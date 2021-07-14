5 советов, как выбирать стоковые изображения для бизнес-задач

Сегодня большинство компаний использует стоковые фото и видео для создания разного рода контента. Мария Ложко, маркетинг-райтер платформы Depositphotos , у которой уже более 200 млн файлов, дала несколько советов, как легко подбирать визуальные материалы для бизнес-задач.

Узнайте, какой эстетический код у вашей аудитории

Эстетический код подразумевает ключевые предпочтения ваших существующих и потенциальных клиентов, в частности то, что аудитория считает привлекательным.

Старайтесь сохранять гибкость и учитывать, чего хочет ваша аудитория. Попробуйте найти то, что ей нравится в эстетическом плане. Представьте себе домашний интерьер потенциального клиента, его любимые цвета или формы. Так вы сможете лучше понять предпочтения аудитории и сформировать имидж бренда в соответствии с ними.

Также можно составить список вещей, которые, по вашему мнению, понравятся потенциальным клиентам. Это позволит найти визуальный контент, который отвечает эстетическим вкусам вашей аудитории.

Создайте мудборд, который иллюстрирует ценности вашей компании

Первый совет поможет вам понять визуальный язык целевой аудитории. Но для создания крепких долгосрочных отношений с ней вам придется приложить больше усилий. Для этого нужно уметь вдохновлять аудиторию новыми идеями.

Добиться этой цели можно, если дополнять идеи иллюстрациями. Такой подход позволит четко донести ваш месседж и получать желаемый эмоциональный отклик на всех этапах воронки продаж.

Мудборд дает возможность показать преимущества и решения, которые вы предлагаете аудитории. Вы можете использовать доску настроения как гид перед началом поиска подходящих изображений на Depositphotos.

Используйте A/B-тестирование и анализируйте метрики

Для создания мощной воронки продаж необходимо много сил и времени. Этот процесс требует использования аналитики и регулярного тестирования. Цель — добиться высокой конверсии и автоматизации маркетинга.

Важно, чтобы на каждом этапе вашей воронки продаж было несколько вариантов изображений, кампаний и месседжей. Проведение A/B-тестирования поможет вам изучить поведение клиентов и найти способы повысить коэффициент конверсии.

Например, на этапе интереса воронки продаж можно попробовать два разных метода работы с потенциальными клиентами. Первый способ приведет их на лендинг с контактной формой записи на бесплатный вебинар.

Во втором используется поясняющее видео, в котором вы предлагаете подписаться на свой блог, чтобы регулярно получать новости по теме. Благодаря такому подходу вы будете знать, на что ваша аудитория с большей вероятностью отреагирует.

Отслеживайте визуальные тренды и популярные темы

Depositphotos каждый год представляет масштабное исследование визуальных трендов. Оно как нельзя лучше дает понимание динамичной природы визуального мира.

Тренды помогут вам узнать о важных вопросах экологии, культуры, экономики, политики и общественной жизни. Найдите тот вариант, который актуален для вашего бизнеса, и используйте его, чтобы наладить связь с аудиторией.

Сохраняйте понравившийся контент

Сохраняя яркие, вдохновляющие изображения в одном месте, вы экономите свое время и создаете ценный запас контента, к которому сможете обратиться в любой удобный момент.

Depositphotos предлагает такую ​​возможность. В своем аккаунте вы можете добавлять файлы в папку «Избранное», как в социальных сетях, и всегда иметь под рукой отличные изображения для любых бизнес-целей.

Эти пять советов позволят оптимизировать поиск маркетинговых изображений. Вам больше не придется тратить полдня на выбор контента. Теперь вы сможете легко создать эффективную кампанию с помощью стоковых фотографий.

Фото на обложке: Zamurovic Brothers/shutterstock.com