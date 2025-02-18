Как я запустил косметический стартап на маркетплейсах

Сколько можно заработать на магазине косметики

Популярность косметики среди покупателей в самом деле растет — это подтверждают рыночные исследования. По данным экспертов NielsenIQ, которые приводит «Коммерсантъ», с августа 2023 по сентябрь 2024 объемы продаж товаров для ухода за собой увеличились на 22%, средств для очищения лица — на 18%, косметических товаров — с 26% до 34%. В начале 2025 года «Яндекс Маркет» отчитался, что за 2024 год продажи продукции из сегмента «красота и здоровье» выросли в 1,4 раза.

В 2022 году российский косметический рынок покинули многие международные бренды. Теперь иностранных производителей замещают местные. По словам председателя правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяны Пучковой, в сентябре 2024 года в России насчитывалось почти 2000 действующих отечественных производителей косметики и парфюмерии, их количество за последние несколько лет увеличился на 30%.

Несмотря на уход иностранных брендов, рынок косметики в России остался очень конкурентным — новичкам сложно выделяться. Десятки брендов предлагают почти одно и то же, из-за чего новым компаниям приходится больше вкладываться в маркетинг и разработку формул.

Запустить бизнес без вложений не получится — даже на закупку самой мелкой партии одного продукта уйдет как минимум 50 тыс. рублей. А еще нужно обязательно получить разрешительные документы на продукцию.

Оффлайн или онлайн: где продавать косметику

Есть два способа продавать косметику в рознице — создать интернет-магазин или запустить физическую точку продаж. В каждом из вариантов есть свои нюансы: в онлайне — доставка и оплата, в оффлайне — поиск места и наем персонала. В интернете косметику чаще всего продают через соцсети, маркетплейсы или сайты, а иногда — везде и сразу.

Косметическую продукцию можно разделить на шесть групп: масс-маркет, косметика для профессионалов, зарубежная косметика, натуральная косметика, люкс, космоцевтика (лечебная косметика).

От выбранного вида будет зависеть рентабельность бизнеса. В премиальной косметике она может быть высокой — 30-60%, а в масс-маркете низкой — 10-30%.

Я сразу выбрал маркетплейсы основным каналом продаж, потому что можно протестировать спрос на разные позиции с минимальными вложениями и без сложностей с логистикой.

Кроме того, электронная коммерция быстро растет, а порог входа для продавцов ниже, чем, например, открытие собственного интернет-магазина.

Работа с отелями

Помимо маркетплейсов продукция бренда поставляется в отели. Это первая точка касания потенциальных покупателей с брендом: они пробуют косметику. Если им нравится, то заказывают ее на маркетплейсах.

Начать сотрудничать с отелями, на самом деле, не так сложно. Без узнаваемого бренда, конечно, нельзя зайти в крупные международные и отечественные сети, но можно в небольшие апарт-отели, гостиницы в рамках одного города.

Если коротко рассказывать про шаги, они такие:

Изучить рынок и собрать список потенциальных партнеров. Советую выбирать отели со схожим позиционированием, в которых есть спа или салоны красоты. Например, натуральную косметику лучше предлагать эко-отелям. Разработать предложение. Презентацию с подробным рассказом о бренде и его преимуществах. Расскажите о своем предложении. Как правило, нужны наборы, одиночные позиции рассматривают редко. Связаться с представителями отеля. Обычно это отдел закупок или отдел по работе с партнерами. Далее обсуждаете условия — стоимость, объем и частота поставок, места размещения продуктов в отеле.

Если отель подтвердил сотрудничество, можно начинать работу над брендированием косметики, запускать документооборот, отправлять первую поставку.

Еще один вариант сотрудничества — размещение продукции в точках продаж при отелях. Часто у них есть отдельные зоны, где гости могут купить косметику.

Что сделать перед открытием магазина косметики Перед открытием магазина косметики надо подготовиться — изучить рынок, разработать ассортимент, найти поставщиков и расписать бизнес-план. Анализ конкурентов и аудитории Советую максимум внимания уделить анализу рынка. Для этого я обращался к самым разным источникам: классифайды, сайты-отзовики, карточки на маркетплейсах и профили продавцов, соцсети конкурентов, тематические форумы и чаты. Еще можно купить платные исследования рынка. Есть два вида таких исследований — индивидуальные и плановые. Первый вариант Отчеты, которые исследовательские компании делают конкретно под ваш запрос. В этом случае вы получаете наиболее точную и релевантную информацию, но стоят такие исследования дорого и делаются долго.

Второй вариант Исследования, которые компании проводят ежеквартально, ежегодно. В таких отчетах информация будет более общая, однако они тоже дают представление о рынке. Регулярные исследования о рынке электронной коммерции выпускают, например, Data Insight. Если выходите на маркетплейс, то можно отдельно проанализировать разные ниши именно на площадке. Для этого есть специальные сервисы аналитики. Выглядеть это будет примерно так: На них мы видим, что уровень выручки в этой категории увеличился на 54%. Лидерами роста стали косметика для губ (+123%), продукты для лица (+44%) и бровей (+23%). При этом и емкость рынка остается достаточно большой. Например, в категории «косметика для лица» прирост новых продавцов всего 3%, что говорит о низкой конкуренции. Получается, ниша прибыльная, так как выручка растет, и занять какую-то долю в категории будет довольно просто, так как конкуренция небольшая. На них мы видим, что уровень выручки в этой категории увеличился на 54%. Лидерами роста стали косметика для губ (+123%), продукты для лица (+44%) и бровей (+23%). При этом и емкость рынка остается достаточно большой. Например, в категории «косметика для лица» прирост новых продавцов всего 3%, что говорит о низкой конкуренции. Получается, ниша прибыльная, так как выручка растет, и занять какую-то долю в категории будет довольно просто, так как конкуренция небольшая.