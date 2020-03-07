«IPO — это не столько про финансы, сколько про маркетинг»: российские инвесторы о самых крупных сделках

Мы опросили российские венчурные фонды и узнали, какие самые крупные сделки они заключали. В подборке собраны как инвестиции, так и экзиты.

Алан Ваксман, сооснователь и управляющий партнер инвестиционной компании Digital Horizon:

В прошлом году мы инвестировали в испанский необанк BNext. Стартап собрал $25 млн в раунде А. Компания уже является ведущим необанком в Испании, а привлеченные средства планирует потратить на выход в Латинскую Америку (уже начался запуск в Мексике). Для нас это хороший знак: население региона превышает 600 млн человек, и ни один англоязычный банк не смог занять на нем сильные позиции. BNext уже показал отличные результаты в Европе, и мы уверены, что в Латинской Америке компанию ждет успех.

Еще одна перспективная инвестиция — технологическая страховая компания Cuvva, которая в декабре привлекла $19 млн. На рынке страхования сейчас происходит фундаментальный сдвиг: вместо традиционных продуктов, адаптированных для онлайн-продаж, появляются действительно цифровые предложения. Уверен, что цифровое страхование перевернет сложившийся сегодня рынок, где доминирует агрегаторная модель, и эти изменения будут стремительными. У основателей Cuvva большой опыт в создании отличных цифровых продуктов, и я уверен, что сейчас они находятся в нужном месте, в нужное время и с правильной командой.

Герман Каплун, директор по стратегии TMT Investments:

Самая большая инвестиция TMT Investments — $5 млн в компанию Backblaze, занимающуюся облачным хранением данных. BackBlaze — чисто американская компания, правда один из ее основателей и CEO компании Глеб Будман в 4 года уехал из России.

Мы инвестировали в нее в 2012 году и с тех пор она агрессивно растет. У BackBlaze более 500 тысяч клиентов, преимущественно в США и Японии. Стоимость компании с тех пор выросла в 7 раз, и мы рассчитываем, что лучшее у нее еще впереди.

А самый большой выход у нас — это компания Wrike — система ведения проектов. Инвестируя $1 млн в 2012 году, TMT Investments получил $23 млн в январе 2019 года. В этот момент контрольный пакет в Wrike выкупил $40-миллиардный фонд Vista Equity Partners, один из крупнейших мировых инвесторов в разработчиков программного обеспечения.

Wrike был запущен выходцем из России Андреем Филевым в Калифорнии. Сейчас сервисом пользуются сотрудники 18 тысяч компаний, в том числе Google, Mars, Tiffany и Edelman, в 130 странах мира. Всего у сервиса более 2 млн пользователей.

По данным источника WSJ, оценка Wrike во время сделки с Vista составила $800 млн premoney, то есть после сделки Wrike стал юникорном.

Дмитрий Смирнов, управляющий партнер Flint Capital:

В нашем портфеле самая крупная — инвестиция в стартап по проверке банковских клиентов Socure. Всего вложили в проект $7,2 млн. Первый раз в 2015 году и потом еще несколько раз. Сейчас еще будем инвестировать, очень хороший потенциал. Компания очень хорошо растет, капитализация составляет несколько сотен миллионов долларов.

Руслан Саркисов, гендиректор Дальневосточного фонда высоких технологий:

Мы инвестировали в Cinemood 190 млн рублей в сентябре 2019 года. Компания делает современные портативные диапроекторы с online и offline доступом к рекомендованному семейному видеоконтенту. Нам нравится этот проект, у него достаточно редкая бизнес-модель на стыке «железа», «софта» и сервиса по доставке видеоконтента.

Сейчас компания активно растет и запускает новые продукты, например, VR-проектор, который сначала вышел на рынок США, а с февраля продается и в России. Вместе с нами менеджмент сейчас прорабатывает бизнес-план развития на Дальнем Востоке, где уже открыто представительство во Владивостоке. Здесь, как минимум, планируются дополнительный R&D центр и сервисный центр, а если найдем надежного партнера, то уже в этом году будет запущена первая пробная партия диапроекторов, собранных на Дальнем Востоке.

VR-кубик. Фото: Rusbase

Константин Синюшин, сооснователь the Untitled Ventures:

Вышли из Voximplant по «х 33», покупатель — Baring Vostok (облачная платформа Voximplant в декабре 2019 года привлекла $10 млн от фондов Baring Vostok и RTP Ventures. — Прим. ред.). Я думаю, главный успех компании — это стандарт де факто на внутреннем рынке и высокий технологический уровень на рынке внешнем. Полученный раунд компания планирует потратить на ускорение международной экспансии.

Алексей Гарянов, генеральный партнер FinSight Ventures (спин-офф группы «Финам»)

Крупнейший для FinSight экзит — выход из Badoo.

Для нас это была третья по счету инвестиция в стартап Андрея Андреева (основатель Begun и Mamba). Сделав два очень успешных бизнеса в России, Андрей после продажи Mamba переехал в Великобританию, чтобы создать уже глобальную компанию. Предыдущий успешный опыт построения бизнеса и бэкграунд основателя заставили нас поверить в будущий успех. Мы инвестировали в Badoo с 2007 года несколько раз, совокупная сумма инвестиций превысила несколько десятков миллионов долларов, тем самым мы увеличили нашу долю в Badoo до 20%.

Андрей — сильный предприниматель, который умеет подбирать правильную команду, и визионер, хорошо идентифицирующий новые тренды и быстро подстраивающийся под них. Учитывая запросы на большее участие женщин в жизни общества, в том числе рост их роли в построении отношений, Андреев вместе с Уитни Вульф, бывшим вице-президентом Tinder по маркетингу, создали Bumble, дочернее подразделение группы Badoo.

Андрей Андреев. Фото: Rusbase

Приложение Bumble было схоже по механике с Tinder, принадлежащей Match Group, однако сильно отличалось по идеологии. Это привело к успеху Bumble на американском рынке, который вынудил Match Group купить в 2018 году компанию Hinge после неудавшейся попытки поглощения группы Badoo.

В 2019 мы уже несколько лет получали дивиденды, но, как любому инвестору, нам был необходим выход. Мы понимали, что компания, которая росла опережающими конкурентов темпами, могла быть очень хорошо оценена на публичном рынке.

Однако IPO — это не столько про финансы, сколько про маркетинг и правильное позиционирование. Пока компания разрабатывала для себя стратегию выхода на биржу, появился американский private equity фонд Blackstone, который предложил свое видение развития компании и выкупил мажоритарный пакет.

В результате Андрей вышел из бизнеса (компания на тот момент сменила название на Magic Lab), мы продали свою долю по оценке в $3 млрд. Конечно, нельзя сказать, что получилась самая доходная инвестиция, если считать IRR. Однако в абсолютном выражении, особенно с учетом дивидендов, это был самый крупный выход в истории FinSight.

Фото на обложке: icsnaps / Shutterstock.com