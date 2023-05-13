Гайд по мобильной съемке: что и как снимать?

Каким бы качественным ни был текст, он не сможет не сможет сделать того, что подвластно только фотографиям и видео — отразить визуальные характеристики товара. Находить клиентов и партнеров компаниям помогает именно фото и видеоконтент. И чем он качественнее, тем выше лояльность аудитории к бренду.

Прежде чем начать

Для хороших фотографий необходимо дорогое оборудование?

Это миф: чтобы получить качественную и понятную пользователю фотографию, требуется больше, чем просто купить дорогую камеру, объектив или телефон и нажать на кнопку. Намного важнее навыки работы со светом, композицией, фокусировкой и знание базовых правил съемки. Не менее важно, что именно вы снимаете.

На фотографии — просто пицца. Но это именно то, чего и хотят клиенты от пиццерии

Все можно исправить в Photoshop и при помощи пресетов?

Нет, если фотография изначально плохого качества, например, сделана при неудачном освещении, исправить ее в Photoshop будет невозможно. И здесь мы снова возвращаемся к важности базовых фото- и видеонавыков.

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Без видео совсем нельзя обойтись?

Можно, но видеоконтент помогает в продвижении существеннее, чем традиционный постинг фотографий. Потенциальные клиенты и подписчики лучше считывают эмоции и цепляются за какие-то триггеры, если смотрят видео, а не читают текст или изучают фотографии.

Нужен ли отдельный специалист для съемки фото и видео в команде?

Если у вас нет рислмейкера, человека, который занимается видеосъемкой, то нет смысла отдавать эту задачу только маркетологу: он, как правило, не отвечает за создание контента.

Но это может быть сильный SMM-специалист, который проходит погружен в контекст и знает тренды, или контент-мейкер: он по совместительству и фотограф и видеомейкер. Важно, чтобы специалист не просто сделал хорошую картинку, но и понимал, как она будет продавать с точки зрения маркетинга.

Что снимать бизнесу?

Шаг 1. Определите, зачем вам это

Говоря о контенте, важно понимать, для чего он создается. Вам необходимо ответить на три ключевых вопроса:

Какую цель вы планируете достичь? Например, увеличить количество подписчиков, повысить знание аудитории о продукте, рассказать о новинке и т.д.

Например, увеличить количество подписчиков, повысить знание аудитории о продукте, рассказать о новинке и т.д. Для чего аудитория будет смотреть этот контент? Какую пользу принесет ваша публикация для человека, который ее увидит? Какие эмоции он должен испытать? И должен ли?

Какую пользу принесет ваша публикация для человека, который ее увидит? Какие эмоции он должен испытать? И должен ли? Как вас запомнят? С помощью каких фишек вы сможете выделиться среди потока контента? В маркетинге есть теория «шести касаний»: клиенту необходимо шесть раз «коснуться» контента или продукции компании, чтобы запомнить или принять решение о покупке. Сейчас в эпоху клипового мышления количество таких касаний увеличилось до 28. А значит, важность наличия уникальных элементов контента сильно возросла.

Шаг 2. Выясните, в чем ваша уникальность

Важным трендом стала аутентичность. Аудитории нравится видеть создателя, проект, продукт таким, какой он есть — без прикрас и попытки казаться лучше, чем есть на самом деле. Поэтому использование шаблонов вредит контенту: подписчики любят разнообразность, хотят видеть в каждом проекте что-то свое.

Шаг 3. Работайте с инфоповодами

Это необходимое условие создания интересного и актуального контента даже в коммерции. Сейчас аудиторию интересуют крупные достижения, например, создание нового продукта, и социальные истории.

Все это вовлекает подписчиков в закулисную жизнь компании и вызывает интерес к контенту, а также демонстрирует экспертность и нахождение в актуальной повестке.

При этом лучше всего начинать готовиться к инфоповоду заранее: например, за две-три недели. Чем ближе дата, тем больше становится однотипного контента и тем сложнее пользователю найти вас.

Сообщество, основателем которого я являюсь, готовилось к Новому году еще в самом начале декабря

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Шаг 4. Используйте вечный контент

Как работает вечный контент? Например, вы владеете салоном красоты. Только что вам пришла посылка с новыми продуктами для волос. Из этого события можно создать большое количество контента: пост о самой косметике, отзывы парикмахеров о работе с новыми продуктами, видео до/после, разбор состава с химиками, распаковка.

За основу берется одно событие, даже пусть совсем небольшое, но оно масштабируется под разные форматы для многоразового использования.

Как снимать?

Шаг 1. Не ограничивайтесь фотографиями

Вырабатывайте привычку снимать видео! Это важно, потому что видео — всегда более информативный вид контента, который задействует больше органов чувств зрителя, чем фотография.

Еще видео — вариативный инструмент: всегда можно сделать анимацию или стоп-кадры, которые станут «живым» фотоконтентом, использовать кусочки видео для разных видов контента, например, сторителлинга и т. д. Это вечный инструмент контента.

Шаг 2. Разберитесь в базовых настройках камеры

Достаточно самого минимума: включите режим сетки, чтобы выравнивать горизонт, а видео снимайте в разрешении 4К — так потом будет легче его монтировать. Если хотите сразу выложить видеоряд, выбирайте разрешение 1080, чтобы социальные сети не портили качество. А еще следите за частотой кадров: оптимально — 24–25 кадров в секунду.

Шаг 3. Освещение и декорации

Следите за чистотой кадра: убирайте заранее все предметы, которые не относятся к тематике съемки и будут отвлекать на себя внимание. Если вы снимаете людей, особенно в помещении, оставляйте «воздух» между моделью и фоном — не заполняйте объектом весь кадр.

Помните про важность хорошего и желательно естественного освещения: это упростит вашу работу над готовыми кадрами. Но не стоит снимать при ярком солнце.

Используйте локальные источники света, если съемка проходит в помещении: в таком случае снимаемый объект нужно поместить в непосредственной близости к источнику.

Шаг 4. Ракурсы

С ними можно экспериментировать, как вам нравится. При этом, если вы снимаете человека, важно держать телефон на уровне его глаз — не будет искажения картинки. Если вам нужно запечатлеть небольшой объект в естественных пропорциях, опустите камеру ниже к земле.

Не используйте зум: лучше подойдите к объекту ближе или обрежьте уже получившуюся фотографию. Функция приближения может значительно испортить качество.

Шаг 5. Протрите камеру!

Даже настроив камеру и подобрав удачное расположение объектов в кадре, фотография может не получиться по простой причине — из-за грязной линзы смартфона. Поэтому все фотографы напоминают новичкам: не забывайте протирать салфеткой камеру перед работой.

Шаг 6. Используйте шаблоны

Reels, «VK Клипы», Shorts — все это эффективные инструменты для продвижения, которые нередко бизнес обходит стороной: кажется, что уж для видеосъемки в digital точно нужен профессионал. К счастью, это миф: в социальных сетях всем аккаунтам можно пользоваться шаблонами, которые уже придумали за вас.

Чем чаще вы будете снимать видео, тем больше роликов сможете создать: встроенных шаблонов в соцсетях, как и трендов, очень много. Но: не снимайте видео сразу в социальных сетях — лучше использовать стандартный режим камеры смартфона и уже потом выкладывать.

Самое главное

Новых клиентов и партнеров привлечет не просто хороший кадр, а реалистичный: тот, который корректно отразит характеристики продукта, его размер, форму, цвет. Слишком красивая картинка может отпугнуть: аудитория будет ждать подвох. А вот живые кадры (которые, как мы выяснили выше, можно получить с помощью видеосъемки) обратят на себя внимание.

Поэтому основной совет: не увлекайтесь обработкой, экспериментируйте с ракурсами и не готовьте заранее подробный сценарий для видеоряда. А снимая фото или видео, задавайтесь вопросом — в чем ценность этого материала, как для вас самих, так и для вашей ЦА?

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