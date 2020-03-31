Цифровизация государства и смартфоны с отечественным софтом. Что ждет рынок российского ПО в 2020?
В феврале Федеральная служба по техническому и экспортному контролю предложила полностью отказаться от использования зарубежных программных решений на объектах критической информационной инфраструктуры.
Это не только финансовые структуры и оборонный сектор, но и предприятия металлургической отрасли, связи, здравоохранения и ТЭК. Проект поправок в приказ о защите объектов КИИ был подготовлен по поручению президента.
Это не первая попытка сделать жизнь производителей российских IT-решений проще, но насколько принимаемые меры полезны? Дадут ли толчок к развитию? Своим мнением поделились участники рынка.
Во многом эксперты оказались единодушны: будущее позитивно, но для успеха разработчики должны представить реально полезные и конкурентоспособные решения.
Александр Бочкин, генеральный директор IT-компании «Инфомаксимум», эксперт в области process mining
Считаю, что поддерживать отечественных производителей ПО на государственном уровне — идея отличная и может стать хорошим фундаментом для развития технологических стартапов. Но разработчики ПО, в свою очередь, должны предложить потребителю действительно стоящие продукты, которые будут решать реальные проблемы и смогут конкурировать с зарубежными аналогами.
Это в целом несложно. Когда мы вышли на рынок с системой мониторинга загруженности персонала, подобных решений было достаточно. Мы плотно общались с потенциальными клиентами и выяснили, каких именно функций не хватает у имеющихся на рынке продуктов.
Создавая следующий продукт — первую российскую систему класса process mining, — мы пошли по тому же пути. Отработали методику Customer Development и, опираясь на пожелания действующих клиентов и партнеров, в 2019 году представили релиз решения и внесли его в реестр отечественного ПО.
Поддержка производителей российского ПО даст старт развитию новых направлений, уверены игроки рынка.
Иван Рыль, директор по продуктам компании Bercut
В 2020 году российское ПО продолжит стремительное развитие, причем по части не только программного, но и аппаратного обеспечения. Новые законы об установке отечественного ПО на смартфоны, суверенный интернет, цифровизация государства — все это повлияет на усиление присутствия и, как следствие, развитие российских разработок.
Развитие сетей пятого поколения (5G) и промышленного интернета вещей не изменит рынок ПО в 2020, но точно даст толчок для создания новых систем на телеком-рынке и в смежных отраслях.
Самое главное, по мнению экспертов, — что меняющееся в пользу отечественных разработок положение дел дает возможность IT-компаниям реально подходить к разработке стратегий, отрабатывать лучшие практики по продвижению решений, внедрять, получать опыт и уже после, с багажом знаний, выходить на зарубежные рынки.
Андрей Крехов, заместить директора по специальным программам компании ICL Services
Ведущие российские разработчики ПО, системные интеграторы и поставщики ИТ-услуг перестают жить одним днем и начинают инвестировать в решения, к которым рынок только подходит. Это гораздо сложнее и финансово более затратно, чем выстраивать свои показатели на уже сформировавшийся спрос или выводить аналоги решений конкурентов.
Однако мы видим, что начинают появляться разработчики-лидеры, которые фактически выходят на новый уровень развития, становясь вендорами в сфере ИТ и ИБ.
Эксперты уверены, что в 2020 будут востребованы IT-решения, удовлетворяющие интересы госкомпаний. Речь идет не только о высокоинтеллектуальных системах, но и о простых сервисах, внедрение которых сыграет в плюс реализации нацпроектов.
Алексей Скворцов, коммерческий директор АО «Концерн Гранит»
Можно ожидать роста рынка российского ПО в 2020 году в пределах 10–15%. Позитивная динамика будет в основном связана с эффектом от импортозамещения и обеспечена по большей части госзаказами и реализацией специальных госпрограмм.
В числе сегментов рынка российского ПО, которые будет чувствовать себя несколько лучше остальных, можно назвать цифровизацию деятельности госорганов и создание систем «умных городов», а также всевозможные сервисы, которые будут развиваться в рамках национальных проектов.
Не стоит забывать и про закон, который обяжет продавцов электроники с 1 июля 2020 года устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение. Закрытый перечень продукции, на которую будет устанавливаться российский софт, определяется правительством.
Правительство возлагает большие надежды на реестр отечественного ПО, говоря о том, что госкомпании при закупках программных продуктов должны отдавать предпочтение российским разработкам. Это, по мнению экспертов, может увеличить продажи отечественного ПО. Ранее Минкомсвязи озвучивали планы дорастить к 2021 году расходы госкомпаний на закупку отечественного ПО до 150 млрд руб.
Алексей Скворцов, коммерческий директор АО «Концерн Гранит»
Нужно отметить пользу реестра хотя бы в том, что с его введением российские госорганы и госкомпании (на них действие реестра распространено с 2019 года) во многих случаях вынуждены отдавать предпочтение именно российскому ПО вместо иностранного, которое ранее закупалось чуть ли не в 100% случаев.
Так, например, для предстоящей Всероссийской переписи населения закупят планшеты именно отечественного производства.
Безусловно, в поддержке российских разработчиков еще много болевых точек, особенно в части финансирования.
Андрей Крехов, заместитель директора по специальным программам компании ICL Services
Скорее всего, и в 2020 году производители ПО останутся в состоянии недофинансирования. Особенно в ситуации, когда речь идет о решениях, полностью интегрированных на платформе российских разработок (вертикальные решения от софта к железу).
Хотя отдельные успешные проекты уже есть в наиболее важных для государства областях, на данный момент они не работают на целевой бизнес, оставаясь отраслевыми решениями, сделанными на заказ. Плюс ко всему такие «решения» и не отражают реальной потребности запросов рынка.
Но позитивные тенденции наметились, и сейчас важно грамотно воспользоваться формами помощи. Например, есть центры поддержки экспорта, которые работают не только на федеральном уровне, но и в регионах и частично компенсируют участие организаций, IT в том числе, в международных конференциях и выставках. Это открывает дорогу на зарубежные рынки, помогает в поиске инвесторов и стратегических партнеров.
Как достичь максимума, если вы — российский производитель ПО
- Общайтесь с потенциальными клиентами, чтобы узнать, каких функций им не хватает у тех продуктов, которые есть на рынке.
- Обратите внимание на те сегменты, которые наиболее актуальны для госзаказчиков: системы «умных городов», сервисы для цифровизации деятельности госорганов и все, что будет развиваться в рамках нацпроектов.
- Смотрите в будущее и инвестируйте в те решения, к которым рынок только подходит. Это требует больших затрат, но может дать лучший эффект, чем создание аналогов уже существующих решений конкурентов.
- Грамотно пользуйтесь инструментами поддержки: подайте заявку на включение в реестр отечественного ПО, обратитесь в центры поддержки экспорта.
Фото на обложке: Unsplash
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