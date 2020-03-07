Как получить доход 570% за три месяца, инвестируя в IPO?

Сооснователь SharesPro Денис Астафьев рассказал о самой успешной инвестиции в истории компании и поделился рекомендациями по выбору перспективных IPO.

Но бывают и сверхприбыльные истории, инвестиции в которые оборачиваются доходностью в несколько сотен процентов. Одним из таких стало IPO компании Beyond Meat в 2019 году, которое позволило инвесторам получить доход в 570% за три месяца.

Ежегодно на IPO на американский фондовый рынок выходит 150–200 компаний. По подсчетам SharesPro, в среднем уже в первый торговый день инвестиции в IPO приносят прибыль около 18%. В 7% случаев она может достигать 60% и больше, еще в 36% — от 10% до 60%. Убытками для инвесторов заканчивается 28% IPO.

Что такое IPO?

IPO (Initial Public Offering) — первичное публичное размещение ценных бумаг частной компанией. Она предлагает свои акции к приобретению любому желающему, чтобы привлечь капитал. Любой, кто принял участие в IPO, становится одним из собственников компании и получает право на часть ее прибыли. Самые известные компании мира, такие как Apple, Google, Microsoft, Tesla и многие другие, проходили через эту процедуру.

Зачастую на IPO выходят растущие компании, которым нужны дополнительные средства для расширения бизнеса, но также на этот шаг могут пойти и крупные частные компании или корпорации, желающие вывести свои акции на фондовый рынок. Для некоторых из них это чисто финансовый вопрос, для других — вопрос престижа и публичного имиджа.

Как выбрать самые перспективные IPO?

Чтобы правильно выбрать IPO для инвестирования и получить максимальную доходность, даже человеку, который уже имеет представление о фондовом рынке, понадобятся многие месяцы. Поэтому, как правило, даже инвесторы со стажем предпочитают обращаться к узкоспециализированным консультантам, которые фокусируются на рынке IPO.

Наша компания специализируется на рынке IPO и Private Equity (частных капиталовложений). По каким же критериям мы и другие фирмы со специализацией на этой тематике выбираем компании для участия в IPO? Их много: каждая компания, выходящая на биржу, анализируется по более чем 30 параметрам.

Остановимся на самых важных:

Анализ каждой отдельной компании начинается с изучения особенностей и текущего состояния того сектора экономики, который она представляет. Каждая деталь имеет значение. Например, начиная с 2010 года сильно возросло количество IPO в секторе здравоохранения — до 34% от общего числа. Однако рост числа сделок закономерно привел к снижению их качества, и этот сектор стал худшим по доходности IPO с 2010 года.

Безусловно, самыми важными показателями для анализа компании являются финансовые и другие метрики. При выходе на IPO компания обязана предоставить финансовую отчетность за три предыдущих года своей деятельности, и каждая цифра будет тщательно изучена аналитиками. К другим важным показателям относятся, например, количество пользователей и показатели темпа роста всех ключевых параметров.

Еще одним важнейшим фактором для анализа является продукт, который компания представляет: его качество, перспективы, сравнение с продуктами конкурентов. Пожалуй, это ключевой фактор, если рассматривать компанию в долгосрочной перспективе.

Упомянутый выше анализ конкурентов компании также является одним из ключевых звеньев. Оценка стоимости конкурентов, финансовые показатели их деятельности, количество привлеченных средств до IPO (венчурное финансирование), стратегические планы, доля рынка, основатели и руководство, состав инвесторов и партнеров — эти и многие другие факторы берутся во внимание.

Структурный анализ компаний, выходящих на IPO, показывает, что подавляющее большинство из них либо совсем не интересны для инвестирования, либо интересны лишь отчасти, но риски несоизмеримо больше.

По этой причине мы принимаем итоговое решение об участии менее чем в 10% всех первичных размещений на рынке США: из 192 IPO, которые были проведены в США в 2018 году, наша компания поучаствовала лишь в 11, а в 2019 мы участвовали в 13 сделках из 147 размещений.

Такой щепетильный отбор был проделан не зря: по итогам 2018 года доходность составила 140% годовых, а по итогам 2019 года — 167%. Хотя, безусловно, невозможно всегда быть правым, поэтому были и неудачные сделки. Например, одной из них стало IPO известной такси-компании Lyft.

Однако единичные неудачные сделки при использовании грамотной стратегии управления капиталом не способны подпортить общий результат, который достигается за счет сделок прибыльных. Одной из таких сделок в прошлом году стала инвестиция в акции Beyond Meat — пока это лучшая IPO-сделка в истории нашей компании.

Что особенного в компании Beyond Meat?

Основной продукт компании Beyond Meat — это бургеры с «мясом», состоящим из смеси гороха, картофеля и пшеницы. Искусственное мясо, по вкусу и текстуре практически не отличимое от настоящего, — продукт многолетних лабораторных исследований компании.

Beyond Meat поставляет свою продукцию в крупнейшие американские фастфуд-сети, такие как McDonald’s, KFC, Subway, TGI Fridays и многие другие. Успеху компании не мешает даже то, что в бизнесе фастфуд-ресторанов новые блюда приживаются крайне тяжело, так как это требует сложной перестройки организационных и поставочных процессов.

Однако бургеры Beyond Meat стали настолько популярны у посетителей, что у ресторанов просто не остается иного выбора, кроме как идти в ногу со временем.

Компания была основана в 2009 году американцем Итаном Брауном. Браун провел свое детство на семейной молочной ферме в штате Мэриленд. Ребенком он проводил много времени, ухаживая за коровами, и очень полюбил этих животных. В итоге он стал вегетарианцем и основал Beyond Meat.

Американские медиа много писали про этот стартап практически с самого его основания. Такому пристальному вниманию отчасти способствовали и громкие имена его инвесторов. Среди тех, кто поверил в компанию, были, например, основатель Microsoft Билл Гейтс и актер Леонардо Ди Каприо.

Миссия компании выглядит настолько привлекательно, что еще до своего ставшего знаменитым IPO компания успела привлечь инвестиции в размере $122 млн.

Несмотря на то, что до выхода на IPO компания уже имела десятилетнюю историю и из года в год удваивалась по выручке, она все еще находится в стадии активного роста и развития. А развитие компании и наращивание доли рынка требуют больших финансовых вливаний, поэтому на момент выхода на биржу компания была убыточной и теряла около $30 млн в год.

Однако инвесторы видели преимущества Beyond Meat в ее уникальности, большом спросе на ее продукцию, а также в скорости, с которой компания наращивала выручку. Важным фактором стало и то, что инвесторы в последние годы очень позитивно смотрят на продовольственный сектор, о чем можно судить по уже торгующимся на бирже компаниям и суммам венчурных инвестиций.

В целом на Уолл-стрит IPO компании ожидали с умеренным оптимизмом и предполагали, что оно пройдет успешно. Однако ожидания сильно разошлись с реальностью, и IPO компании прошло не просто успешно, а феноменально.

Акции компании выросли в 2,5 раза по отношению к цене размещения в первый же день. IPO Beyond Meat показало такие результаты, которые ни одна компания не показывала более десяти лет — по крайней мере, среди IPO, в ходе которых компании привлекали более $200 млн.

Растительное «мясо» — новый тренд?

После успеха Beyond Meat растительное мясо стало новым трендом на мировом рынке гастрономии. Американские и китайские компании по производству искусственного мяса привлекают сотни миллионов венчурных инвестиций.

Когда Burger King добавил воппер с растительным мясом в меню своих ресторанов в Сент-Луисе, трафик заведений сети в этом городе за месяц вырос на 18,5% по сравнению с другими ресторанами компании в США. А аналогичный бургер в ресторане Carl’s Jr. стал самым популярным блюдом компании за два года.

Естественно, возникает вопрос: а не появится ли в будущем еще одна такая прибыльная инвестиционная возможность в этом секторе? Уверяем вас, что появится. И не одна. Это один из тех редких тектонических сдвигов в гастрономической сфере, которые бывают раз в десятилетие или даже реже.

Люди крайне редко и с большим трудом меняют свои пищевые предпочтения, поэтому эта сфера всегда остается приверженной своим традициям и с большим трудом принимает любые нововведения. Но мы уверены, что тренд на растительное мясо — не просто какое-то мимолетное увлечение или мода, которая пройдет со временем.

Кто может повторить успех Beyond Meat?

Одной из таких инвестиционных возможностей наверняка станет главный конкурент Beyond Meat — компания Impossible Foods. Ее основным продуктом является Impossible Burger — растительный заменитель говяжьего фарша. Так же, как и Beyond Meat, компания имеет свой исследовательский центр и разрабатывает заменители различных мясных продуктов. Бургеры Impossibe Foods продаются более чем в 15 тыс. ресторанов по всему миру.

Компания уже привлекла $777 млн венчурного капитала. Ожидается, что следующий раунд инвестирования станет заключительным и подготовит все условия для выхода компании на IPO, которое должно случиться либо в этом, либо в следующем году.

Другой интересной компанией из сферы производства искусственного мяса является Memphis Meats. Это самая молодая компания из всех перечисленных: она была основана только в 2015 году, но уже успела завоевать внимание широкой публики — во многом благодаря именам инвесторов, которые в нее вложились. К ним относятся уже упоминавшийся Билл Гейтс, а также эпатажный бизнесмен Ричард Брэнсон.

Компания суммарно привлекла уже более $180 млн. Учитывая размер инвестиций и состав инвесторов, можно не сомневаться, что, как только бургеры Memphis Meats появятся в меню ресторанов, компания захочет повторить успех Beyond Meat и разместиться на бирже.

Как получить максимум

Можно ли автоматически повторить успех с IPO Beyond Meat, просто вкладываясь в IPO этих или каких-либо других производителей искусственного мяса? Увы, но нет. Если бы все было так просто, то компании, подобные нашей, просто не существовали бы.

Прежде чем принять решение об участии в каждой сделке, необходимо проанализировать компанию по более чем 30 параметрам, все тщательно взвесить, рассчитать ожидаемый возврат инвестиций, составить стратегию выхода из сделки и рассмотреть многие другие мелочи, о существовании которых неподготовленный человек даже не подозревает.

С другой стороны, любому думающему инвестору должно быть очевидно, что полный отказ от таких инвестиционных возможностей также не самое рациональное решение. На данный момент в мире очень мало инструментов, готовых предоставить столь же высокую ожидаемую доходность.

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