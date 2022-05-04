Запуск бизнеса в Индии: опыт онлайн-школы IT-профессий

Про потенциал индийского рынка и создание успешной команды рассказывает Александр Киселев, эксперт в технологиях Edtech, основатель и генеральный директор онлайн-школы IT-профессий Rebotica.

Российский бизнес сейчас перестраивается. Пока одни наращивают импортозамещение, другие готовы к выходу на международную арену. Только вот европейский путь развития активно заменяют на Азию, Ближний Восток и Индию.

Зачем выходить на рынок Индии?

Все больше представителей бизнеса понимают, насколько большим потенциалом обладает Индия. Неспроста там есть представительства Apple, IBM, Microsoft, Google, Adobe, Intel, Cisco и многих других ведущих компаний мира.

Некоторые удивятся, но именно сюда в первую очередь приходят все новые технологии IT-сферы. Сначала из США в Индию, а потом уже доползает и до других стран. Да, пока в России только разбираются с новым стеком, в Индии уже есть надежные специалисты.

Сюда отдают на аутсорс сложнейшие проекты, не забывая про бизнес. Ведь эта страна представляет собой не только огромный ресурс рабочей силы, но и 1,38 млрд. жителей — потенциальной аудитории.

Одна из самых перспективных ниш — рынок онлайн-образования, особенно если речь идет про технологические специальности. Логика проста: спрос на индийских программистов растет, значит, и предложение спадать не должно. Все больше школьников с детства знают, кем хотят стать, когда вырастут.

Сейчас Индия занимает второе место по объему рынка электронного обучения после США. Так, в 2020 году в индийский EdTech было вложено более $2,3 млрд.

Сейчас, когда для отечественного бизнеса практически невозможно расширение в европейском направлении, точно стоит присмотреться к этой огромной стране, где проживает одна шестая населения планеты.

Хочешь зарабатывать — отличайся

С одной стороны, конкуренция в сфере безумная. Без преувеличения на каждом углу есть какие-либо EdTech-компании, особенно активизировавшиеся во время пандемии и всплеска популярности онлайн-образования.

Вот только местные стартапы предпочитают копировать друг друга, воруя и офферы, и механики, и программы обучения. Тут ничего нового, этим грешат и в нашей стране.

С другой, агрессивная методика продаж крупных игроков, которая часто строится на обмане и ложных обещаниях, а также занятия, не дающие конкретных знаний, — прекрасная почва для честного бизнеса.

Так что когда наша российская школа выходила на рынок Индии, конкуренция оказалась только ценовой. Формат обучения профессии, получения практики и навыков быстро завоевал репутацию надежного варианта, что дало проекту потенциал для роста на новом для него рынке.

На мой взгляд, и раньше российский бизнес мог довольно успешно зайти в Индию и развиваться, а сейчас и вовсе самое время для продвижения своего продукта.

Поиск сотрудников в Индии: ожидание

Проанализировав разные страны, руководство школы пришло к выводу, что индийское представительство обладает наибольшим коммерческим потенциалом. Так как сам проект направлен на индивидуальное обучение детей профессиям — от блогеров и 3D-моделлеров до Python-программистов и разработчиков видеоигр.

Нужны были сильные местные преподаватели, а также те, кто сможет обеспечить продажи и обработку входящих запросов. Задача выглядела несложно: в Индии развит LinkedIn, где не составляет труда найти любого специалиста по нужным параметрам.

Что особенно приятно: можно обойтись без переводчика. В Индии английский — это один из официальных языков, практически все IT-специалисты говорят на нем свободно.

Больше о выходе на зарубежные рынки — в проекте RB.ru «Куда идти стартапам за рубежом»

Индия хорошо интегрирована в глобальную экосистему, например, на создание судебной системы повлияло английское право, поэтому страна юридически весьма понятна и безопасна для западного бизнеса.

Крайне развитый IT-сектор и высокая квалификация не сильно повлияли на цены. Зарплаты здесь сильно ниже, равно как и траты на содержание офисов и сопутствующие расходы. Если в Индии оплата учителя составляет меньше половины стоимости урока, то в США, например, стремится к 90%.

Ожидания завышены еще и потому, что в Индии более 4,5 млн. людей работают в IT-секторе. Множество специалистов имеют крутое резюме и огромный опыт.

И вот после просмотра резюме и проведения собеседований наступает первый рабочий день, а вместо ожиданий ждет реальность.

Поиск сотрудников в Индии: реальность

«Приукрашивание» в резюме, текучка кадров, низкая эффективность, патологическая лень и настоящие драмы уровня Болливуда — будьте готовы пройти через все возможные ужасы индийского рекрутинга.

В Индии очень любят получать разные дипломы и сертификаты. Не удивляйтесь, если соискатель на вакансию оператора колл-центра покажет свою степень MBA. При этом, к сожалению, системность в этих знаниях есть далеко не всегда, а обучение часто проходило исключительно для очередной «бумажки».

Хотите, чтобы команда работала? Вам необходим микроменеджмент. А в идеале — надежный человек, готовый стоять над каждым сотрудником, постоянно контролируя его работу.

Для нашего менталитета это может звучать дико, но в Индии соблюдают четкие прямые инструкции, пошагово выполняют конкретные задачи. Не ждите активности, инициативы или креатива.

У многих в порядке вещей написать работодателю: «У меня умерла бабушка». Даже если бабушка уже дважды умирала на этой неделе. Сотрудник может перестать отвечать на звонки, а на следующий день рассказать, как вчера упал в обморок, а сегодня не может работать, потому что пытается восстановиться.

Все это сильно отличается от подхода специалистов в других странах. Если удаленному сотруднику отключили электричество, можно найти ближайший коворкинг или кафе, а можно просто перестать работать. Угадайте, что вероятнее всего выберут в Индии.

Текучка кадров здесь в порядке вещей: работу меняют часто. Человек, прекрасно понимая, что не вытянет должность, все равно придет, чтобы отработать один день, взять деньги и пойти дальше.

Кстати, для поиска востребованного специалиста надо учитывать, что от момента принятия оффера до выхода на работу может пройти до 90 дней. Чтобы не ждать три месяца, можно сразу проводить процедуру Buy out, когда сотрудника «выкупают» с прошлого места работы.

Неужели все так плохо? Нет, все хорошо, просто немного сложнее, чем мы привыкли. Потребуется особый подход. Мы для этого выработали свое правило.

Долгий наем — быстрое увольнение

Этот гайд поможет избежать ошибок, которые до вас совершали многие компании. Актуально практически для любых команд — отделов продаж, колл-центров, отдела разработки, онлайн-преподавателей и т.д.

Найдите тимлида

Того, кто будет управлять командой и следить за исполнением задач. Без надежного тимлида команда слишком быстро от реальной работы перейдет в режим «энергосбережения».

Постройте воронку рекрутирования

Создайте проект идеального кандидата, сразу учитывая особенности менталитета и территории. В Индии высокообразованных специалистов лучше искать в Мумбаи, Дели и Бангалоре, а для поиска дешевой и менее квалифицированной рабочей силы лучше подойдут Нойда и Калькутта.

Идите на LinkedIn

Это наиболее эффективный канал поиска. Здесь четко описываем вакансию, запускаем рекламу и начинаем массовый сбор резюме соискателей.

Первый анализ

Даже если вам нужно всего 3-4 человека, лучше сразу собрать базу из сотни резюме. Далее внимательно проанализировать их, отобрав 10-15% тех, кто не вызвал сомнений.

Этап знакомства

Теперь вам потребуется телефонное интервью. На нем сразу можно оценить потенциального преподавателя по уровню грамотности речи, а менеджера по продажам — по умению преподносить себя.

Этап очного интервью

Теперь важно провести интервью с тимлидом, потому что он не просто смотрит на соискателей для своей команды, он дает им конкретный материал для будущей работы, который необходимо будет усвоить.

Этап проверки

Повторная встреча, на которой соискатели рассказывают, что усвоили из ранее выданного материала. Здесь уже принимается конкретное решение: кого можно допустить к работе.

Испытательный период

Крайне важно обозначить сразу, что в течение определенного времени проходит практика, проверка персональной эффективности и погружение в работу. Оплата устанавливается меньше, чем у штатного сотрудника, а продолжается такой испытательный срок от 7 до 10 дней.

Контроль и поддержка

Не стоит сразу поручать новичку сложные задачи, с индийским менталитетом необходимо понять, будет ли человек работать в принципе или сразу найдет поводы этого не делать. Например, менеджеру по продажам лучше дать «теплую» клиентскую базу, а если продажи появились, нанимать.

Мотивация и удержание

Особенность местных работников заключается в том, что им необходимо ставить задачи максимально точно: что именно и в какой последовательности надо делать. Помимо этого, нужны постоянная отчетность и контроль эффективности.

Вернемся к тому, с чего начинали эту пошаговую инструкцию. Единственный работающий принцип формирования команды в Индии: долгий наем — быстрое увольнение. Вам потребуется сложный и тщательный подбор каждого члена команды.

А если вы заметите первые признаки неэффективной работы, увольняйте без сомнений. Индийцев невозможно вдохновить мотивационными речами и общими целями.

Процесс рекрутинга займет у вас больше времени, но в Индии можно найти замечательных сотрудников, а главное — здесь всегда есть кого выбрать. Кто-то из тех самых 1,38 млрд жителей точно станет потенциальным покупателем или членом идеальной команды.

Фото на обложке: Shutterstock / Sayeel Talaulikar