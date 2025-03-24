В России молодежь стала чаще делать уколы ботокса и филлеры

В России в последние три года стало больше молодежи, которая делает себе косметологические процедуры, рассказала Shopper’s общественный уполномоченный по вопросам индустрии медицинских спа и клиник эстетической медицины в Москве Наталья Филиппова. По ее словам, в 2024 году число пациентов до 30 лет увеличилось на 34% по сравнению с 2022 годом.

Почему это стало популярно? Зумеры чаще прибегают к инъекциям ботулотоксина для профилактики морщин, а также используют филлеры для коррекции овала лица и губ, объяснила Филиппова. Она отметила, что молодежь выбирает превентивный подход к старению. «Инъекции воспринимаются как способ предотвращения возрастных изменений, а не только их коррекции», — сказала эксперт.

На популярность косметологических процедур, говорит Филиппова, влияют соцсети — блогеры и инфлюенсеры открыто рассказывают об этом, формируя новую норму. Также, по ее словам, влияет изменение стандартов красоты — тренды baby face (детское лицо) и glass skin (стеклянная кожа) подталкивают молодежь к раннему обращению к косметологам.

Гендиректор клиники «Линлайн» Юлия Франгулова называет основной аудиторией «уколов молодости» женщин 35–45 лет. В то же время эксперт подтверждает смещение акцента на профилактику возрастных изменений. Помимо этого, среди сторонников инъекций появляется все больше мужчин, добавила она.

Какие еще есть тренды? При этом среди клиентов появился спрос на естественность и гармонизацию внешности, добавила Франгулова. «Пациенты все чаще стремятся не к радикальным изменениям, а к здоровой, ухоженной коже без явных следов вмешательства», — объяснила она. На фоне этого, например, вырос спрос на биостимуляторы, лазерные процедуры и RF-терапию.

В 2024 году российский рынок инъекционной косметологии вырос на 21% год к году, до 44 млрд рублей, согласно данным аналитической компании «Право на здоровье». В натуральном выражении число инъекционных процедур выросло на 34% год к году, до 8,7 млн.

Фото на обложке: Sam Moghadam / Unsplash