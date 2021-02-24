Что в моде у российских инвесторов: какие уроки преподнесла пандемия

Елена Попова, владелица рекламного агентства P-art, соосновательница проекта «Бизнес через мечту», выделила несколько трендов, которые появились в последнее время и стали актуальными для российских инвесторов. И именно их можно назвать «тихими гаванями» для инвесторов во время кризиса.

Пандемия заставила рынки, бизнесы и предпринимателей стремительно поменяться, развернув многие тренды, в том числе в инвестировании. Теперь инвесторы выбирают такие проекты, которые смогут быстро трансформироваться, существовать и развиваться в условиях локдаунов, пандемии и других форс-мажоров.

Коммерческая недвижимость – классический для российского рынка инвестиционный путь

Во время пандемии бизнес пересмотрел свое отношение к квадратным метрам и переключил внимание на более гибкие и выгодные предложения: коворкинги и сервисные офисы. Инвестиционная компания Apollax Group, понимая перспективность этого сегмента, совместно с предпринимателем Иваном Гуськовым запустила в ноябре сеть гибких офисов Apollax Spaces. До конца 2020 года в проект было вложено 100 млн руб. В этом году запланированы инвестиции в размере 150 млн для развития как собственных площадей, так и арендованных.

Иван Гуськов, генеральный директор Apollax Spaces:

«Мой предпринимательский опыт позволил увидеть ниши, которые имеют серьезный потенциал масштабирования. Мой предыдущий проект на рынке коворкингов назывался «Смородина». Я решил его переформатировать примерно в ноябре 2020, когда стало ясно, что спрос на маленькие офисы для команд в 10-15 человек и отдельные рабочие места сократился до рекордного минимума. Я пересмотрел бизнес-модель, и компания превратилась в сервисные офисы – готовые офисы для корпоративных клиентов. Совместно с Apollax Group мы открыли 2021 год крупными сделками и реализовали пространства на 550 рабочих мест.

По сути, мы подтвердили тренд растущего спроса на гибкие офисы. В отличие от классической аренды, этот формат интересен бизнесу, так как может предложить более гибкие условия контракта. Главным образом, контракт может быть заключен на небольшой срок, менее пяти лет, что в нынешних условиях является огромным преимуществом. Мы кастомизируем пространство под клиента, и арендатор въезжает в готовое помещение, в котором предусмотрено все. Объем привлеченных инвестиций составил 250 млн рублей».

Еще одним инструментом может стать инвестирование в коворкинги с помощью закрытого паевого инвестфонда. Такая опция, например, предусмотрена в портфеле управляющей компании КСП Капитал. Так, предлагается приобрести паи ЗПИФа с целью получения дохода от развития сети коворкингов и сервисных офисов Meeting Point. В сеть на сейчас входят 5 пространств с сервисными офисами. В 2020 сеть открыла несколько точек под моноклиентов. Среди них локация на Московском Шелке. Компания также запустила формат франшизы.

Преимуществом инвестирования в коммерческую недвижимость через ЗПИФ является возможность принять участие в проектах с высоким потенциалом доходности при относительно невысоком пороге входа.

Еще одним перспективным направлением для инвестиций стали медиапроекты с возможностью быстрого возврата инвестиций

Пандемия быстро переключила пользователей в digital, хотя и до этого был устойчивый рост этого сегмента.

Среди таких проектов стоит выделить TikTok-дом – эта модель стала новой не только в сфере блоггинга, но и для рекламодателей.

TikTok-дома – это объединения популярных блогеров, они живут в одном пространстве и совместно создают контент с целью прироста аудитории. Первый такой дом появился в США в 2019 году, а в 2020 похожие проекты стали создаваться в связи с увеличением аудитории в TikTok из-за пандемии и локдауна.

Чем это выгодно инвесторам, блогерам и владельцам самих TikTok-домов?

Основатели TikTok-дома Grand House Денис Козьминых и Дмитрий Харитонов:

«Наша модель называется «коливинг» – в одно место заселяются люди с общими интересами и создают контент. Мы хотели построить своеобразный «инкубатор» блогеров, находить настоящие таланты и делать из них суперзвезд. Мы тщательно подходим к выбору блогеров: наблюдаем, отслеживаем их активность, прогнозируем, сможем ли сработаться вместе.

Мы подписываем контракты только с теми блогерами, с кем ведем инвестиционную историю. Мы берем обязательства перед инвесторами и вкладываем ресурсы в блогера. Если блогер готов, например, сотрудничать с нами и выполнять свои условия, которые он обозначил, на протяжении пяти лет, тогда мы подписываем контракт. У нас также есть договоры на эксклюзив, рекламу и т. д. Глобально наша цель – не зарабатывать на рекламе, а ввести стратегического инвестора либо выйти на IPO – продажу акций компаний. Мы уже получили несколько предложений по открытию подобных проектов в Барселоне, Берлине, Париже и Лос-Анжелесе. От российских партнеров приходят предложения создать тематические TikTok-дома. Все понимают, что инвестпривлекательность таких проектов высока: содержание дома блогеров обходится ежемесячно в 2.5 млн руб. От рекламных интеграций приходит в месяц от миллиона до 25 млн. А один музыкальный трек может принести $1 млн только со стриминга. Четкое понимание рынка может привести к высоким показателям по прибыли».

Интересными также стали новые проекты на уже знакомых площадках: подкасты и YouTube-шоу, в том числе проект «Гастролер» производства Syndicate Group, стартовавший в октябре 2020. В этом проекте двое ведущих отправляются на гастроли с российскими артистами, проводят с ними интервью и рассказывают о городе гастролей.

По словам основателей проекта Алексея Ясинского и Дениса Рольгейзера, объем инвестиций для старта таких проектов составляет около 10 млн. рублей, а по срокам при нормальной ситуации без пандемий и запретов на концерты, через 5-6 месяцев проект уже начинает зарабатывать. В условиях пандемии этот процесс идет медленнее и требует уже 8-10 месяцев.

Медиапроекты привлекательны для инвесторов, так как они предполагают быстрый возврат вложенных средств. По словам основателей TikTok-дома, уже через 4 месяца проект вышел на самоокупаемость, а через полгода начал зарабатывать. Традиционно они монетизируются через продажу различных рекламных интеграций.

Популярная платформа, интересный контент и грамотная маркетинг-стратегия гарантируют быстрый набор аудитории и возможность продавать проект рекламодателям.

Третьим направлением для вложений стоит выделить онлайн-образование

В условиях локдауна стали пользоваться популярностью программы дополнительного образования, а повсеместный переход образовательных учреждений в дистанционный формат перестал казаться чем-то пугающим и неудобным.

Снятие ограничений и возвращение к офлайн, тем не менее, никак не тормозит рост привлекательности онлайн площадок, многие вузы и средние образовательные учреждения переходят к так называемому гибридному формату, который предусматривает значительный объем онлайн обучения.

По данным TalentTech и Нетологии, в 2019 году рынок онлайн-образования составлял 38,5 млрд руб., а уже в 2020-м из-за пандемии рост составил 60%.

Так за время пандемии Skillbox, на 60% принадлежащий Mail.Ru с декабря 2019 года, успел расширить свое предложение до 300 образовательных программ в таких областях как программирование, дизайн, маркетинг, разработка и другие. За 2020 год ожидалось, что выручка компании, приобретенной Mail.Ru за 1,6 млрд рублей, составит до 4 млрд рублей.

На сегодняшний день весьма выгодным будет вложение в крупные образовательные проекты и платформы, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке.

Будущее за технологичными инженерными проектами, которые окажут благоприятное влияние на окружающую среду и качество жизни человека

За последние годы появилось несколько подобных проектов, разработанных в России. Например, выпускник бизнес-школы «Сколково» Юрий Власов во время учебы задумал реализовать продукт, который бы позволил использовать солнечную энергию в домашнем хозяйстве. Командой инженеров и ИТ-специалистов была разработана и запущена система резервирования энергии Watts Battery.

Это фактически новое поколение ИБП, пауэрбанк для дома. Система защищает дом от отключения и перепадов напряжения, сохраняя таким образом все системы и бытовые приборы в рабочем состоянии. На разработку и продвижение продукта Юрий привлек рекордные для российского стартапа частные инвестиции – более $3 млн. На данный момент компания представлена на Кипре, в США и Европе. Производство модулей запущено в России и Латвии. В ближайших планах компании – выйти на оптовые продажи модулей по всему миру.

Вот 4 якорных, с моей точки зрения, направления, которые показали устойчивый рост в период кризиса и неопределенности на рынке. Эти направления и ниши могут быть интересны для тех, кто воспринимает кризис как возможность взглянуть на ситуацию под новым углом, получить от него максимум для себя, увидеть точки роста и, возможно, пересмотреть некоторые подходы к вложениям.

Пандемия научила бизнес быстро оптимизировать свои расходы – и коворкинги стали отличным примером, неожиданный для людей локдаун переключил внимание людей на digital и в сфере развлечений (пример TikTоk-дома, которые показали бурный рост), и в сфере образования. Многие из таких проектов, рожденных в кризис, несут высокие риски, так как они закрывают потребности людей в моменте, однако здесь наблюдается и высокая доходность, что для инвесторов несомненный плюс. Поэтому при выборе направления инвестирования важно чувствовать момент и при принятии решения находить правильный баланс.

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