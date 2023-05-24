7 ошибок брендов при работе с блогерами

Лина Удовенко, директор по коммуникациям компании-разработчика ПО «МойОфис», работает с инфлюенсерами 16 лет и знает, как действовать, чтобы не слить бюджет.

Блогер — не просто говорящая голова, транслирующая заготовленный текст. Как и от любого полноценного подрядчика, от него зависит, сколько людей перейдут по ссылке на продукт и какой будет эта аудитория.

Ошибка 1. Работать только с блогерами-миллионниками

Коллаборация с блогером с миллионной аудиторией — это, конечно, престижно. Однако читатели блогеров-миллионников уже привыкли к рекламе и понимают, что за такой контент инфлюенсеру платят. Поэтому многие воспринимают его как информационный шум, который стоит просто пропустить.

Намного лояльнее аудитория у блогов с меньшими охватами.

Нано- и микроблоги — с числом подписчиков до 10 тысяч и до 100 тысяч соответственно — не так часто используют в целях инфлюенс-маркетинга, поэтому появление интеграции вызывает у аудитории как минимум любопытство.

Вовлеченность аудитории блогеров снижается с ростом числа подписчиков. Крупные бренды понимают, что количество подписчиков — не самое важное.

Например, издательство МИФ сотрудничает с блогерами даже с небольшим охватом. Такая стратегия подкрепляется исследованиями:

Мировой тренд на работу с нано- и микроинфлюенсерами в будущем только укрепится.

Больше трети опрошенных брендов (39%) ответили, что предпочтут блогеров с 1-10 тысячами подписчиков, а 30% — блогеров с 10-100 тысячами.

Ошибка 2. Использовать одну и ту же стратегию для работы со всеми блогерами

Блогеры публикуют разный контент: тексты, фото, видео, подкасты.

При выборе инфлюенсера нужно:

Учитывать, на какой площадке он публикуется; Корректировать стратегию в зависимости от ее специфики.

То, что будет эффективным для одного ресурса, не подойдет для другого.

Например, если нужны большие охваты, лучше работать с тем, кто ведет блог в соцсетях.

Если ваше предложение рассчитано на определенную категорию — скажем, на предпринимателей или разработчиков, — стоит обратиться к блогеру, который публикуется на VC или Habr, так как там собралась соответствующая публика. Еще можно присмотреться к профильным или stand alone блогам по нужной вам теме.

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На YouTube хорошо работает формат интеграций: блогер вставляет рекламу в свое обычное видео — как готовую рекламную вставку, так и снятую специально для вас.

Для размещения рекламы в ныне запрещенной в России соцсети с картинками нужно делать упор на визуальный контент. А в Telegram, который становится все популярнее, наоборот, важнее текст.

Ошибка 3. Оценивать блогера только по контенту

Не обязательно искать инфлюенсера, контент которого на 100% соответствует тематике вашего бизнеса. Если его подписчики являются вашей ЦА, то интеграция может дать неплохой результат. Конечно, не стоит бросаться в крайности и заказывать продвижение офисных решений у того, кто пишет о моде и стиле или фитнесе.

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А вот коллаборация с блогером-путешественником, который расскажет об инструментах, позволяющих ему работать из любой точки мира, будет выглядеть вполне естественно.

Мы делали коллаборации с проектом Droider, который нескучно рассказывает о гаджетах, науке и технике. Софт и железо связаны, у нас большие пересечения аудитории, поэтому мы выпустили с ними статью и пост в их блоге на Habr.

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В обоих случаях это была не прямая реклама, а нативная: в общей и интересной аудитории теме были показаны наши кейсы. Читатели хорошо восприняли такой формат.

Найти подходящий блог можно по хэштегам в соцсетях, в телеграм-чатах, наподобие t.me/fromBerek или t.me/instabloog, при помощи рейтингов Медиалогии или специальных сервисов (GetBlogger, Plibber, Epicstars).

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Ошибка 4. Не предоставлять тщательно проработанный бриф

Бриф с основными требованиями не только поможет получить нужный результат, но и сэкономит всем время. Если брифа нет, блогер может решить, что вам все равно, каким будет посыл, главное — упомянуть ваш продукт.

Стоит понимать, что исполнитель не телепат — без брифа блогер может исказить идею рекламы.

Помните, что блогер почти наверняка не разбирается в вашем продукте на уровне вашего маркетолога — дайте ему максимум информации, которая поможет понять, что и в каком ключе написать.

При этом оставьте возможность сделать сторителлинг на его усмотрение — можно дать несколько вариантов вашего видения, но не требовать, чтобы текст или ролик был только таким.

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Если вы решили действовать без брифа, будьте готовы к разного рода рискам.

Например, блогер может разместить вашу рекламу не в своем популярном канале, на который вы рассчитывали, а на канале, который он только начал развивать.

Или, как это было у одной цветочной компании, показать товар в сториз мельком и в невыгодном освещении.

И еще один момент: бриф нужен не только компании, но и блогеру. Только половина блогеров (58%) любит свободу творчества в коллаборациях.

Ошибка 5. Не договориться о внесении правок или их количестве

Даже если вы предоставили подробный бриф, результат может не соответствовать всем условиям. Поэтому заранее договоритесь о возможности внесения правок и пропишите их количество в договоре.

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Естественно, речь не идет о бесконечном переделывании контента. Как правило, для получения результата, устраивающего обе стороны, хватает двух-трех итераций. Все правки с вашей стороны должны быть аргументированы — в идеале со ссылкой на бриф, пункты которого не выполнены.

При этом бывают ситуации, когда блогер четко следовал брифу, но все равно получилось не то, что вы хотели. В этом случае требовать от исполнителя внесения правок без предварительной договоренности вы вряд ли можете, а он не обязан идти вам навстречу, особенно если создание контента потребовало значительных усилий.

Ошибка 6. Не давать блогеру свободы действий

Как я уже сказала, блогеру нужен бриф, а не методичка. Тем более не стоит присылать ему готовый контент с просьбой разместить в своем блоге.

Материалы, которые не учитывают особенности блога и авторский стиль, будут смотреться как слон в посудной лавке.

Блогер лучше знает свою аудиторию и сможет выбрать эффективный заход, который оценят его подписчики.

Например, Skyeng рассказывали, как один блогер в видео с рекламой бесплатного вводного 50-минутного урока сказал фразу «Пройдите бесплатный тестик». Отдел маркетинга крайне удивился коммуникации — однако переходы, заявки и оплаты с этой рекламы были хорошие. В следующий раз компания настояла на официальной формулировке, и результат оказался хуже.

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Отклонение инфлюенсера от привычного ему формата подрывает доверие не только к блогеру, но и к продвигаемому продукту. Если вам очень определенный формат и стиль, лучше изначально искать исполнителя, контент которого соответствует нужным критериям.

Ошибка 7. Использовать неверные критерии оценки эффективности

В зависимости от цели интеграции можно использовать разные критерии оценки ее эффективности. Если ваша цель — повысить узнаваемость бренда, стоит отслеживать охваты. При этом нужно учитывать релевантность аудитории блогера вашей ЦА.

Дополнительным критерием выступает показатель ER (engagement rate), который характеризует вовлеченность аудитории

Он рассчитывается как отношение суммы лайков, комментариев и репостов к общему охвату. Если при большом числе просмотров ER низкий, значит, продукт не особо заинтересовал аудиторию.

Оценивая вовлеченность по комментариям, обращайте внимание не только на их количество, но и на качество

Если бурное обсуждение вызвала новая прическа блогера, а не ваш продукт, то высокий показатель ER вряд ли будет свидетельствовать об эффективности интеграции.

Когда ваша цель не просто повысить узнаваемость бренда, а увеличить трафик на сайт, учитывайте количество переходов.

Отследить этот показатель можно при помощи UTM-меток, которые позволяют определить источник трафика.

Помимо них используют и промокоды: они не только позволяют отследить трафик, но и повышают конверсию и увеличивают продажи. На этом этапе можно рассчитать CPA — стоимость целевого действия. Например, оценить затраты на один клик или привлечение одного лида.

Общим критерием оценки эффективности является показатель ROI — окупаемость инвестиций. Он рассчитывается как отношение чистой прибыли от интеграции к общим расходам на ее запуск, умноженное на 100%. Если получившееся значение больше 100%, то интеграция была эффективной.

Целью одной из наших рекламных кампаний с блогерами был максимальный охват и увеличение числа скачиваний мобильного приложения. Мы искали блогера-миллионника с релевантной аудиторией и тематикой контента — и нам максимально подходил блог Wylsacom.

На тот момент у него было 10 миллионов подписчиков, аудитория соответствовала нашей. Мы составили подробный бриф, рассказали о своем видении и выслушали предложения Валентина. В работу взяли идею, которая устроила всех.

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В результате ролик с упоминанием получил более 5 млн просмотров, 75 тыс. комментариев и 210 тыс. лайков.

Уровень вовлеченности ER составил 0,05 — при том, что на том же канале показатель вовлеченности похожих постов составляет 0,04. Измеримым результатом интеграции стал рост числа скачиваний приложения — по ссылке под видеороликом приложение установили 8 300 раз. В день интеграции визиты на сайт выросли в три раза.

Подведем итог

Инфлюенс-маркетинг — эффективный инструмент для продвижения при условии, что учтены все нюансы.

Чтобы получить крутой результат, выбирайте блогера, ориентируясь на релевантность его аудитории.

Предоставляйте исполнителю проработанный бриф, но не превращайте его в методичку.

Выбирая формат, учитывайте мнение инфлюенсера, заранее оговаривайте условия, включая возможность внесения правок.

И тогда большое число охватов и новые лиды будут у вас в кармане!

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney