По следам Илона Маска: инвесторы случайно скупили акции «не того» Clubhouse

Екатерина Кочкина
Акции Clubhouse Media Group выросли больше чем на 100% после выступления Илона Маска в социальной сети Clubhouse. Однако соцсеть на бирже не представлена, а скупаемые акции относятся к компании-владельцу «домов для производства контента». Об этом сообщает газета Financial Times.
По следам Илона Маска: инвесторы случайно скупили акции «не того» ClubhouseЕкатерина Кочкина
Напомним, что с помощью стрима в соцсети Clubhouse основатель Tesla и SpaceХ рассказал о промежуточных результатах создания нейроинтерфейса в стартапе Neuralink.
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