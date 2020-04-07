Сlick flooding и «мотив»: как не потерять деньги на покупке мобильного трафика

Сергей Игнатов, технический директор компании Admon , которая занимается повышением прозрачности и эффективности интернет-рекламы, рассказывает, что нужно знать рекламодателю при покупке мобильного трафика.

Принято считать, что мобильные устройства менее подвержены мошенничеству, ведь каждое приложение, которое вы найдете в Google Play или App Store, проходит модерацию. Однако она относится скорее к безопасности пользователя, а не рекламодателя или веб-мастера.

В СМИ регулярно появляются статьи об удалении приложений из магазинов за нарушение правил показа рекламы. Например, летом Facebook подал в суд на двух разработчиков приложений — LionMobi в Гонконге и JediMobi в Сингапуре, — которые под видом рекламы Facebook распространяли вредоносное ПО.

Масштаб проблемы довольно серьезный — она затрагивает даже мировых лидеров.

Что такое click flooding

Чтобы понять, что такое click flooding, давайте разберемся, как работает мобильная реклама в целом.

Схема такая:

Паблишер размещает рекламу. Каждый клик на нее фиксируется в трекере — системе аналитики мобильного приложения с возможностью отслеживания источника установок. После фиксации клика трекер перенаправляет пользователя в магазин приложений. Пользователь устанавливает приложение. Трекер фиксирует установку и соотносит ее с кликом, проверяя временной интервал между этими событиями (это окно атрибуции, обычно составляющее 24 часа или 10 дней в зависимости от настроек). Если события укладываются в окно атрибуции, то установка засчитывается паблишеру.

Слабое место здесь в том, что приложения и так постоянно устанавливаются за счет рекламы в других каналах или органики, поэтому если часто кликать по трекеру невидимым для пользователя способом, можно получить последний клик перед установкой. Такая стратегия и называется сlick flooding.

Если паблишер знает id устройства, частота кликов может быть реже из-за широкого окна атрибуции в 10 дней. Если id устройства нет, окно атрибуции составляет 24 часа, то есть кликать придется чаще.

Посмотрим на техническую сторону click flooding

Как мы выяснили, цель фродера — «кликать» как можно большее количество раз по трекинговой ссылке. Однако у фродера есть определенные проблемы:

Нужен мобильный трафик; Кликать нужно незаметно, иначе пользователю надоест видеть постоянно открывающийся магазин приложения.

Что делает фродер? Покупает самую дешевую рекламу (обычно баннерный in-app) для того, чтобы выполнить свой код на телефоне пользователя. Либо использует свое приложение, в котором также выполняет код. Так решается проблема №1.

Далее, чтобы пользователь не заметил клики по трекинговой ссылке, используются разные трюки с открытием ссылки через HTML-код или CSS-стиль. Так решается проблема №2.

Пример фрод-кода, найденного нами, виден на скриншоте:

Как обнаружить сlick flooding

Самый яркий признак — это низкий CR (click rate), соотношение количества установок к количеству кликов. В нашей практике были случаи, когда 10 миллионов кликов в день конвертировались всего в 100 установок.

Так что совет номер один: если ваш CR меньше 1%, выясните подробнее, какой трафик покупаете.

Но и с большим CR расслабляться не нужно. Наш опыт подсказывает, что определенный процент click flooding есть у всех, просто он размывается на фоне хорошего трафика.

Кроме анализа CR, классический метод поиска сlick flooding включает в себя оценку CTIT – графика распределения времени между установкой и кликом. Вам определенно стоит волноваться, если между кликом и установкой проходит слишком много времени, то есть по CTIT наблюдается длинный «хвост» в окне атрибуции:

Что такое мотивированный трафик

Суть мотивированного трафика («мотива») в том, что за получение целевых действий — например, за клики или скачивание приложений, — пользователи (обычно школьники и студенты) получают вознаграждение. Существуют биржи мотивированного трафика, где собраны такие предложения.

Сам по себе мотивированный трафик — не мошенничество. Иногда он может быть даже полезен рекламодателю. Например, при запуске мобильного приложения в App Store и Google Play такой трафик может стать хорошей базой для формирования рейтинга. Ведь большинство пользователей просматривают только топовые приложения, не листая список дальше.

Преимущество «мотива» в том, что он недорогой и сложно вычисляемый, ведь действия совершаются реальными людьми, а не ботами. Только плохая конверсия может косвенно указать на его наличие.

Помните: если вам нужны реальные показатели и лояльные клиенты, мотивированный трафик — пустая трата денег из-за низкого качества.

Можно ли обойти системы проверки

Итак, мы рассмотрели два вида мошенничества. Click flooding мы обнаруживаем с помощью классических систем проверки без использования статистики. Но у него высокое качество установок, так как воруется по большей части органический трафик.

«Мотив» не обнаруживается системами мониторинга, но у него как раз низкое качество установок, ведь пользователи не заинтересованы в приложениях.

Как вы можете догадаться, оба способа могут отлично дополнять друг друга. Например, чтобы система мониторинга не обнаружила тот самый «хвост» в графике распределения времени между установкой и кликом, достаточно определенного количества установок реальными людьми, пусть и мотивированными.

В то же время установки, полученные с click flooding, удачно компенсируют недостатки мотивированно трафика, добавляя реально заинтересованных пользователей и органически пришедших клиентов.

В целом, если к хорошему трафику добавлять до 20% любого недействительного, большинство систем мониторинга не смогут выделить эти проценты.

Как увеличить CR

Есть и другие способы обхода систем. Например, чтобы увеличить CR в click flooding, трафик разделяют на большое количество источников.

На рисунке вы видите однородный фрод, единственный источник и CR меньше процента — здесь CTIT явно покажет фрод:

В таких случаях фродер разделяет весь трафик на источники и настаивает на вычисления CR по каждому из них в отдельности. На рисунке №2 видно, что если CR считать только там, где есть установки, появляется большое количество источников без установок.

В данном примере CR увеличивается в 4 раза до 2%:

По факту это простое увеличение CR по схеме «было — стало»:

Было CR=(установки)/4x

Стало CR=(установки)/x

В нашей практике часты ситуации, когда трафик таким образом делят на сотни тысяч источников, объясняя это оптимизацией.

Как получить максимум после прочтения этой статьи

Вот несколько базовых рекомендаций, помогающих не переплачивать за нерабочий трафик и эффективнее распределять рекламный бюджет:

Выберите и подключите надежную систему мониторинга, которая строится не только на анализе CR и CTIT, отделяет даже небольшой процент недействительного трафика от чистого и имеет ресурсы для ручного мониторинга бирж «мотива». Критически относитесь к анализу CR и CTIT — он не всегда соответствует действительности. Не покупайте трафик с тысячами источников — это чревато подменой показателей CR Если есть время, регулярно проверяйте биржи мотивированного трафика на наличие там своего приложения. Если времени нет — смотрите пункт 1.

Фото на обложке: Unsplash

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