Зарубежные бизнес-клубы: в чем отличия от российских и какие фишки стоит перенять?

Искандер Ахметов, CEO агентства Yep., вместе с командой более 6 лет системно строит сообщества для бизнеса, внедряя инструменты управления данными и механики геймификации. В этом материале он рассказал, как устроены бизнес-сообщества за рубежом — и о том, какие их особенности стоит позаимствовать отечественным клубам.

Идея объединения людей с общими интересами появилась еще в античности. Потом, в 17-18 веке в Европе появились «джентльменские клубы» для людей заметного положения, а к 19 веку клубы стали собираться не только для обсуждения новостей, но и для общих интересов.

История клубов в России началась позднее, чем на западе. Первый российский клуб — «Английское собрание» — появился в 1770 году в Санкт-Петербурге. С тех пор в России открывались и закрывались много клубов, и только в недавнее время идея объединения в сообщества стала популярной и открытой для широкой аудитории.

Фото: Hulton Archive / Getty Images

Западные клубы отличаются от российских своим менталитетом. На западе они — часть жизни людей, где участники проводят время с семьями и друзьями, участвуют в различных мероприятиях и находят общих интересов с единомышленниками.

В России же культура клубов еще только формируется, и многие не знают, что это такое. Российские бизнесмены обычно присоединяются к клубам, чтобы найти новых партнеров, клиентов или инвесторов, а не для того, чтобы следовать за идеологией клуба.

Однако, в западных клубах вступление не связано с материальными выгодами, а скорее с готовностью вкладываться и отдавать другим. Заявку на вступление в клуб могут рассматривать годами! Для нас такое себе даже представить сложно.

Давайте в этом материале поговорим о том, что российские клубы могут перенять у своих зарубежных коллег.

Фишки зарубежных сообществ

Мэтчи через комьюнити-менеджера

Через сообщества за рубежом инициируется огромное количество сделок. Например, в Сингапуре большинство предпринимателей принадлежит какому-то клубу, который обеспечивает коммуникацию между участниками и позволяет запрашивать информацию о партнерах из других клубов.

Партнерства с другими клубами по всему миру обеспечивают взаимные выгоды для участников в любой точке мира. Например, Гарвардский клуб для выпускников имеет представительства почти в каждой стране, а Денверский спортивный клуб предлагает привилегии в более чем 200 частных клубах по всему миру.

Комьюнити-менеджер решает все запросы и помогает участникам решать проблемы. Индивидуальная помощь и решение вопросов участнику помогает сообществу стать действительно ценным, а не быть просто заархивированным чатом в Telegram, каким у нас часто воспринимают сообщества.

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В России схема мэтчей через комьюнити-менеджера ещё не так распространена и отсутствует во многих сообществах. Часто людей, вступающих в какое-то сообщество, не внедряют в него должным образом, и они остаются без помощи и поддержки. Никто не знает их, и они не знают никого — через какое-то время это может привести к распаду сообщества.

Внедрение комьюнити-менеджеров в российских сообществах на текущий момент может быть затруднено отсутствием понимания и опыта работы с комьюнити-менеджерами, а также недостаток высококвалифицированных специалистов в этой области.

В РЭУ им. Плеханова и МГТУ им. Баумана уже запущен обучающий курс по комьюнити-менеджменту, который мы разработали совместно преподавателем МГИМО. Мы ожидаем, что профессия комьюнити-менеджера будет востребованной с продолжением развития культуры сообществ.

Большая инфраструктура

У большинства зарубежных клубов есть собственное здание или даже целый район. Клубный дом — это место для собраний, отдыха и мероприятий, куда резидентам можно приходить каждый день.

Например, в Гарвардском клубе можно поужинать, почитать книгу в библиотеке и позаниматься в спортзале.

В Денверском Спортивном клубе на 28 000 квадратных метрах есть современный фитнес-центр, бассейн, гимназия, боулинг и место для работы и мероприятий.

Денверский Спортивный клуб. Фото: соцсети Denver Athletic Club

Большая инфраструктура — общая черта многих зарубежных клубов. Есть несколько причин, почему в России это явление менее распространено.

Во-первых, зарубежные клубы, особенно традиционные, обычно имеют долгую историю и накопленный капитал, что позволяет им вложить деньги в свою инфраструктуру.

Во-вторых, существует развитая культура членства в клубах и сообществах, и эти организации — часть общественной жизни.

В России традиция членства в клубах и сообществах не так развита, и поэтому многие организации не могут себе позволить вложить средства в свою инфраструктуру. Но мы ожидаем, что с развитием культуры сообществ в России станут появляться такие же большие инфраструктуры вокруг бизнес-сообществ.

Мероприятия с умом

За рубежом, когда люди строят клубы, они досконально прописывают ценности, которые напрямую бьются с названием, с идеологией, кодексом, правилами. Каждое слово, существующее в правилах — например, честность, открытость, взаимоуважение — отвечает на концепцию сообщества.

Каждое мероприятие, которое проводит клуб, отвечает на вопрос ценности. Клубы не проводят просто интересную ивент-программу, будь то бизнес-образовательную или досуговую. Они не проводят мероприятия относительно того, что людям сейчас интересно. Не устраивают фестивали красок или поход в театр, когда бизнес-аудитория захотела отдохнуть. Не зовут спикера, который объясняет тему, которую запросила аудитория.

Ивенты, которые они проводят, полностью соотносятся с идеологией клуба. Если членов клуба объединяет искусство, то клуб устраивает выставки, экскурсии по студиям и галереям и панельные дискуссии с художниками. Отличие от российского рынка заключается в том, что мероприятие не приурочено к досугу или развлечению.

Если клуб ориентирован на развитие конного спорта, то мероприятия, которые проходят на конных забегах, ориентированы на то, что участник клуба уже участвует в скачках или только начинает интересоваться ими — и тогда с помощью ивентов этого клуба он действительно сможет стать профессионалом или начать участвовать в скачках. На мероприятиях он будет узнавать правила, особенности и рекомендации.

Итак, как это применить в российском клубе? Стоит задумываться не только о мероприятии, которое сможет в той или иной степени развлечь аудиторию. А отвечать себе на вопрос: «Почему у меня в расписании стоит именно этот паблик-толк или именно эта форум-группа и соотносится ли она с миссией и идеологией моего клуба?»

Три составляющие зарубежных сообществ

За годы работы с бизнес-сообществами мы поняли одну основополагающую вещь: Не существует секрета суперсилы, который делает клуб успешным. Каждое сообщество особенно. Это как рецепт идеального блюда, вкус которого меняется в зависимости от того, сколько вы возьмете того или иного ингредиента.

Эти три ингредиента:

Люди; Идеология; Ивенты.

Теперь давайте разберем их по порядку на примерах и посмотрим, как они отличаются от нашего восприятия.

Люди

Зарубежные клубы стремятся стать своим участникам второй семьей. В качестве примера приведем основанный ещё в далеком 1865 году сингапурский Tanglin Club.

Сейчас клубу принадлежит отдельный район, и сообщество насчитывает 4000 участников 70 национальностей. Tanglin позиционируется как клуб для высшего европейского общества. На ум сразу приходит: бизнес-встречи, обсуждение новостей и экономики. На деле же — Tanglin совсем не про бизнес. Он про людей.

Фото: Tanglin Club

Участники клуба получают доступ к инфраструктуре клуба и могут расположиться в люкс-номере отеля. Внутри отеля им доступна библиотека, бьюти-салон, игровая для детей и казино, а снаружи — собственный торговый центр, кафе и рестораны на любой вкус. Периодически устраиваются званые ужины, вечера просмотров фильмов, детские праздники и спортивные фестивали.

В клубе — общение, досуг и развлечение с друзьями. А бизнес — за чашечкой кофе после. При этом стоимость членства в клубе — $100 тыс., и вход только по рекомендации.

Идеология

У всех клубов есть своя идеология и исходящие из неё правила. Они соблюдаются как законы. Отличный пример для демонстрации нерушимости кодекса — фильм «Джон Уик».

В картине демонстрируется кодекс сообщества убийц, которое называется «Орден». Он не нарушается даже в самых страшных ситуациях. Отель «Континенталь», который, по сути, своеобразный клубный дом, — это безопасное убежище. На его территории кодексом запрещено убивать и вести любого рода разрушающие действия.

Нарушение этого правила приводит к немедленному исключению из сообщества и полной потере всех привилегий.

В фильме есть момент, когда главный герой сражается против другого члена клуба — не на жизнь, а на смерть. Но когда менеджер отеля напоминает им о главном правиле, они прекращают битву, садятся за барную стойку, заказывают виски и начинают разговаривать. Вот она — сила правил и кодекса сообществ.

На текущих момент в отечественных клубах правила, которые устанавливают создатели, — зачастую формальные. Аудитория на них соглашается, но сильно не вникает — и уже через полгода-год она о них забывает.

Хороший способ проверить, насколько хорошо кодекс сообщества известен участникам, — это спросить у них: «Какие три главные правила в клубе?». Стремитесь к тому, чтобы наибольший процент участников смог их четко сформулировать.

Для этого правила и ценности клуба нужно постоянно внедрять в контент, который публикуется внутри и снаружи вашего сообщества. А также правильно организовывать мероприятия — об этом дальше.

Ивенты

Мероприятия — важнейшая составляющая зарубежных клубов. Возможно, потому что на них объединяются первые две составляющие — люди и идеология.

Малое число российских организаторов ставят себе задачу познакомить участников мероприятия между собой: ты попадаешь в большое помещение с далеко стоящими друг от друга столами, слушаешь какую-то программу, говоришь с максимум 1-2 людьми. В основном участники приходят в своей компании и не узнают новых людей.

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Иностранные клубы создают условия для общения, такие как игровые комнаты и столы без стульев, чтобы рядом могло стоять сразу 5 человек. Они также приглашают комьюнити-менеджеров, которые помогают со знакомствами.

Лондонский The Arts Club — пример такого клуба, где проводятся почти ежедневно различные мероприятия на темы, связанные с искусством, литературой и наукой, чтобы объединять людей и продвигать идеологию клуба.

Подумать

Итак, что можно взять себе «на подумать» после обзора зарубежных клубов?

Какая идеология у моего клуба и проходит ли она красной линией через все наши продукты и контент? Знают ли участники о наших правилах и ценностях?

Как я могу сделать людей главной ценностью клуба?

Какая инфраструктура у моего клуба и как я могу её расширить?

Мы верим, что культура сообществ в России продолжит активно развиваться и не только внедрять лучшие зарубежные практики, но и сама становиться трендсеттером. Ведь сообщества объединяют людей для совместного роста, и этот рост будет распространяться и на бизнес, и на экономику в целом.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney

Иллюстрации предоставлены автором.