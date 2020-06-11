Игры и цифровые платформы: какой онлайн-бизнес актуален в Азии в 2020 году

О том, какие проекты и почему имеет смысл там продвигать, рассказывает руководитель платежного провайдера и эквайера Ecommpay в АТР, эксперт Gate2Asia Одри Оттевангер.

Онлайн-платформы сегодня находятся в авангарде трансформации бизнеса. И пока многие европейские и российские компании только осознают необратимость изменений, их азиатские партнеры уже начали воплощать их в жизнь. Поэтому для тех, кто смотрит в будущее, выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) становится не просто актуальным, а жизненно необходимым шагом.

Экономика стран АТР — нет, не восстанавливается. Она трансформируется, причем небывалыми темпами. В последние годы азиатские страны, в первую очередь Китай, показывали опережающий рост, поэтому падение рынков в связи с пандемией оказалось для них менее драматичным, чем, например, для европейских стран.

Падение вместе с ростом

К примеру, китайский экспорт в марте упал на 6,6%, а импорт снизился на 0,9% в годовом исчислении. Падение было намного ниже 10% — прогноза ведущих мировых экономистов. Объем промпроизводства снизился на 1,1% против ожидаемых 6,2%.

В других странах АТР ситуация еще интереснее. Вьетнам остается одной из немногих экономик в Азиатско-Тихоокеанском регионе — и, возможно, в мире — которая все еще имеет положительные темпы роста.

Азиатский банк развития, прогнозируя резкое снижение темпов роста ВВП страны, заявил, что вьетнамская экономика остается «исключительно устойчивой» в субрегионе. Отчасти этому способствуют американо-китайские торговые войны, которые заставляют международные компании переносить производство из Китая в соседний Вьетнам.

Согласно исследованию CPA Australia, малый бизнес Малайзии находится в «прекрасной форме». Половина малых предприятий Малайзии продают 10% своей продукции в интернете. 45,7% из них по итогам 2019 года были прибыльными и имеют все возможности для восстановления после кризиса.

Спутник по имени «Ухань»

Одновременно идут глобальные инфраструктурные изменения. Китай является драйвером развития сетей 5G, а также мобильного интернета во всем регионе. Сотовые операторы внутри страны уже объявили о начале поддержки новой услуги 5G-сообщений. Пользователям, например, уже не нужно загружать мобильные приложения для покупки билетов на поезда — чтобы забронировать или купить билет, достаточно отправить SMS.

Развивается и спутниковый интернет. В марте в штатном режиме заработал американский спутник связи Kacific1, предназначенный для доставки широкополосного интернета для 600 млн жителей стран АТР. Ожидается, что спутник значительно расширит доступ к образованию, сократит разрыв между сельским и городским населением, улучшит торговлю и связь.

Не отстают и китайцы. В мае Китай запустил первые два спутника связи для своего космического IoT-проекта. Один из спутников назван «Ухань».

С учетом всех этих факторов рост онлайн-бизнеса в странах АТР уже в ближайшие месяцы представляется вполне реальным, даже на фоне общей экономической рецессии. А массовая безработица из-за закрытия многих традиционных бизнесов и отсутствия инвестиций в местные технологические стартапы позволяет выбрать лучших местных специалистов для работы в проектах, которые будут продвигаться в регионе.

Стоит добавить, что в большинстве стран АТР на сегодняшний день проникновение e-commerce составляет от 3% до 5% розничного сектора по сравнению с 20% в Китае. А это огромный пока еще нераскрытый потенциал.

Ниже — три самые перспективные отрасли интернет-бизнеса для выхода в страны АТР.

Онлайн-игры

Киберспорт и многопользовательские игры были популярны в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и до пандемии COVID-19. Доход от рынка онлайн-игр в странах АТР в 2019 году составил $72,2 млрд, что вдвое выше, чем в США. Особенно бурно растут мобильные игры, причем в феврале 2020 их загрузки во всем мире выросли сразу на 39%, а основная аудитория приходится на Китай и страны Юго-Восточной Азии.

Несмотря на доминирование китайских игр, прежде всего от Tencent, конкуренция на этом рынке пока невысока, и пользователи с удовольствием пробуют новое. Дополнительным фактором успеха российских приложений в регионе может служить жесткая политическая цензура китайского правительства на ряд популярных игр.

К примеру, в марте администрация киберпространства КНР запретила в стране игру Animal Crossing от Nintendo (она исчезла из всех интернет-магазинов и трансляций). В начале апреля по политическим мотивам для пользователей из Тайваня была отключена игра JX Online 3 от Seasun Games.

Такие меры вызывают неприятие пользователей в других странах региона, и, как следствие, уход игроков с китайских сервисов.

Дистанционное образование

Пандемия произвела двойной эффект на рынке образовательных платформ. С одной стороны, на время карантина большинство студентов и школьников были переведены на дистанционное обучение. Это вызвало повсеместный интерес ко всевозможным образовательным сервисам. Потенциал азиатского EdTech оценивается в $5 трлн, а дистанционное обучение при поддержке международных организаций охватывает все новые слои населения, которые до сих пор не имели доступа к образовательным программам.

Например, в Таиланде при поддержке ЮНЕСКО недавно заработала мобильная платформа Learning Coin для обучения сельских детей, не посещающих школу. При доступности и невысокой стоимости спросом пользуются любые знания: от изучения иностранных языков до математики.

С другой стороны, растущая безработица требует все больше ресурсов для переобучения персонала целого ряда отраслей. Экономика стран АТР нуждается в качественных онлайн-программах бизнес-образования и курсов повышения квалификации. В Малайзии, например, правительство всерьез озаботилось внедрением технологий AR и VR в программы переподготовки кадров в области тяжелого машиностроения. В Таиланде и Мьянме новейшие технологии EdTech используют для переобучения освободившегося на время карантина персонала отелей и других областей индустрии туризма.

Рынок образовательных технологий в странах АТР уже сейчас очень конкурентен, но из-за его фрагментарности, огромного количества культурных и языковых различий и очень высокой емкости новые игроки там имеют все шансы на успех. Главное — найти свою целевую аудиторию.

Цифровые платформы

Согласно апрельскому прогнозу GlobalData, рынок облачных технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе до 2024 года вырастет на 117% — до $133 млрд. Крупнейшими драйверами роста станут платформы IaaS, PaaS и SaaS.

Одной из ключевых проблем e-commerce в странах Юго-Восточной Азии является логистика. К примеру, на Филиппинах из-за плохой инфраструктуры до 10% стоимости интернет-покупок составляют расходы по их доставке. Прогнозируется, что онлайн-сделки в странах АТР в 2020 будут расти вдвое быстрее, чем в Европе и США. А это потребует новых решений в области систем управления запасами и логистики.

На фоне пандемии все больше отраслей экономики переходят на управление с помощью цифровых платформ. К примеру, в Индонезии с помощью приложения на базе Android происходит оценка площадей под посевы риса, а затем прогнозируется урожайность и составляется баланс потребностей страны в этом продукте. Во Вьетнаме, где цены на жилую недвижимость в прошлом году выросли на 22%, набирают популярность платформы по совместному инвестированию.

Российские и европейские цифровые решения и платформы для различных отраслей, уже обкатанные и зарекомендовавшие себя на рынке, будут выгодно отличаться от тех продуктов, которые предлагают локальные стартапы и даже крупные азиатские компании.

Как получить максимум

При расширении бизнеса в новые регионы локализуйте все, что можно.

Переведите контент и платежную страницу на местный язык. Предоставляйте клиентам процессинг в местной валюте.

Предлагайте самые популярные методы оплаты в каждой стране.

В Китае это WeChat и Alipay, во Вьетнаме — ATM карты и QR-банкинг, кошельки MoMo, ViettelPay и NganLuong.

В Таиланде популярен перевод наличных через супермаркеты Big C и Tesco, а также альтернативные платежные методы — TrueMoney, Line Pay и mPay. Начинает доминировать государственная инициатива стандартизированного QR-банкинга ThaiQR.

На Филиппинах — coins.ph, GCash и Grabpay. Не обойтись и без кеш-поинтов — все же страна остается кеш-доминантной. В Малайзии банковские переводы занимают 46% рынка, а банковские карты — всего 29%.

Заход в Индонезию не представляется без предложения виртуальных аккаунтов (VA) — самого популярного средства оплаты в стране.

Учитывайте особенности потребительского поведения.

Например, в Китае любят «богатый» пользовательский интерфейс с множеством кнопок и предпочитают красный цвет. В Индонезии предпочитают халяльные продукты и бренды. В Таиланде онлайн-покупки чаще совершают в соцсетях и требуют связи от службы клиентской поддержки.

На Филиппинах важна детальная видеодемонстрация продукта и услуги. В Малайзии важным стимулом к покупке служат лидеры мнений в соцсетях, а Вьетнам — это самый большой азиатский рынок киберспорта за пределами Китая.

Изучите финансовое регулирование.

Например, в Малайзии и Индонезии запрещено законом делать заграничные переводы в национальной валюте, а во Вьетнаме все транзакции облагаются 10% подоходным налогом.





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