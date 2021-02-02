Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

По следам Илона Маска: инвесторы случайно скупили акции «не того» Clubhouse

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Акции Clubhouse Media Group выросли больше чем на 100% после выступления Илона Маска в социальной сети Clubhouse. Однако соцсеть на бирже не представлена, а скупаемые акции относятся к компании-владельцу «домов для производства контента». Об этом сообщает газета Financial Times.

По следам Илона Маска: инвесторы случайно скупили акции «не того» Clubhouse

Напомним, что с помощью стрима в соцсети Clubhouse основатель Tesla и SpaceХ рассказал о промежуточных результатах создания нейроинтерфейса в стартапе Neuralink. 

Новость дополняется.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

03 февраля 2021

Хакатон инновационных решений для хоккея с мячом BANDYHACK

03 февраля 2021

Актион Акселератор от медиагруппы «Актион-МЦФЭР»

05 февраля 2021

Хакатон в сфере благотворительности Charity boost

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма