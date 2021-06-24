5 ошибок при создании сайта, которые снижают конверсию

Александр Старолат, основатель и генеральный директор компании mottor (ex. LPmotor) — платформа для создания сайтов и лендингов, у которой более 600 тыс. пользователей, рассказал, какие важные моменты обычно упускают из вида при создании сайтов.
Его рекомендации будут полезны не только начинающим предпринимателям, но и тем, кто хочет увеличить конверсию посетителей в покупателей или проверить подрядчика.
Ошибка 1. Отсутствие четкой структуры
При создании сайта важно учитывать удобство навигации, продуманное расположение секций и кнопок для оформления заказа. Главная цель — сделать нахождение клиента на сайте максимально понятным и комфортным для выполнения целевого действия.
Часто наблюдается ситуация, когда на главной странице размещается информация о компании и ее достижениях, но не указана информация о товаре и его параметрах. Предприниматель, который собирает сайт самостоятельно или пишет ТЗ, знает все о своем товаре и может попасть в ментальную ловушку: он думает, что информация в таком же объеме и представлении известна клиенту.
Но на практике потенциального пользователя чаще всего интересуют стоимость, условия покупки/брони/возврата и легкость в оформлении заказа.
Как избежать
Проверьте сайт на удобство для клиента. Где расположены кнопки, есть ли описание товаров и услуг, насколько легко с вами связаться? Заранее продумайте расположение блока с контактами и кнопками для совершения заказа, чтобы это было интуитивно понятно.
Крупные платформы для создания сайтов предлагают возможность использовать А/Б-тест, который позволяет сравнить несколько вариантов сайта между собой и выбрать тот, у которого конверсия выше.
Ошибка 2. Попытка создать уникальный дизайн
В 60% случаев начинающие предприниматели и дизайнеры используют все приемы, которые знают, чтобы сделать уникальный и не похожий на другие сайт. Это приводит к путанице разных стилей и цветов на страницах и всячески мешает восприятию информации потенциальными клиентами.
Разработчики конструкторов сайтов протестировали и продумали готовые шаблоны для комфортного совершения целевого действия для клиента. Когда шаблон меняется под конкретный бизнес, важно постараться сохранить элементы, поддерживающие основную структуру.
Как избежать
Выбирайте секции и блоки, которые подчеркивают достоинства товара или услуги, проверяйте сочетание шрифтов, цветов, размеров и типов элементов.
Ошибка 3. Использование излишней анимации и других неинформативных деталей
Возможности любой платформы позволяют без навыков программирования использовать профессиональные технические приемы: анимацию, шрифты, всплывающие блоки. При создании ТЗ необходимо помнить, что задача сайта — достичь определенной цели: приносить заявки, продажи, представлять информацию о компании.
И использование дополнительных элементов на сайте должно быть обусловлено этой целью. Для контроля себя на каждом этапе работы держите в голове вопрос: «Помогает ли этот элемент достижению главной цели, или он мне кажется интересным, поэтому я хочу его использовать?»
Как избежать
После сборки сайта попросите несколько человек оценить его на удобство использования и возможность сделать заказ. Получить обратную связь и внести правки, если они необходимы. Сейчас в тренде лаконичность и минимализм, поэтому дополнительные детали должны нести смысловую нагрузку, которая подчеркнет достоинства представленных на сайте товаров или услуг.
Ошибка 4. Пропуск важных настроек
Запуск сайта — это не только его сборка и публикация в интернете. Чтобы на сайт пришли первые посетители и покупатели, необходимо настроить рекламные кампании, оптимизировать SEO, при необходимости подключить способы оплаты и проверить сайт на соответствие законодательству той страны, в которой планируется осуществлять деятельность.
Опрос пользователей показал, что чаще всего забывают проверить настройку SSL-сертификата, что приводит к потере рекламного бюджета, и отрегулировать уведомления о новых заявках, что приводит к потере клиента. Именно поэтому внутри платформ для построения сайтов есть навигация и подсказки, которые напоминают о важности выполнения настроек.
Как избежать
Поисковые системы не раскрывают алгоритмы поисковой выдачи, но исходя из опыта мы подготовили чек-лист, который поможет избежать типовых ошибок.
Ошибка 5. Отсутствие адаптивности к мобильным версиям
Создавать сайт удобно с десктопной версии редактора, поэтому иногда предприниматели ограничиваются созданием только одной версии сайта, которая идеально выглядит на экране компьютера. Но по статистике 80% пользователей сообщили, что не будут повторно заходить на сайты, если на их устройствах информация отображается некорректно.
Поэтому внешний вид сайта в разных браузерах и на разных устройствах критически важны. Если страницы не адаптированы к мобильной версии, то с большой долей вероятности клиент, который хочет решить свою задачу здесь и сейчас, уйдет к конкурентам.
Как избежать
Обязательно при разработке сайта и постановке ТЗ учитывайте варианты разработки и адаптации к мобильным устройствам. Если у вас уже есть действующий сайт, то проверьте статистику для определения доли клиентов, которые заходят на сайт с планшетов и смартфонов.
Фото на обложке: AlexandrBognat/shutterstock.com
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