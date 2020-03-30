«Новый PayPal». Какие финтех-компании меняют рынок и стоит ли в них инвестировать

В 1990-е годы компания PayPal навсегда изменила платежи в интернете и со временем превратилась в крупнейшую дебетовую электронную платежную систему, сделав своих создателей миллиардерами. Финтех-компании, способные изменить или как минимум повлиять на финансовый рынок, есть и сейчас.

Тихая революция

Финтех трансформирует методы, которыми оперируют финансовые предприятия, то, как они сотрудничают и ведут переговоры со своими клиентами, регуляторами и другими участниками отрасли.

Практически все типы бизнеса используют финтех — от стартапов и растущих компаний до признанных и авторитетных мастодонтов. В последние годы в финтехе появилось много новых направлений, которые опираются на передовые технологии, созданные специально для определенных секторов или функций в финансовой экосистеме.

К подобным направлениям, например, можно отнести RegTech (технологии, помогающие компаниям соответствовать требованиям регуляторных органов) и InsurTech (страховые технологии).

Тем не менее, несмотря на непрерывные технологические инновации, традиционные банки все еще сохраняют доминирующую роль в финансовой экосистеме. Сегодня по всему миру по-прежнему существуют тысячи банков и кредитных организаций с физическими филиалами, которые пока что не ощущают сильной конкуренции со стороны новых финтех-компаний, которые ориентируются в основном на молодое поколение.

Но положение дел может измениться очень быстро. Существование новой, хорошо финансируемой конкуренции больше не может игнорироваться даже признанными столпами банковской индустрии. Она представлена так называемыми challenger banks, или необанками, которые предлагают услуги онлайн и не имеют офисов, а также огромным числом других финтех-стартапов.

Тенденция к появлению необанков зародилась в Европе, но уже заметна в США, Азии и других регионах.

Время покажет, будет ли успешной эта новая волна финтех-компаний, но некоторые из них демонстрируют фантастические темпы роста — например, число клиентов немецкого необанка N26 выросло с 200 тысяч в начале 2016 до 3,5 млн к середине 2019, а в январе 2020 перевалило за 5 млн.

Неудивительно, что силен аппетит инвесторов к этим «выскочкам».

Результаты в цифрах

Мировой финтех-рынок оценивался в $127,66 млрд в 2018 году и, как ожидается, вырастет до $310 млрд к 2022 году при среднегодовом темпе роста в 24,8%.

Темпы роста такие высокие за счет сектора онлайн-платежей, развитие которого стимулируют финтех-компании. Они делают оплату товаров и услуг быстрее, проще, удобнее и экономически выгоднее для клиентов. Теперь можно делать это с помощью криптовалют, баллов лояльности и других цифровых денежных альтернатив.

Важный фактор роста онлайн-платежей — распространение по всему миру мобильных технологий и развитие онлайн-коммерции в целом. Например, такие американские компании, как Square и Stripe, предоставляют портативные системы для кассовых терминалов, которые могут мгновенно считывать и обрабатывать бесконтактные платежи от сервисов вроде Apple Pay, а также через кредитные карты и некоторые криптовалютные кошельки.

Другой пионер финтех-сектора США — платежный сервис PayPal — в 2019 году увеличил пользовательскую базу на 14% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордного показателя в 305 млн активных счетов.

Растущий спрос на финтех-решения стимулирует рынок и вынуждает все большее число бизнесов внедрять цифровые платежные системы.

Своим путем

Новые технологии предоставили компаниям недорогой способ создания удобных, персонализированных, интуитивно понятных продуктов. С каждым годом расширяется список тех, кто их использует — от финансовых групп до телеком-бизнеса, — благодаря снижению технологических и ценовых барьеров для доступа к услугам.

По данным опроса PwC, более половины представителей высшего менеджмента из финансовой индустрии считают, что самые большие изменения в сферу финансовых услуг в течение следующих двух лет внесет искусственный интеллект. Интересным направлением для применения и развития этой технологии является, например, робо-эдвайзинг.

Другие руководители уверены, что правила игры в финтехе изменит интернет вещей. Например, страховщики могут использовать IoT для эффективного управления рисками и разработки новых бизнес-моделей в таких областях, как мониторинг оборудования и состояния здоровья, а также в техобслуживании.

Блокчейн — еще одна технология, которую финтех-компании используют все чаще. Он повышает безопасность и прозрачность работы сервисов.

Лидеры отрасли

Блокчейн — не единственная технология, которая может повысить стандарты безопасности финтех-компаний. Важность сохранности данных пользователей значительно сдерживает рост рынка, так как финтех-стартапы еще не обладают солидной репутацией, которая есть у традиционных банков.

Британский необанк Revolut — одна из ведущих финтех-компаний среди тех, которые делают упор на безопасность сервиса. Он позволяет пользователям включать и выключать по желанию функции бесконтактной оплаты, платежей жестами и онлайн и снятия наличных в банкомате.

Кроме того, Revolut использует одноразовые CVV-коды безопасности и автоматически блокирует любые транзакции с немедленным уведомлением владельца через приложение, если карта была активирована в значительном удалении от обычной локации пользователя.

Revolut — одна из самых быстрорастущих финтех-компаний на европейской арене. Она была создана в июле 2015 года и сразу же поставила перед собой непростую задачу: перевернуть финансовый сектор с ног на голову.

Revolut помогает пользователям решить две важные проблемы. Во-первых, проблему высоких комиссий, которые банки взимают за конверсионные операции при оплате и снятии наличных в валюте, отличной от счета карты (в среднем эти комиссии составляют 1–5%). Во-вторых, проблему временной задержки, которая происходит, когда банки конвертируют средства по курсу следующего дня.

Сервис обмена валюты по курсу, близкому к рыночному, оказался прорывным для Великобритании. На текущий момент число пользователей Revolut уже перевалило за 10 млн человек.

Несмотря на впечатляющие цифры, Revolut — не самый крупный необанк в мире. На первом месте бразильский Nubank, который пока оперирует только в «родной» стране, но в вскоре планирует запуститься и в Мексике. Число пользователей Nubank превышает рекордные 22 млн человек.

Банк предлагает своим пользователям кредитную карту без ежегодной платы за обслуживание, которой можно полностью управлять через приложение. Компания также тестирует персональные займы среди 2 млн пользователей, которые должны пройти предварительную проверку, прежде чем получить доступ к услугам сервиса.

Кроме того, недавно Nubank обратил внимание на владельцев малого бизнеса и тестирует бета-версию учетной записи для этих пользователей.

Если отвлечься от необанков и посмотреть в сторону других финтех-направлений, то одним самых из интересных и востребованных сервисов является микроинвестирование. Его яркий представитель — Acorns, американская компания со специализацией на микроинвестировании и робо-эдвайзинге.

Acorns ориентируется на начинающих инвесторов, поэтому комиссии берет небольшие. Важная составляющая философии компании — повышение финансовой грамотности пользователей. Вкладывая даже незначительные суммы, человек начинает интересоваться фондовым рынком и инвестициями, учится понимать финансовую отчетность компаний и макроэкономические индикаторы.

Риски неизбежны

Несмотря на привлекательность отдельных финтех-компаний, особенно лидеров рынка, вложения в большинство из них, скорее всего, оставят венчурных инвесторов ни с чем.

Сектор еще очень молод, но в некоторых странах уже видны признаки перенасыщения рынка.

В частности, это касается ключевого для Revolut британского рынка. Первыми звонками в этом смысле стали уход немецкого N26 из Великобритании, а также полное прекращение работы банковского приложения Loot в мае прошлого года.

На что обращать внимание при выборе компаний в одном из самых рискованных, но и потенциально самом прибыльном технологическом секторе? Мы при анализе финтех-компаний для инвестиций на стадиях делаем упор на анализ конкурентной среды, а также на состояние отрасли в целом на главном для компании региональном рынке. На наш взгляд, именно эти аспекты будут определять, станет ли компания многомиллиардным бизнесом или о ее существовании через несколько лет все забудут.

Только собрав данные воедино и осуществив комплексный анализ самой компании и каждого ее конкурента, а также множества других параметров, мы можем прийти к выводу, принесет ли эта инвестиция трехзначную доходность или же риски слишком велики и компанию лучше обойти стороной.

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