Акции Clubhouse Media Group выросли больше чем на 100% после выступления Илона Маска в социальной сети Clubhouse. Однако соцсеть на бирже не представлена, а скупаемые акции относятся к компании-владельцу «домов для производства контента». Об этом сообщает газета Financial Times.

По следам Илона Маска: инвесторы случайно скупили акции «не того» Clubhouse