5 ошибок при создании сайта, которые снижают конверсию

Его рекомендации будут полезны не только начинающим предпринимателям, но и тем, кто хочет увеличить конверсию посетителей в покупателей или проверить подрядчика.

Александр Старолат, основатель и генеральный директор компании mottor (ex. LPmotor) — платформа для создания сайтов и лендингов, у которой более 600 тыс. пользователей, рассказал, какие важные моменты обычно упускают из вида при создании сайтов.

Ошибка 1. Отсутствие четкой структуры

При создании сайта важно учитывать удобство навигации, продуманное расположение секций и кнопок для оформления заказа. Главная цель — сделать нахождение клиента на сайте максимально понятным и комфортным для выполнения целевого действия.

Часто наблюдается ситуация, когда на главной странице размещается информация о компании и ее достижениях, но не указана информация о товаре и его параметрах. Предприниматель, который собирает сайт самостоятельно или пишет ТЗ, знает все о своем товаре и может попасть в ментальную ловушку: он думает, что информация в таком же объеме и представлении известна клиенту.

Но на практике потенциального пользователя чаще всего интересуют стоимость, условия покупки/брони/возврата и легкость в оформлении заказа.

Как избежать

Проверьте сайт на удобство для клиента. Где расположены кнопки, есть ли описание товаров и услуг, насколько легко с вами связаться? Заранее продумайте расположение блока с контактами и кнопками для совершения заказа, чтобы это было интуитивно понятно.

Крупные платформы для создания сайтов предлагают возможность использовать А/Б-тест, который позволяет сравнить несколько вариантов сайта между собой и выбрать тот, у которого конверсия выше.

Ошибка 2. Попытка создать уникальный дизайн

В 60% случаев начинающие предприниматели и дизайнеры используют все приемы, которые знают, чтобы сделать уникальный и не похожий на другие сайт. Это приводит к путанице разных стилей и цветов на страницах и всячески мешает восприятию информации потенциальными клиентами.

Разработчики конструкторов сайтов протестировали и продумали готовые шаблоны для комфортного совершения целевого действия для клиента. Когда шаблон меняется под конкретный бизнес, важно постараться сохранить элементы, поддерживающие основную структуру.

Как избежать

Выбирайте секции и блоки, которые подчеркивают достоинства товара или услуги, проверяйте сочетание шрифтов, цветов, размеров и типов элементов.

Ошибка 3. Использование излишней анимации и других неинформативных деталей

Возможности любой платформы позволяют без навыков программирования использовать профессиональные технические приемы: анимацию, шрифты, всплывающие блоки. При создании ТЗ необходимо помнить, что задача сайта — достичь определенной цели: приносить заявки, продажи, представлять информацию о компании.

И использование дополнительных элементов на сайте должно быть обусловлено этой целью. Для контроля себя на каждом этапе работы держите в голове вопрос: «Помогает ли этот элемент достижению главной цели, или он мне кажется интересным, поэтому я хочу его использовать?»

Как избежать

После сборки сайта попросите несколько человек оценить его на удобство использования и возможность сделать заказ. Получить обратную связь и внести правки, если они необходимы. Сейчас в тренде лаконичность и минимализм, поэтому дополнительные детали должны нести смысловую нагрузку, которая подчеркнет достоинства представленных на сайте товаров или услуг.

Ошибка 4. Пропуск важных настроек

Запуск сайта — это не только его сборка и публикация в интернете. Чтобы на сайт пришли первые посетители и покупатели, необходимо настроить рекламные кампании, оптимизировать SEO, при необходимости подключить способы оплаты и проверить сайт на соответствие законодательству той страны, в которой планируется осуществлять деятельность.

Опрос пользователей показал, что чаще всего забывают проверить настройку SSL-сертификата, что приводит к потере рекламного бюджета, и отрегулировать уведомления о новых заявках, что приводит к потере клиента. Именно поэтому внутри платформ для построения сайтов есть навигация и подсказки, которые напоминают о важности выполнения настроек.

Как избежать

Поисковые системы не раскрывают алгоритмы поисковой выдачи, но исходя из опыта мы подготовили чек-лист, который поможет избежать типовых ошибок.

Ошибка 5. Отсутствие адаптивности к мобильным версиям

Создавать сайт удобно с десктопной версии редактора, поэтому иногда предприниматели ограничиваются созданием только одной версии сайта, которая идеально выглядит на экране компьютера. Но по статистике 80% пользователей сообщили, что не будут повторно заходить на сайты, если на их устройствах информация отображается некорректно.

Поэтому внешний вид сайта в разных браузерах и на разных устройствах критически важны. Если страницы не адаптированы к мобильной версии, то с большой долей вероятности клиент, который хочет решить свою задачу здесь и сейчас, уйдет к конкурентам.

Как избежать

Обязательно при разработке сайта и постановке ТЗ учитывайте варианты разработки и адаптации к мобильным устройствам. Если у вас уже есть действующий сайт, то проверьте статистику для определения доли клиентов, которые заходят на сайт с планшетов и смартфонов.

Фото на обложке: AlexandrBognat/shutterstock.com