В феврале Федеральная служба по техническому и экспортному контролю предложила полностью отказаться от использования зарубежных программных решений на объектах критической информационной инфраструктуры.

Это не только финансовые структуры и оборонный сектор, но и предприятия металлургической отрасли, связи, здравоохранения и ТЭК. Проект поправок в приказ о защите объектов КИИ был подготовлен по поручению президента.

Это не первая попытка сделать жизнь производителей российских IT-решений проще, но насколько принимаемые меры полезны? Дадут ли толчок к развитию? Своим мнением поделились участники рынка.

Цифровизация государства и смартфоны с отечественным софтом. Что ждет рынок российского ПО в 2020?