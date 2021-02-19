Кто, если не банки: инвестиции в финтех

Сегодня сложно представить онлайн-переводы без PayPal или Webmoney. У этих систем на рынке есть сильные конкуренты, один из них — Square. В 2015 году компания провела IPO и теперь ее акции доступны для покупки.

Основа бизнеса Square — это платежные системы. Компания работает в B2B и B2C сегментах. В первом случае предлагая комплексные решения для оффлайн бизнеса, а во втором — переводы для физиков в мобильном приложении Cash App.

Бизнес компании

B2B сегмент представлен двумя продуктами — софтом и оборудованием.

Софт

На платформе Square можно запустить сам бизнес. От создания сайта до получения денег в банке. То есть компания конкурирует не только с платежными системами, но и с no-code решениями, как Tilda или Wix. Есть интеграция со сторонними приложениями на случай, если сайт уже сделан.

Пример лендинга, собранного на платформе. Взял тут

Оборудование

Компания предлагает кассовые аппараты, сами онлайн-кассы и различные ридеры для чипов NFC и карт.

Получается, что B2B сегмент имеет вертикальную интеграцию. Поэтому Square не нужны посредники и она может контролировать все процессы без потери маржи. Клиенту нет смысла подключать дополнительные сервисы, если все можно сделать в одном месте.

Ридер банковской карты от Square. Взял тут

B2C сегмент

В B2C Square представлен приложением CashApp, которое начинало работу как провайдер переводов близким, а сейчас превратилось в необанк. Необанки — это стартапы, которые предоставляют финансовые услуги, но не имеют банковской лицензии. Вместо этого они используют ресурсы крупного банка. В редких случаях необанки могут получить банковскую лицензию и создать свою инфраструктуру (как это сделал Revolut). Cash App пока остановился на первом шаге.

Основные направления работы

Денежные платежи

У Square есть преимущество благодаря собственному софту. Используется та же инфраструктура, что в B2B. Клиент получает, отправляет и запрашивает деньги. Приложение стало популярно благодаря упрощению процесса перевода. Чтобы перевести деньги, нужно либо тегнуть человека в приложении, либо использовать традиционный метод (по номеру телефона или почте). Для нас это кажется обычным делом, а вот в Америке далеко не все банки предлагают такую опцию. Поддерживаются основные провайдеры: Visa, Mastercard, American Express и Discover. Это значит, что пополнить баланс CashApp можно с помощью любой карты.

Обычный банковский перевод занимает от 1 до 3 дней. Чтобы избежать этой задержки, CashApp предлагает получить деньги сразу за небольшую комиссию.

Интерфейс перевода средств. Взял тут . Сделал тут

Банкинг

Представляет из себя привычным вам сервис. CashApp с помощью партнера выпускает банковскую карту, на которую можно переводить зарплату, оплачивать покупки и получать кэшбэк. Проблема в том, что приложение не подпадает под программу страхования средств на счете. В обычной ситуации правительство США готово защитить до $250.000 в кэше. Для клиента это может послужить триггером отказа от сервиса, а для инвестора решение станет драйвером роста. Компания уже решает эту проблему, остается лишь следить за развитием событий.

Кэшбэк за покупки. Взял тут

Инвестиции

Необанки пытаются охватить больше функций и сделать их доступнее для клиентов. CashApp в этом смысле не промахнулся и добавил возможность покупать ценные бумаги в том же приложении. Помимо акций можно поспекулировать биткоинами. Как благоволят тренды — торговля акциями происходит без комиссий. Точнее, она есть, но спрятана в payment for order flow. Если вкратце, то заявки идут через посредника, и инвестор получает не лучшую цену, а CashApp зарабатывает на спреде. Хотя у CashApp есть своя брокерская лицензия, сами они такое сделать не могли. Организовать подобное им помог брокер DriveWealth. Последний специализируется на инфраструктурных решениях для фондового рынка. Например, необанк Revolut дает торговать акциями через этот же сервис.

Интерфейс торговли акциями и биткоином

Итоги по бизнесу

Square представляет из себя независимый B2B и зависимый B2C, состоящий из посредников. С торговлей акциями помогает DriveWealth, карту выпускает Sutton Bank, а счета открывает Lincoln Savings Bank. Картина получается следующая. За счет эффекта массы B2C приносит больше выручки, но не так прибылен, ведь с другими нужно делиться маржой. С B2B дела обстоят несколько лучше.

B2B прибыльнее, но в B2C больше выручка

Драйверы роста бизнеса

Мы выделили 4 ключевых возможности для дальнейшего роста бизнеса:

1. Экосистема продавцов и покупателей

Square — одна из немногих компаний в мире, которая обладает доступом в реальном времени к потребителям (через Cash App) и к бизнесам (через Square Register, решение для приема и обработки электронных платежей). В отличие от Square, Visa и Mastercard не могут взаимодействовать со своими клиентами напрямую, так как между ними находятся банки.

Square Point Of Sale. Фото с официального сайта Square

В будущем Square сможет проводить транзакции напрямую между бизнесами и пользователями Cash App. Устраняя посредничество банков, Square сможет существенно улучшить свою рентабельность. Сегодня Square выплачивает комиссии банкам за обработку платежей. Когда бизнес принимает платеж в размере 50 долларов, комиссия Square составляет 1,47 доллара (= 2,95%). Но в качестве чистой прибыли оставляет себе только 0,50 доллара, или 1% от стоимости покупки. Проводя платежи напрямую между бизнесами и пользователями Cash App, Square могла бы снизить размер комиссии и получить конкурентное преимущество перед Visa и Mastercard. У B2B клиентов Square появится стимул максимизировать количество платежей через Cash App и минимизировать транзакции с дебетовыми и кредитными картами.

2. Международная экспансия

Экосистема Square имеет потенциал международного роста через сегмент B2B (Square Register), и через B2C (Cash App). Пока сервисы доступны только в США, Канаде, Японии, Великобритании и Австралии. Но мы уже нашли первые намеки на экспансию в новые рынки. В июле 2020 года Square начала поиск персонала на должность в службу поддержки клиентов со знанием итальянского языка, а в сентябре Cash App искали европейского операционного менеджера для Cash App.

Скрин с официального сайта Verse

В июне 2020 года Square купила испанский финтех стартап Verse (позволяет пользователям переводить деньги через мобильное приложение). Square заявили, что пока Verse будет развиваться дальше и вести независимую деятельность. Ключевое слово — пока. Возможно в будущем Verse превратится в Cash App Europe. Для развивающихся рынков у Cash App есть специальное предложение — биткоин. О нем дальше.

3. Блокчейн

Square позволила пользователям Cash App покупать и продавать биткойн еще в 2017 году. Вероятно, что биткоин сыграет ключевую роль при выходе в новые регионы, особенно в Африку. Cash App может использовать криптовалюту для обхода фрагментированной и неэффективной финансовой инфраструктуры Африки и других развивающихся регионов. В этом случае регуляторы становятся главными рисками. Square придется всерьез подумать над такой проблемой международного регулирования, как борьба с отмыванием денег (Anti Money Laundering).

Скрин с официального сайта Cash App

В октябре 2020 года компания Square объявила, что перевела 1% своих активов в биткоин. Компания купила 4709 монет за $50 млн С этого момента стоимость биткоина выросла в 3 раза. Дальнейший успех биткойна = успех Square. Также компания запустила инициативу Square Crypto: программу грантов для разработчиков и набор инструментов для дальнейшего развития криптовалют.

4. Маркетинг

Cash App висит в топе американского App Store в категории Финансы уже давно. Долгое время был №1, но недавно его обогнал Robinhood (если вы следите за фондовым рынком, то понимаете почему). Мы выделили основные каналы привлечения новых пользователей:

Раздача денег через Twitter. Каждую пятницу (Cash App Friday) тысячи пользователей постят свои Cash Tags (аккаунты в Cash App) и компания разыгрывает среди них $10.000. Как это работает? Пользователь видит твиты про раздачу денег, скачивает приложение, создает аккаунт и пытается получить $$$. Компания получает новых пользователей плюс подписчиков в Твиттере.

Каждую пятницу (Cash App Friday) тысячи пользователей постят свои Cash Tags (аккаунты в Cash App) и компания разыгрывает среди них $10.000. Как это работает? Пользователь видит твиты про раздачу денег, скачивает приложение, создает аккаунт и пытается получить $$$. Компания получает новых пользователей плюс подписчиков в Твиттере. Коллаборации с другими брендами. Например, Cash App стало партнером Burger King и последние объявили, что выплатят студенческий долг нескольким своим подписчикам. Почти 100.000 пользователей разместили свои Cash App Tags в Твиттере Burger King.

Официальный аккаунт Burger King в Twitter

Получается Win-Win-Win ситуация. Cash App получает новых пользователей, партнер — подписчиков в Твиттере, пользователи — деньги. Компания проводила похожие кампании с такими популярными музыкантами как Travis Scott и Lil B. Шах и мат, банки.

Спонсорство огромного количества подкастов (включая самый популярный — Joe Rogan Experience). Подкаст выплачивает 5 долларов фанатам при создании аккаунта в Cash App, и жертвует 5 долларов на благотворительность. Компания также является основным партнером популярной в США киберспортивной организации 100 Thieves.

Финальные мысли

По мультипликаторам Square торгуется очень дорого и ситуация в ближайшее время вряд ли изменится. При инвестициях в компанию стоит подумать о перспективах развитиях Cash App. Приложение уже имеет около 7 млн клиентов с дебетовыми картами, а это растущий рынок необанков. По прогнозам Grand View Research его объем вырастет на 30% в 2021 году и составит $47 млрд. Square сможет выиграть от этого роста, если сфокусируется на банковской части бизнеса приложения. Это позволит зарабатывать на каждой транзакции физических лиц и увеличит выручку компании.

Фото на обложке: pixabay.com

Иллюстрации предоставлены автором.