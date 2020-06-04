Центробанки изучают цифровые валюты, чтобы заменить ими наличные

Наличные не всегда будут править миром. Приложения и карты становятся все популярнее, и руководители центробанков размышляют, нужна ли их странам цифровая валюта и как ее создать.

Привычный способ оплаты покупок быстро меняется. Visa и Mastercard усиливают свои позиции во многих частях света. В то же время такие компании, как Apple, китайская Ant Financial, шведская Swish и кенийская M-pesa, завоевывают рынок расчетов через мобильные приложения. Амбициозные планы были и у Facebook, но она столкнулась с ограничениями правительства.

Технические инновации вытесняют наличные платежи, и власти начали задумываться, чем заменить устаревшие банкноты и монеты. Из отчета Банка международных расчетов (БМР) следует, что более десятка стран изучают, тестируют или, как это уже делает Китай, внедряют цифровые валюты в центробанках.

Вопрос актуален для правительств, потому что между физическими деньгами и электронным кошельком есть существенная разница. Банкноты и монеты выпускаются центробанком, который является основой финансовой системы страны, тогда как цифровые денежные единицы зависят от стабильности коммерческих структур и более уязвимы.

БМР отмечает: в условиях финансового кризиса потребителей успокаивает, что при необходимости они смогут снять наличные со счетов. В прошлом в таких ситуациях уже наблюдался массовый переток денег в офлайн. Если в будущем физическая валюта не будет использоваться повсеместно, очередной кризис существенно отразится на регулярных торговых транзакциях.

Опыт таких стран, как Швеция, Китай и в некоторой степени Великобритания, показывает, что мир вполне может обойтись меньшим объемом наличных. Поэтому БМР выпустила отчет с проектами цифровой P2P-валюты, которой могли бы пользоваться банки.

Плюсы и минусы

Оцифровать банкноты и монеты будет непросто. Новая денежная единица должна быть защищена от дефолтов и перебоев в энергоснабжении, оставаясь приватной и при этом простой в использовании. В качестве основы можно взять традиционную систему счетов или распределенный реестр, который бы сделал ее менее уязвимой к единичным ошибкам. Такую валюту также можно связать с системой цифровой идентификации и сделать международные транзакции дешевле и эффективнее.

Основной вопрос в том, как будут взаимодействовать центробанки и коммерческие организации. БМР описывает три сценария:

потребители используют услуги коммерческого посредника, который хранит цифровую валюту в центробанке, примерно как и происходит сейчас (непрямая модель);

потребители напрямую владеют электронными деньгами центробанка, а он учитывает состояние всех счетов и каждую транзакцию (прямая модель);

потребители имеют прямой доступ к средствам центробанка, но взаимодействуют с ними через коммерческие организации (гибридная модель).

У всех сценариев есть сильные и слабые стороны. Например, в непрямой модели потребители более уязвимы для дефолта, так как центробанку будет трудно установить, кому и что он должен. Прямая модель потребует от правительства серьезного контроля за платежной системой, при этом более динамичные и инновационные коммерческие игроки из нее исключатся. Гибридная модель предполагает, что у центробанка будут данные о всех транзакциях, и в случае дефолта он сможет восстановить активы.

Вопрос также в том, что использовать для подтверждения транзакций: активно обсуждаемую распределенную систему или централизованного регулятора. БМР считает, что оба варианта имеют плюсы и минусы: распределенная система защитит от ошибок, но будет медленнее обрабатывать платежи. Она не подойдет для прямой модели, так как не сможет справиться со всем объемом данных. В то же время централизованная система будет уязвимее для взлома.

Вопрос приватности

Предстоит решить и такие серьезные вопросы, как идентификация и обеспечение приватности. Большинство цифровых аккаунтов созданы на основе такой формы удостоверения личности, которая есть не у каждого. Это станет препятствием для доступа к самому базовому виду платежей. Еще можно разрешить доступ по криптографическому ключу по той же схеме, которую использует биткоин. Это обеспечит конфиденциальность и универсальность, но если не защитить ключ или потерять его, можно лишиться денег.

В то же время наличные обеспечивают самую высокую степень анонимности. Если правительство выпустит цифровую валюту с возможностью отслеживания, население утратит защиту и свободу, которые дают анонимные транзакции. С другой стороны, полностью анонимные P2P-доллары или евро будут на руку тем, кто торгует наркотиками или уклоняется от налогов. Использовать физические деньги, чтобы обойти финансовую систему, неудобно: их по-настоящему цифровая версия гораздо лучше подходит для этого.

Как обычно и происходит с цифровыми инновациями, новая технология не является полноценной заменой старой. Любой проект цифровой валюты будет иметь свои недостатки. Центробанкам предстоит решить, на какой компромисс они могут пойти, пока потребители и технологические компании не сделали выбор за них.

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Фото на обложке: Арнд Вигман, Reuters