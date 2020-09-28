Защита космических данных в США и «песочница» в Евросоюзе: блокчейн-дайджест

Фокус на блокчейн в российском правительстве, цифровизация молочной промышленности в Австралии и еще 10 блокчейн-новостей последней недели.

Компания «Кометрика» еженедельно отслеживает актуальные тренды в практическом применении блокчейна в разных сферах и собирает дайджест, который мы публикуем на Rusbase.

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Андрей Белоусов назвал блокчейн одной из приоритетных технологий для России

Вице-премьер РФ отнес блокчейн к числу приоритетных технологий, на развитие которых в ближайшие годы будет направлена государственная политика. К другим важным технологиям для страны вице-премьер отнес ИИ, IoT, квантовые и генетические технологии, разработку новых источников энергии, квантовую сенсорику.

Поддерживать их развитие предполагается через взаимодействие государства и бизнеса.



Новое подразделение ЦРУ будет исследовать блокчейн

Центральное разведывательное управление США открыло новую лабораторию исследований и разработок CIA Labs, которая займется изучением технологии блокчейна. К разработке научно-технических решений в поддержку миссии Управления привлечены образовательные учреждения и частные компании.

Сотрудникам, разрабатывающим технологичные решения в лаборатории, будет разрешено их патентовать.



Евросоюз создаст «песочницу» для тестирования блокчейн-проектов

Европейская комиссия в сотрудничестве со странами Европейского блокчейн-партнерства планирует запустить панъевропейскую регуляторную песочницу для тестирования различных блокчейн-проектов, чтобы оценить все возможные варианты использования технологии.

Регуляторная песочница позволит оценить, как блокчейн работает в рамках концепции переносимости данных, а также как смарт-контракты и цифровые идентификационные данные покажут себя в важных отраслях, таких как здравоохранения и энергетики.



Блокчейн-стартап поможет защитить данные Космических сил США

США будет использовать технологии и экспертизу блокчейн-стартапа Xage Security для защиты своих космических систем от взлома. Блокчейн-инструмент стартапа — Xage Security Fabric — предоставит заказчику доступ к информации о пользователях системы, защитит от рисков уничтожения информации хакерами, а также обеспечит безопасную работу спутников, даже если связь с Землей будет нарушена.



VeChain присоединился к альянсу по безопасности пищевых продуктов, в который входит McDonald’s

VeChain — первый блокчейн-проект, который присоединился к Китайскому альянсу по охране здоровья животных и безопасности пищевых продуктов (CAFA). Это поддерживаемая государством организация, входящая в сферу компетенции Министерства сельского хозяйства Китая и включающая некоторые из самых узнаваемых мировых брендов, такие как McDonald’s и IBM.

Компания станет эксклюзивным поставщиком блокчейн-технологий и в дальнейшем будет оказывать техническую и инфраструктурную поддержку для участников альянса. VeChain поможет альянсу в разработке его платформы и подключению его членов к цепочке поставок пищевых продуктов.



Молочная промышленность Австралии цифровизируется с помощью блокчейна

Австралийские молочные фермеры будут использовать блокчейн для повышения эффективности цепочек поставок и поддержания имиджа экологичных и безопасных производителей, что поможет расширить международные экспортные возможности.

Технология блокчейна позволит фермерам вести учет всех контрактов и платежей, заказанного и доставленного молока, а также результатов проверки его качества. Также они получат доступ к использованию смарт-контрактов и ​​созданию реестров с потенциальными деловыми партнерами, сохраняя при этом конфиденциальность и безопасность своих данных.



Бразилия использует блокчейн для отслеживания скота и сокращения вырубки лесов

Мясоперерабатывающая компания JBS использует блокчейн-платформу, которая позволит отслеживать скот на протяжении всей его жизни и гарантировать, что его производители не участвовали в незаконной вырубке лесов. Компания намерена дать поставщикам возможность контролировать отдельные цепочки поставок, а также использовать цифровую бухгалтерскую книгу.



Бельгийская Elia Group протестирует новую блокчейн-технологию в изолированных электросетях

Компания Elia Group в партнерстве с Energy Web запустила пилотный проект по внедрению блокчейна в электросети, чтобы оценить влияние цифровизации на управление распределенными потоками электроэнергии в энергосистеме. Компании проведут тестирование и оценку потенциала использования системы Energy Web — EW-DOS в изолированных энергосистемах.



Индия планирует использовать блокчейн для госуправления

Руководство штата Тамилнад в Индии анонсировало проект по развитию технологий. Власти намерены создать базу данных граждан штата State Family Database, использовать блокчейн для подтверждения личности при получении госуслуг, а также создать инфраструктуру на блокчейне и выстроить целую экосистему, в которой смогут совместно работать правительственные ведомства, стартапы и образовательные учреждения.

Технология блокчейна выступит единым источником данных для правительственных систем и процессов.



S7 Airlines подключила к своей блокчейн-платформе билетный сервис Nemo.Travel

Подключение Nemo.Travel к блокчейн-платформе, обеспечивающей быстрые и безопасные взаиморасчеты между авиакомпанией и ее клиентами, поможет онлайн-сервису оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность работы в период кризиса.



Бюро фискальных услуг США исследует преимущества блокчейна для выплаты грантов

По мнению американских экспертов, блокчейн увеличит прозрачность выплаты грантов, оптимизирует процесс выделения средств и обеспечит внутренний контроль их использования.

Также рассматривается возможность токенизировать сами гранты. На данный момент проводится исследование применения технологии, которое продлится еще полгода. Основной задачей является изучить правовой аспект применения блокчейна для этих целей.



Блокчейн для образования имеет успех в Южной Азии

В Южной Азии отмечается рост образовательных блокчейн-проектов. Примером может послужить партнерство между KEY Foundation и онлайн-сообществом по обучению английскому языку English Forward, направленное на создание образовательной экосистемы на базе блокчейна в Индии, или внедрение блокчейна в образование в Пакистане.

Проекты ориентированы на удаленные сообщества, у которых низкий уровень дохода и доступа к интернету.

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