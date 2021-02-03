Clubhouse для бизнеса: сфера применения

Инга Ламуру (Inga Lamouroux) — международный эксперт в области развития В2В-бизнеса и маркетинга с десятилетним опытом работы в международных концернах, создатель и автор блога MarketInga . В этой колонке она рассказывает о применении новой аудиосоцсети Clubhouse в бизнесе.

После Instagram и TikTok все ждали «the next big thing», и вот он пришёл – Clubhouse.

Новая аудиосоцсеть интересна тем, кто хочет развиваться, ищет новые пути и не боится экспериментировать. Сейчас именно в ней есть много новых инструментов для тестирования площадки, форматов и экспериментов с ними.

Площадка находится в состоянии развития, здесь пока не установлены строгие правила, не утверждены форматы и игроки. Варианты монетизации контента тоже пока точно не определены, но есть вовлеченность, о которой мечтает каждый маркетолог.

Кому и чем полезен Clubhouse

Новая голосовая соцсеть очень проста в использовании и не требует привязанности взгляда к экрану. В ней, правда, отсутствуют возможности текстовых сообщений. Если вы хотите контактировать с пользователем сети, то это можно сделать только через Instagram или Twitter. Именно многоплановость общения и свобода коммуникации привлекают к этой соцсети так много людей, но все посетители используют ее, преследуя свои цели.

Она подходит:

Экспертам , особенно перфекционистам, которые стремятся доводить свою работу до некоего идеала, но при этом не часто имеют возможности поделиться своими достижениями, мыслями и сомнениями с широким кругом специалистов и заинтересованной аудитории. В новой соцсети такие возможности появились, здесь, в комнате тематической дискуссии, всегда можно «поднять руку» (попросить выступление), принять участие в обсуждении какого-либо вопроса и при случае даже получить «подпитку» новыми мыслями и идеями. Конечно, многое зависит от уровня участников дискуссии, что предварительно узнать невозможно, но, послушав выступающих вживую, сразу можно понять, насколько они разбираются в теме;

, особенно перфекционистам, которые стремятся доводить свою работу до некоего идеала, но при этом не часто имеют возможности поделиться своими достижениями, мыслями и сомнениями с широким кругом специалистов и заинтересованной аудитории. В новой соцсети такие возможности появились, здесь, в комнате тематической дискуссии, всегда можно «поднять руку» (попросить выступление), принять участие в обсуждении какого-либо вопроса и при случае даже получить «подпитку» новыми мыслями и идеями. Конечно, многое зависит от уровня участников дискуссии, что предварительно узнать невозможно, но, послушав выступающих вживую, сразу можно понять, насколько они разбираются в теме; Для построения личного бренда: на платформе можно сформировать определенный круг подписчиков для своего персонального бренда и продвигать его, делясь своими ценностными установками напрямую со слушателями-подписчиками;

на платформе можно сформировать определенный круг подписчиков для своего персонального бренда и продвигать его, делясь своими ценностными установками напрямую со слушателями-подписчиками; Как инструмент контент-маркетинга: у маркетологов есть возможность создавать собственный аудиоконтент и перерабатывать уже существующий на других платформах (Instagram, Facebook и т. д.);

у маркетологов есть возможность создавать собственный аудиоконтент и перерабатывать уже существующий на других платформах (Instagram, Facebook и т. д.); Для В2В-маркетинга: поиск клиентов, живое общение с экспертами и СЕО компаний, продвижение своего продукта в процессе тематических дискуссий;

поиск клиентов, живое общение с экспертами и СЕО компаний, продвижение своего продукта в процессе тематических дискуссий; В целях лидогенерации: в тематических дискуссиях всегда появляются новые люди, которые могут стать вашими клиентами, и именно там можно получить новые контакты;

в тематических дискуссиях всегда появляются новые люди, которые могут стать вашими клиентами, и именно там можно получить новые контакты; Для поиска партнеров: очень распространены комнаты, в которых встречаются инвесторы и стартапы;

очень распространены комнаты, в которых встречаются инвесторы и стартапы; Для изучения иностранных языков или приобретения инвайтов по определенной теме.

Первыми, кто попал в узкий круг приглашенных в аудиосоцсеть, были представители политики, СМИ и ИТ-сферы. В этой среде много экспертов, готовых поделиться своими знаниями и секретами успешных кейсов. Например, я веду дискуссии, посвященные маркетингу.

Возможные варианты монетизации

Многие сейчас задаются вопросом о том, как будет монетизироваться контент в Clubhouse. Исходя из недавних публикаций в сети, предполагается несколько вариантов монетизации на платформе, которые будут протестированы в ближайшее время:

Продажа билетов. Например, на живой концерт известного исполнителя или популярного стендап комика;

Например, на живой концерт известного исполнителя или популярного стендап комика; Пожертвования (donate). Добровольные взносы на развитие по аналогии с Patreon;

Добровольные взносы на развитие по аналогии с Patreon; Абонементы. Ежемесячная фиксированная плата за подписку на тот или иной дискуссионный клуб;

Ежемесячная фиксированная плата за подписку на тот или иной дискуссионный клуб; Реклама. Думаю, что реклама станет одним из основных источников монетизации, когда она появится на площадке. Предполагается, что рекламные блоки не будут мешать разговору или дискуссии, так как будет предусмотрена возможность вставлять их перед входом в комнату (pre-roll).

Вот такой, в общих чертах, ответ на животрепещущий вопрос, насколько Clubhouse может быть полезен бизнесу.

Следует отметить, что в связи с пандемией рыночная ситуация (по крайне мере, в Европе) полностью изменилась. Маркетологи активно ищут новые пути и способы, как достучаться до клиента: найти его, привлечь внимание и расположить к себе. Именно эту возможность предоставляет сегодня Clubhouse. Он может стать новым инструментом маркетинга, развития бизнеса и роста продаж.

Сlubhouse вместо конференций

В период пандемии и локдаунов, когда все офлайн конференции отменены, находятся новые площадки. Clubhouse — одна из них. Однако стоит учитывать, что сейчас установлено ограничение для каждой комнаты — не более 5000 человек.

Альтернатива вебинарам

Для В2В-маркетинга Clubhouse может заменить Zoom и другие аналогичные платформы. Здесь можно проводить различные онлайн-встречи, всевозможные тренинги и просто делиться полезной информацией для широкого круга подписчиков. При этом нет необходимости беспокоиться о своем внешнем виде, ведь информация передается только звуком, хотя лучше держать себя в форме, так как это способствует концентрации и целевому настрою.

Кроме того, оповещение о мероприятии будет приходить прямо на телефон пользователя, у которого установлено приложение, и нет необходимости делать дополнительную рассылку по контактам. При этом охват и вовлеченность аудитории может быть выше, чем в Zoom и его аналогах, за счет более простого способа коммуникационного взаимодействия (пользователь может слушать беседы в фоновом режиме, не отрываясь от обычных занятий).

Как применять Сlubhouse для продаж

На площадке проходят и аукционы. Недавно здесь мне встретился онлайн аукцион, на котором продали картины. Тут также можно найти клиентов для своего продукта как информационного, так и для онлайн продаж материальных товаров. Есть и возможность привлечь инфлюенсеров для раскрутки/продвижения своего продукта.

Развлечения в Clubhouse

Как проводить свое свободное время, каждый выбирает сам. Если говорить о Clubhouse, то здесь, помимо функций полезных для бизнеса, также есть и развлекательный контент: вы можете слушать музыку, посещать онлайн концерты или просто наслаждаться звучанием живого симфонического оркестра. Возможно, в будущем создатели соцсети расширят развлекательные возможности площадки, придумав что-нибудь оригинальное.

Знакомства для отношений

Такая возможность присутствует в Clubhouse. И в одной из комнат уже обсуждались изменения соцсети в сторону встреч и знакомств. Некоторые даже прогнозируют, что это может стать одним из перспективных направлений платформы и составить конкуренцию известному Tinder. Но на сегодняшний день в комнатах встречаются партнеры, инвесторы и стартапы.

Несколько слов об интерфейсе

Приложение Clubhouse, доступное для скачивания в AppStore, имеет интуитивно понятный интерфейс, чем-то напоминающий Instagram. В заголовке профиля под аватаром есть место для описания. Вверху отображается количество подписчиков и подписки. Контакты для связи пока ограничены всё теми же Instagram-ом и Twitter-ом.

Поскольку основной фишкой соцсети является регистрация по приглашению, то в нижней части профиля, по клику на имя пригласившего (указано внизу), можно отследить всю историю приглашений, начиная от того, кто пригласил вас, и далее по цепочке.

Алгоритмы соцсети рекомендуют подписки в клубы по интересам, исходя из чаще всего посещаемых вами комнат для дискуссий. Возможность самому создавать комнату для дискуссии открывается для всех, независимо от участия в каком-либо клубе. Есть также возможность самостоятельно создать клуб, но на это потребуется больше времени.

Подводя итоги, можно сказать, что Сlubchouse – дитя своего времени. Потому что именно во время беспрецедентной пандемии Covid-19, изменившей нашу привычную жизнь и условия работы на долгое время, многим, кто сидит дома или работает из хоум-офиса, важно быть востребованным в социуме и восполнить недостаток привычного общения.