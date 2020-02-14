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Еда будущего: в какой бизнес вложиться сегодня, чтобы поймать волну завтра

Колонки
Роман Майстер
Роман Майстер

Руководитель цифрового каталога товаров Rate&Goods

Софья Федосеева

Кофейни с матча-латте, крафтовое пиво, мода на ЗОЖ, конструкторы обедов и ужинов — этим сегодня уже никого не удивишь. И если вы планировали открыть бизнес, связанный с чем-то из перечисленного, стоит очень хорошо подумать.

Роман Майстер, генеральный директор рекомендательного сервиса Rate&Goods, рассуждает о том, на какие вещи стоит обратить внимание сегодня, чтобы через несколько лет быть в тренде.

Еда будущего: в какой бизнес вложиться сегодня, чтобы поймать волну завтра

Производство разлагаемой упаковки для продуктов и воды

Сегодня все стараются заботиться о планете: 

  • супермаркеты отказываются от пластиковых пакетов и переходят на крафт, 
  • курьеры наиболее продвинутых сервисов доставки забирают одноразовые контейнеры, чтобы сдать на переработку, 
  • кофейни делают скидки за многоразовые стаканы

Но в России с переработкой все пока не слишком просто, особенно в регионах, а крафтовые пакеты, оказывается, оставляют еще больший экослед, чем пластик. В общем, экологи однозначно заявляют, что этих усилий недостаточно — многие уже ищут другие варианты.

Судите сами: в России производят съедобные ложки, американская компания Loliware делает трубочки для напитков из водорослей, а в Индонезии придумали съедобную упаковку, способную заменить пластик. 


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Кто-то идет чуть дальше: например, британский стартап Oohowater разрабатывает упаковку для питьевой воды из водорослей — вместо бутылок они предлагают покупать воду в съедобных шариках. «Ешьте воду, друзья!» — говорят стартаперы. По их задумке, почувствовавший жажду человек достанет из сумки прозрачный шарик с водой и просто съест его целиком. За гигиену беспокоиться не стоит: у шарика все же есть обертка, но она из материала, который разлагается за четыре-шесть недель.

Когда технология выйдет на рынок, такую биоразлагаемую упаковку можно будет использовать и для других жидкостей, в том числе косметики. И водоросли в этом плане — как раз тот материал, на который стоит делать ставку.


Производство продуктов из водорослей

Раз уж мы заговорили о водорослях, в этой области тоже имеет смысл строить бизнес. Многие едят их уже сейчас — начиная от салата из морской капусты и заканчивая чипсами из нори. Но дальше — больше. 

Ученые уже который год твердят, что за водорослями — будущее: их будут употреблять в пищу как очень питательный продукт, богатый омега-3-ненасыщенными жирными кислотами и витаминами. Их будут добавлять в еду и делать самостоятельные блюда: бургеры с водорослями уже есть.



Фермы по производству водорослей — это реальный бизнес будущего. Для выращивания этого продукта нужно сравнительно немного места, минимум топлива и почвы и не нужны удобрения. Такие фермы не несут вреда окружающей среде (в отличие от ферм, где выращивают животных). Более того, они улучшают экологию.

В мире выращиванием водорослей уже никого не удивишь, а в России эта индустрия пока не так развита. В Карелии уже начали производить продукты из водорослей, но потенциал у бизнеса все еще огромен.


Рыбные фермы

Казалось бы, тоже не самое новое веяние, однако и это можно назвать бизнесом будущего. Да, уже сегодня большая часть рыбы в супермаркетах не выловлена в море, а произведена на фермах. Однако дальше ситуация будет только эскалировать. 

Ученые вообще любят припугнуть, вот и в этом случае они подсчитали, что с текущими объемами уловов вся рыба и морепродукты могут полностью закончиться к 2048 году. Безусловно, хочется оставаться оптимистами, а заодно заняться развитием бизнеса. 



Разработкой рыбных ферм будущего занимаются во многих странах: кто-то придумывает вертикальные установки, кто-то — гигантские замкнутые биологические системы, где можно выращивать еще и овощи и фрукты. 

Россия старается не отставать: рыбные хозяйства в Карелии и на Волге уже вкладываются в развитие производственных цехов, а резиденты «СКОЛКОВО» придумывают умные фермы. Но, как и в случае с водорослями, рынок сложно назвать переполненным.


Рестораны с немясными стейками

Для Европы и США это уже не новая история: там выращивают мясо в лабораториях (от настоящей коровы — только аналогичные клетки, но ни одно животное при создании стейков не страдает) или же заменяют растительным, которое на вкус невозможно отличить от реального. Даже Burger King начал продавать в своих ресторанах «Невозможный воппер» с котлетой из искусственного мяса.

В России попробовать «ненастоящий» стейк или бургер пока не так просто, значит, потенциал есть. Бургеры от Beyond Meat уже можно найти в «Азбуке вкуса» и попробовать в ресторанах группы White Rabbit Family, а Очаковский комбинат начал работать над созданием котлет из пробирки. Но назвать это широкой историей пока нельзя. 



При этом вероятность, что люди «наиграются» и вернутся к стейкам из говядины, не слишком высока — слишком уж много природных ресурсов уходит на выращивание скота. Ученые уверены, что в будущем питаться мясом будет слишком дорого, значит, на соевые бургеры и стейки из лабораторной говядины рано или поздно перейдет большая часть населения планеты.


Фермы для выращивания насекомых

Еще один глобальный тренд, который почти наверняка захватит весь мир через несколько лет, — продукты из насекомых. Это богатейший источник белка, к тому же для их производства не нужны огромные фермы и природные ресурсы. 

Так, чтобы вырастить килограмм сверчков, нужно в пять раз меньше корма, чем для создания килограмма говядины. Насекомые очень быстро размножаются, требуют в разы меньше воды и совершенно неприхотливы в содержании. Им не нужны добавки, витамины или антибиотики. Работа получается несложная. Можно сказать, что сверчковая или кузнечиковая ферма — идеальный бизнес.

В США и Европе толерантность к блюдам из насекомых растет: можно купить макароны из мучных жучков и сверчков (бренды Insect Pasta и Bugsolutely) или энергетические батончики и снеки из червяков (Crunchy Critters, Eat Grub). 

Но все же я упоминаю этот тренд в самом конце, потому что русскому человеку гораздо проще смириться с котлетой из водорослей или бургером из сои, чем съесть сверчка или кузнечика, пусть и без лапок и усиков, в пасте или чипсах. Так что это бизнес «на потом», с пониманием, что инвестиции окупятся не завтра и даже не послезавтра.

Фото в тексте и на обложке: Unsplash

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

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