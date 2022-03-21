Что делать с валютой: купить, снять или сохранить нейтралитет

В непростые времена люди пытаются найти лучший способ сохранить честно нажитое. Очень часто в поисках они приходят к такому популярному варианту, как скупка валюты. Насколько оправданна эта манипуляция и где выгоднее всего брать доллары, рассказал эксперт по финансам, квалифицированный трейдер Никита Демин.

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Валюта под замком: что произошло в марте 2022 года

9 марта 2022 года произошло логичное и по многим меркам историческое событие: Центробанк РФ ввел ограничение на валютные операции на целых полгода.

Теперь в России нельзя снять более $10 тыс. наличных за весь период ограничений. Если же нужно снять больше, то вы заберете сверхсумму в рублях по официальному курсу на день выдачи. При этом если у человека имеются вклады сразу в нескольких банках, он сможет снять до $10 тыс. в каждом из них, разумеется, в течение все тех же шести месяцев.

Пропала также вариативность выдачи средств: получить на руки можно только доллары США, даже если вклад был в евро. Во многом эта мера оправданна, ведь из-за санкций и отказа США и Евросоюза в поставках валюты у банков возникли сложности с ее предоставлением.

При этом еще в конце февраля Центробанк сделал все возможное, чтобы повысить интерес вкладчиков к сохранению средств в рублях. Практически все банки увеличили ставку на вкладах до 20% годовых. Эта мера также является вынужденной: таким образом происходит сдерживание гиперинфляции и защита средств граждан от обесценивания.

Кроме того, повышенная ставка призвана хотя бы немного ослабить интерес людей к скупке валюты.

Поздно ли уже покупать доллары?

Несмотря на все оборонительные манипуляции ЦБ РФ, валютный спрос среди граждан по прежнему остается велик. Насколько это актуально, рассудит время. В конце концов, многие помнят аналитиков, которые в свое время называли покупку доллара по курсу 35 рублей за единицу сущим идиотизмом.

Кстати, про курс. Сейчас на валютном рынке царит большая неопределенность. Никто из экспертов не может дать четкий прогноз, вырастет или упадет доллар. Многое зависит от геополитической обстановки в стране и мире, а она, как известно, постоянно меняется.

Конечно же, можно сделать прогноз в спекулятивном ключе: рассмотреть уровни поддержки и сопротивления, сделать индикаторный и технический анализ. Но для рядовых граждан в качестве понимая среднесрочной перспективы таковой не будет информативен.

При этом аналитики не исключают сценария, что Московская биржа или Центробанк РФ дадут указания брокерам зафиксировать ставку в паре «рубль-доллар». В этом случае внутри страны будет свой курс, несмотря на его вариативность в заграничных реалиях.

Что делать, если хочется запастись валютой?

Первое, что нужно сделать при возникновении желания закупиться валютой — это задать себе вопрос: какие цели я преследую и насколько компетентен в вопросе валютных операций.

Если есть компетенция, то часть средств можно конвертировать в доллары. При этом финансовые эксперты такие манипуляции не приветствуют. Ситуация на рынке крайне нестабильная, и чтобы не совершить ошибок, лучше переждать эту большую неопределённость.

Самое правильное решение сегодня — остаться в ситуации, которая у вас складывается, и не дергаться. Постфактум можно будет рассуждать о том, что можно было сделать, а чего делать не стоило. Любое действие в нынешних реалиях — это риск.

Если вы все-таки решитесь на покупку валюты, по возможности учтите все факторы. Например, с достатком ниже среднего и в случае, если вы не сталкивались с конвертацией рублей в валюту, идеальным будет остаться при своих. Скупка валюты в таком случае может привести к финансовым потерям.

Если мы говорим о людях с внушительными накоплениями и достатком выше среднего, тогда часть средств действительно можно снять в рублях, на другую часть купить валюту и тем самым диверсифицировать накопления.

Диверсификация — оптимальный вариант в наше нестабильное время, когда глобальные изменения происходят по несколько раз на дню. Она позволяет снизить финансовые риски и является грамотным решением в использовании своих средств по максимуму. Диверсификация позволяет реализовать максимальное количество вариантов хранения денег.

Что касается путей скупки валюты, проще всего делать это на бирже.

Простота покупки на бирже заключается в том, что мы исключаем мобильность. Доллары в этом случае мы покупаем либо в терминале, либо в приложении на смартфоне.

Второе преимущество — на бирже доллары всегда есть. В банках или обменниках на сегодняшний день может не быть валюты. Кроме того, до них еще нужно добраться.

До последних событий было еще и выгоднее покупать валюту на бирже. Сейчас установлены определенные лимиты в виде комиссий, которые так или иначе уравнивают эти два пути. То есть в финансовом плане покупка валюты на бирже или в банке по выгоде теперь фактически идентичны.

Стоит ли сейчас держать доллары в наличном формате?

Вопрос спорный, ведь даже на валютных вкладах предлагаются выгодные условия хранения. Очень многое также зависит от суммы, запрашиваемой к снятию. Как уже было сказано ранее, ничего не мешает вам снять до $10 тыс. в рамках временного лимита. Если долларов на счету всего $10 тыс., то можно снять 30%, а остальные оставить в банке.

Еще один вариант сохранения и приумножения средств — это сознательный выход из доллара — в надежде на то, что в скором времени откроется Московская биржа и можно будет приобрести акции российских компаний по комфортным ценам.

Кроме того, если мы говорим не о последних рублевых активах, их можно вложить в покупку юаней.

Среди обывателей ходит «страшилка» о том, что банки якобы могут насильно изъять деньги со счетов вкладчиков. Поэтому деньги лучше снять и хранить в наличном виде.

На самом деле такой сценарий маловероятен, хотя все еще свежи воспоминания о внутреннем дефолте 1998 года. Что произошло в то время? Государство не смогло обеспечить свои долговые обязательства перед нашими банками. Те в свою очередь не смогли справиться со своими долговыми обязательствами перед народом.

На сегодняшний день внутри страны деньги есть, и не внутри, кстати, тоже. Просто в связи с санкциями часть средств заморожены. Как решается этот вопрос на правительственном уровне? Россия в качестве долговых средств дает заемщику что-то вроде расписки, а заемщик уже договаривается с агентами, наложившими санкции на российские счета, о разморозке части из них. Это касается внешнего долга.

Внутри страны долговые обязательства все также успешно закрываются.

Надо отметить, что все прогнозы, описанные в статье, актуальны на момент публикации. Слишком быстро меняются экономические реалии и сделать расчет на далекую перспективу не представляется возможным.

Материал не является инвестиционной рекомендацией.