчейн может обеспечить целый спектр возможностей отрасли — от предоставления более точных прогнозов погоды и спутниковой навигации для рыбаков до возможности отслеживания цепочек поставок продукции для потребителей. Это позволит рыбакам действовать в более предсказуемых и безопасных условиях.



Tech Mahindra разработает решения для цепочек поставок вместе с Amazon

Крупная индийская корпорация Tech Mahindra совместно с AWS разработает блокчейн-решения на базе Amazon Managed Blockchain. Сотрудничество позволит Tech Mahindra предложить блокчейн-решения, отслеживающие цепочки поставок в авиации, телеком-отрасли и здравоохранении.

Использование блокчейна позволит отслеживать закупку комплектующих для авиационной отрасли, выявлять поддельные медицинские материалы, а также повысит осведомленность о предполагаемом времени прибытия товара для цепочки поставок (B2C) в телекоммуникационной отрасли.



Блокчейн снизит риски для банков в сделках торгового финансирования

В компании Dltledgers, занимающейся торговым финансированием на блокчейне, отметили, что текущий экономический кризис негативно влияет на отрасль торгового финансирования, что привело к большим убыткам для компаний и банков, а также к выходу ряда крупных банков из отрасли.

Представители компании обратили внимание, что использование блокчейна для торгового финансирования значительно повысит скорость, упростит согласование, что с учетом прозрачности позволит значительно снизить риски для банков, и, как следствие, облегчит компаниям получение финансирования.



Платформа Green Chain повысит экологичность производства с помощью блокчейна

На мировом саммите по производству и промышленности (GMIS) запущена блокчейн-платформа для стимулирования перехода к использованию возобновляемых источников энергии в производстве — Green Chain. Проект одобрен несколькими крупными промышленными организациями Германии, поддерживается ОАЭ и Организацией промышленного развития ООН (ЮНИДО).

Платформа позволит объединить в одном месте различные проекты по переводу промышленности на возобновляемые источники энергии.



В ЕС изучают возможность выпуска цифровой валюты для стран Еврозоны

Об этом сообщила глава Европейского ЦБ Кристин Лагард, отметившая, что решение «пока не принято», однако позволит ЕС остаться «на передовой технологий». Президент ЕЦБ также сообщила, что отчет рабочей группы ЕЦБ по цифровой валюте будет доступен общественности в ближайшие недели, после чего будут проведены общественные обсуждения.

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