Темная сторона принятия решений: как когнитивные искажения разрушают бизнес

Основатель сервиса проверки контрагентов Rusprofile Илья Мошин рассказывает о том, в какие ловушки мышления попадают предприниматели и их команды и как вовремя поймать искажения и уменьшить негативный эффект от них.

Когнитивное искажение ― это систематическое отклонение рациональности в суждениях. Оно возникает, когда человек создает собственную «реальность», опираясь на субъективную интерпретацию входных данных. Исследователи выделяют более 170 подобных систематических ошибок разума.

Почему предприниматели делают ошибки

Есть три главных фактора, провоцирующие усиление ментальных ошибок:

Слишком большой объем информации. Мозгу сложно ее обработать, и он начинает фильтровать данные. Сложный незнакомый контекст, неизвестность. Стремление упростить то, что непонятно, может привести к ошибочной интерпретации, снижению критического мышления и другим багам. Необходимость принимать решения в сжатые сроки. В результате мы меньше анализируем и быстрее переходим к конкретным действиям.

Когнитивные искажения, которые помешают строить продуктивный бизнес

1. Предвзятость подтверждения (Confirmation bias)

Когда одолевают сомнения и реальность посылает противоречивые сигналы, очень хочется устроиться поудобнее и найти подтверждение своему мнению или уже принятому решению.

Вот вы и начали необъективно интерпретировать информацию, не брать новые данные в расчет и ограничивать свой поиск знакомыми тропами.

В худшем случае это приведет к такому же драматическому событию, как взрыв космического челнока «Челленджер» в 1986 году. Это случилось потому, что руководство в NASA проигнорировало информацию, противоречащую первоначальному плану.

Они не хотели его менять, даже несмотря на износ деталей и неподходящую погоду.

Взрыв космического челнока «Челленджер» через 73 секунды после запуска

Или пример из современности ― Theranos. Стартап обещал произвести революцию в индустрии анализа крови и оказался мошенническим проектом.

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Инвесторы были настолько убеждены в потенциале компании, что игнорировали или преуменьшали любые доказательства обратного.

В 2015 году лабораторию Theranos посетил на тот момент еще вице-президент США Джо Байден. Ему показали бутафорию вместо реальных приборов

А основательница компании Элизабет Холмс и ее команда настаивали на успехе своей технологии, несмотря на отсутствие научных доказательств и независимой проверки их работы.

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Моя собственная компания тоже набила шишку на этом искажении: эксперты советовали нам начать продавать сервис, а не рекламу.

Конкуренты уже успешно это делали, теоретики писали о том, что рекламная модель, вероятно, самая неэффективная — мы же искали свидетельства в пользу обратного, тратя силы на улучшение устоявшейся модели.

Что с этим делать?

Расширить количество людей, принимающих решения; Привлечь внешнюю экспертизу; Получить дополнительный взгляд со стороны; Развивать критическое мышление членов команды.

Привлечение большего количества участников к обсуждению и принятию решений помогает избежать еще одного искажения ― эффекта ложного консенсуса, когда мы проецируем свое мнение на других людей.

Сложно добиться хорошего результата, когда группа топ-менеджеров считает, что точно знает, о чем думают остальные члены команды.

2. Логические ошибки: невозвратных затрат (Sunk cost fallacy), планирования (Plan continuation bias) и нормальности (Normalcy bias)

Преуменьшение возможных убытков, не принятые во внимание ошибки, совершенные в прошлом, и большие надежды, возложенные на проект, — все это ведет к искажению планирования.

Случай с Kodak — один из самых печальных в мировом бизнесе. В 1990-х годах компания доминировала в фотоиндустрии с долей на рынке пленочных фотокамер более 90%. В какой-то момент объемы продаж цифровых фотоаппаратов выросли, в лидеры выбились Canon и Nikon.

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Однако Kodak придерживалась необоснованно оптимистичного сценария: согласно ему диджитал-технологии были преходящей модой.

Об этой и еще шести бизнес-ошибках читайте в этом материале

Организация продолжала вкладывать значительные средства в традиционный пленочный фотобизнес, даже несмотря на снижение продаж. Инвестиции не окупились, и компания обанкротилась в 2012 году.

Искажение невозвратных затрат работает по-другому: сложно остановиться, сократить потери и начать движение в другом направлении, когда на бизнес потрачено много денег и времени, ― и чем больше ресурсов вложено, тем сложнее выйти из этого лабиринта.

Подобный опыт стоил нашей команде 8 млн рублей.

Полтора года мы занимались разработкой и выводом на рынок экспериментального проекта orgtorg.org, пытаясь сделать красивый b2b-маркетплейс.

мы занимались разработкой и выводом на рынок экспериментального проекта orgtorg.org, пытаясь сделать красивый b2b-маркетплейс. Через год с начала запуска стало понятно, что проект не взлетает, ― но вместо того, чтобы свернуть его, мы потратили еще шесть месяцев на работу над ошибками, после чего его все-таки пришлось «отпустить».

Еще один показательный пример: наш сервис мы ранее воспринимали только как pet-проект. В определенный момент при нулевых затратах он начал приносить больше, чем основной OrgPage, в который было вложено много денег. Однако сил на то, чтобы побыстрее отказаться от основного проекта, хватило не сразу ― мы продолжали тратить от 950 тыс. до 1,2 млн руб. в месяц на попытки реанимировать проект еще год!

Однако из каждой ошибки можно извлечь урок ― вот какие выводы можно сделать из кейсов этих компаний

Когда же полностью переключились на Rusprofile, то только за полгода нам удалось увеличить его выручку в два раза.

Здесь свою роль сыграла еще и ошибка нормальности, которой подвержены руководители, испытывающие страх или дискомфорт при мыслях о вероятной катастрофе, которые не готовят сценарии решения проблем.

Что с этим делать?

Оценивая ситуацию, берите в расчет не уже затраченные усилия и ресурсы, а только те, что необходимы для достижения цели. После этого сравните оценку с альтернативными вариантами.

После нескольких таких тренировок у меня появился навык, который позволяет легко справляться с эффектами данных заблуждений.

3. Самоуверенность (Overconfidence)

Это искажение подразумевает переоценку своих способностей в решении разных задач и считается одним из самых распространенных. Сюда же относится чрезмерное упование на интуицию в ситуациях, требующих взвешенных решений и уверенности в том, что кто-то один знает, как надо.

Одна из ярчайших демонстраций этого искажения — Илон Маск и его покупка Twitter. На момент приобретения компания была убыточной, но через год после совершения сделки и вовсе оказалась на грани банкротства, несмотря на массовую «оптимизацию» команды спустя неделю после приобретения и закрытие ряда офисов.

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Его критикуют за необоснованный роспуск совета директоров и замену руководителей своими близкими знакомыми, хаотичные увольнения и введение платной верификации для всех желающих, что и повело за собой отказ рекламодателей от сотрудничества.

Сам Маск тоже претерпел значительные убытки:

И это просто потому, что миллиардер уверен: модель прежних CEO была еще более убыточная, а он точно знает, как «очистить» социальную сеть от ботов и фейковых аккаунтов.

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Наша команда, например, решила сделать редизайн OrgPage, посчитав, что новая яркая удобная обертка повысит доверие пользователей.

Как следствие ― повысились доходы от продажи услуг сайта и рекламы. Зарплаты команды, трудившейся над проектом год, составили почти 5 млн рублей. Сайт получился модным, но другие метрики у компании не изменились.

Наученные ложной самоуверенностью, мы со временем перешли на продуктовый подход, в котором решения принимаются на основе исследований и реализуются через тестирование гипотез малыми средствами.

Что с этим делать?

Эксперты ошибаются не реже обычных людей. Поэтому примите антидот и готовьтесь быть неправым.

Рэй Далио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater & Associates говорит:

Я знал, что независимо от того, насколько я был уверен в совершении какой-либо отдельной ставки, я все равно мог ошибиться.

Поэтому он всегда учитывал наихудшие сценарии и предпринимал шаги, чтобы свести к минимуму риск потерь.

Еще один пример из нашей практики. Мы решили оптимизировать раздел «Связи», выяснив, что 30% пользователей посещают его, но совершенно ничего не покупают на этой странице.

Команда потратила сотни часов на разработку и редизайн, и конверсия в покупки, действительно, выросла выше среднего. А потом выяснилось, что еще большие продажи можно было обеспечить простым изменением в отображении данных.

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На его реализацию ушло бы 50-100 часов максимум.

Инструменты для борьбы с самоуверенностью

…которые я теперь использую в рамках развития своих продуктов:

Собирайте информацию разными методами и из разных источников. Ищите данные, противоречащие текущим убеждениям и уже имеющейся картинке. Создавайте фреймворки работы с собранной информацией. Пользуйтесь не только vision-driven подходом, но и data-driven. Первый основан на видении и экспертизе лидера, второй ― на изучении и интерпретации данных. Важно соблюдать баланс между ними, то есть тем, что думает менеджер, и объективной информацией, которую можно подвергнуть простой и однозначной оценке. Работайте в команде. Групповые обсуждения помогут сбалансировать самооценку и здраво рассматривать идеи. Используйте практику premortem ― проведите глубокий анализ того, что может пойти не так. Продумывая план проекта, определите, какие причины могли бы привести к его краху и какими будут последствия. Не принимайте решения в спешке. Сделайте как минимум два подхода к оценке имеющейся информации и решения с перерывом в несколько дней.

Если вы уже знакомы с теорией и практикой работы с когнитивными искажениями, этого времени будет достаточно, чтобы развеять некоторые возможные заблуждения ума.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney