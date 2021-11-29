Запустить бизнес в регионе и не прогореть: опыт предпринимателей

Руководитель контент-маркетинга компании Настя Дюжарден попросила нескольких героев поделиться своим опытом и рекомендациями для тех, кто задумывается начать бизнес или делает первые шаги, — какие подводные камни нужно учесть, чтобы не прогореть и занять свое место на рынке за пределами столичных городов.

По данным консалтинговой компании FinExpertiza , в 2020 году в России было ликвидировано почти каждое 5-е предприятие малого и среднего бизнеса, но при этом многие, несмотря на кризис, готовы открыть собственное дело . В этом году команда «Яндекс.Бизнеса» запустила подкаст о том, как живет настоящий малый бизнес в России. В каждом выпуске второго сезона предприниматели из разных регионов рассказывают, как они решились открыть свое дело, с какими трудностями сталкиваются ежедневно и как их преодолевают.

Ильнур Насибуллин

Запустил сеть кофеен самообслуживания CoffeeStore​​ в Казани

По России у нас более 200 кофеен самообслуживания — заведений формата take away. Сейчас мы довольно крупные игроки, но на старте, когда открыли первую точку в Казани, найти поддержку было сложнее всего.

Это одна из проблем не только у нас, но и у большинства предпринимателей в регионах. Некоторые называют такой старт крабовым полем: всегда найдутся те, кто скажет, что ничего не получится. Вижу в этом особенность регионального менталитета и самую большую проблему новичков в бизнесе.

Еще одна проблема на старте — страх потери. Когда предприниматель уже сделал какие-то шаги в бизнесе и вложился, всегда возникает вопрос: «А вдруг я все потеряю?».

Этот страх часто прорабатывают с психологами, но эффективнее — найти наставника. Таких много в клубах для предпринимателей или бизнес-тусовках. Сложный, но на мой взгляд, эффективный путь — пойти к опытному предпринимателю на работу простым ассистентом ради бизнес-опыта. Когда я запустил бизнес, так и поступил: поменял окружение и нашел наставника.

Третья проблема — когда у предпринимателя начинает хоть что-то получаться, он думает, что его доход будет вечен, прекращает вкладываться в бизнес, собственное развитие и застревает.

Когда ты развиваешь свое дело, нужно постоянно учиться и обучать других, а еще — искать новые направления развития. В этом мне хорошо помогает нетворкинг.

Я состою в разных бизнес-клубах и там легко нахожу нужную мне экспертизу у других людей. Кроме того, когда я начал делиться кейсами из бизнеса с другими предпринимателями, то научился смотреть на собственный опыт под другим углом.

Игорь Денисенко

Открыл бизнес по прокату автомобилей «РостовАвтоПрокат» в Ростове-на-Дону

Мы запустились в 2006 году, и в то время в молодой нише автопроката удачных примеров было немного, поэтому все шишки в бизнесе набивали самостоятельно.

Первые сложности начались, когда речь зашла о страховке, — в какой-то момент мы поняли, что она покрывает далеко не все риски. В нашей сфере условия страхования критически важны и имеют прямое влияние на бизнес, поэтому нужно с самого начала внимательно выбирать партнера и учитывать возможные сверхрасходы при планировании бюджета.

В 2008 году нас застал кризис, и мы столкнулись с нехваткой клиентов: новые не приходили, а постоянные были вынуждены временно отказаться от аренды автомобиля. С регулярными платежами нашим партнерам (лизинговым, например) также возникли трудности.

Мы остановили работу и пересмотрели бизнес-стратегию, чтобы через пару лет запуститься снова. Это сработало — за несколько лет на локальном рынке наша компания стала одним из лидеров в сегменте.

Считаю, что в условиях сложной экономической обстановки не стоит бояться сделать паузу и переждать плохие времена. В кризис главное — не «слить» оставшийся бюджет и дать себе время на разбор ошибок.

И еще, чтобы оставаться на плаву, важно не терять связь со своей целевой аудиторией, для этого мы регулярно проводим внутренние исследования и изучаем потребительские привычки. Безусловно, это дополнительные затраты, особенно для локального бизнеса, но я уверен, что именно вовремя замеченный тренд и четкое понимание потребностей клиентов позволяют сохранить конкурентоспособность на рынке.

Александра Карева

Открыла два сувенирных магазина True Stones в Екатеринбурге и один в Сочи

Я не новичок в бизнесе, до запуска сувенирных точек в Екатеринбурге у меня было несколько других проектов — интернет-магазины и собственное производство. Но офлайн-магазин — это кейс, который требует отдельного внимания. В отличие от онлайн-бизнеса, здесь важно уделить большое внимание двум вещам: работе с персоналом и коммуникации с клиентами на местах.

При открытии первого магазина мы сразу столкнулись с проблемой поиска сотрудников. Оказалось, что нанять мотивированного специалиста с нужными компетенциями очень сложно — в начале пути нужно быть готовым к тому, что на создание сильной команды уйдет не один месяц, и учитывать это при подготовке бизнес-плана.

Сотрудники — это лицо бизнеса, поэтому важно не торопиться и нанимать тех людей, у которых «горят глаза» и кто стремится развиваться именно в вашей области, а в дальнейшем — поддерживать их высокую лояльность компании.

Со своей стороны (тем более сейчас, в условиях пандемии) мы стараемся особенно внимательно относиться ко всем сотрудникам, работать с их потребностями и переживаниями. Это забота, которая напрямую конвертируется в удовлетворенность клиентов.

Отдельно отмечу важность выстраивания коммуникации с потребителями. Важно увлечь потенциальных покупателей, предоставить им какой-то интерактивный пользовательский опыт — так вы быстрее запомнитесь, и вас будут выделять среди конкурентов.

Мы стараемся придумывать разные новые фишки в общении с клиентами, например, мы установили электронный микроскоп в магазине, чтобы развивать у детей интерес к науке и коллекционированию. Это сработало, и мы обзавелись лояльной к бренду аудиторией.

И, конечно, еще до старта бизнеса важно понимать, что предпринимательство — это не только про менеджерские обязанности. Зачастую мы наравне с другими сотрудниками, засучив рукава, делаем даже неприятную работу.

Елена Комарова

Открыла салон красоты «Версаль» в Нижнем Новгороде

В 2007 году в Нижнем Новгороде было не так много премиальных салонов, пришлось создавать сегмент практически с нуля.

Мы начинали свой бизнес без понимания рынка и четкого бизнес-плана. Сложности с бизнес-планом сильно отдалили нас от точки окупаемости бизнеса, салон не вышел в плюс в течение года, как мы изначально планировали. Поэтому я бы рекомендовала еще на начальном этапе подробно исследовать рынок, оценить все риски и иметь запас бюджета на случай, если что-то пойдет не так.

Конкурентное преимущество нашего салона в том, что мы развиваем все направления ухода за собой — не надо ездить и искать, всё есть в одном месте. Еще важно учитывать, что в бьюти-сегменте именно врачебная косметология приносит наибольшую прибыль, и без нее на быструю окупаемость вряд ли можно рассчитывать.

И последний совет — чтобы завоевать свое место на рынке, предпринимателю всегда нужно «держать руку на пульсе» и вовлекаться во все процессы: общаться с клиентами, брать обратную связь у мастеров и партнеров, не бояться учиться у конкурентов и анализировать, как другие компании на рынке работают над своими ошибками.

Максим Гавщук

Открыл стоматологическую клинику «Космо» в Петрозаводске

Мы начали бизнес с личным капиталом в 600 000 рублей без опыта в сфере стоматологии. В таких стартовых условиях очень важно иметь проводников в бизнес, компетентных людей с экспертизой в этой сфере, кто будет поддерживать и направлять во всем, начиная от поиска первых сотрудников до создания правильного бизнес-плана.

Стоматология — бизнес, который требует больших вложений: в оборудование, закупку медикаментов, маркетинг и сотрудников, поэтому уже в начале пути необходимо понимать, откуда вы будете брать деньги на развитие бизнеса, из личного бюджета или в кредит, и как оптимизировать расходы.

В рамках любого бизнеса понятие достаточного начального капитала очень сильно отличается, поэтому следует заранее понять, какие расходы необходимы на старте, а какие можно подвинуть.

Второй момент, который нужно учитывать в нашем бизнесе — дефицит профессионалов на региональном рынке.

Например, в Петрозаводске нет вузов, которые обучают стоматологов, поэтому за каждого специалиста идёт настоящая борьба. Следовательно, цель любой клиники — не только взять на работу сотрудника, но и сделать так, чтобы его не переманили конкуренты.

Я считаю, что в этой ситуации эффективнее всего инвестировать в образование сотрудников — по моему опыту, это самый действенный способ сформировать постоянную, лояльную и профессиональную команду.

Фото на обложке: Shutterstok / HAKINMHAN