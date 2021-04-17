Как молодому веб-дизайнеру не стать серой мышью в толпе диджитал-специалистов

Основатель Qmarketing Academy Роман Кумар Виас и ментор совместного курса по дизайну от «Тинькофф» в Qmarketing Academy рассказывают, какие навыки нужно прокачать молодому специалисту, чтобы оставаться востребованным в своей профессии.

По статистике, средняя зарплата junior веб-дизайнера в России — 25-45 тысяч рублей в месяц. У специалистов уровня middle или senior ставка выше: от 55 до 70 тысяч рублей в месяц. Суммы отличаются в зависимости от региона.

Профессию дизайнера можно освоить где угодно: в вузе, на онлайн-курсах или самостоятельно. Очное обучение, средняя стоимость которого 100-150 тысяч рублей, в России проводят всего в нескольких вузах. При этом только 30-40% студентов завершат обучение и продолжат работать в этой сфере.

Смотрите на работы опытных дизайнеров

Рынок веб-дизайнеров велик, но настоящих мастеров крайне мало. Зачастую это середнячки, которые не способны выполнять работы высокого уровня.

Молодой специалист должен быть в курсе того, что происходит в интересующей его отрасли дизайна. Например, использование 3D-типографики, синемаграфики, элементов абстрактной графики и моушен-дизайна вместо фотографии для приложений и технологических продуктов сложно было предвидеть пару лет назад. Кроме того, полезно получить представление о других направлениях — например, если человек работает в графике, ему стоило бы интересоваться моушеном и веб-дизайном.

Уровень мастерства не вырастет, если дизайнер потеряет интерес к событиям в его профессиональной сфере.

Если вы регулярно общаетесь с дизайнерами, следите за их работой, то будете делать проекты, которые соответствуют современным стандартам, в противном случае станете невостребованными. Наблюдение за работами других специалистов — признак зрелости, позволяющий быть в тренде и не теряться среди рутины. Для этого существуют разные интернет-ресурсы — форумы и порталы. Веб-дизайн — очень подвижная и динамичная отрасль, поэтому здесь те, кто устает смотреть, сразу же отстают и перестают развиваться.

Важно видеть тонкую грань между «смотреть» и «копировать». Многие дизайнеры вдохновляются работами других специалистов и нередко используют идеи коллег. В этом нет ничего плохого, но нужно их творчески переработать, адаптировать под себя.

В начале карьеры в сфере веб-дизайна каждый специалист должен овладеть основными практическими приемами: работа с цветом, композицией, макетом, сеткой, верстка и типографика и прочее. Лучшего способа, чем копировать чужие работы, не придумаешь. Имитируйте стили, подбирайте инструменты и на их основе создавайте что-то уникальное. Ищите примеры работ на сайтах Pinterest, Behance, Awwwards, Dribbble, Designshack.

Не отставайте от моды и современных трендов

Тренд — второй по важности аспект в сфере дизайна. Чтобы соответствовать постоянно меняющимся стандартам и делать актуальные проекты, важно следить за модой. Тренды меняются каждые 3-5 лет, и авторский почерк дизайнера также должен меняться.

Из-за быстрой смены тенденций дизайнеры, которые не меняют стиль, становятся невостребованными уже через три года.

В 2021 году остается популярным минимализм, использование темной цветовой схемы. Оригинальности сайту добавят иллюстрации, коллажи.

Набирает популярность моушен-дизайн, анимационное оформление статических объектов. 2D-графика в движении соединяет в единое целое видео, звук, текст. Например, онлайн-видео сегодня создают более 80% от всего интернет-трафика, а популярность такого контента с каждым годом увеличивается на 15%.

Получите базовые знания и не прекращайте обучение

В среднем дизайнеры обновляют знания каждые 3-5 лет. Труднее всего приходится самоучкам, которые не понимают, в каком направлении следует прилагать максимальные усилия. Выделите для себя две или три смежных области и изучайте их параллельно. Например, вместе с графикой полезно изучать моушен. Можете сразу включать новые знания в работу.

Анализируйте свои работы и прислушивайтесь к критике

Очень важна обратная связь, анализ ошибок. Молодые дизайнеры часто отдают работы заказчику и больше ничего о них не знают: не могут понять, что сделали правильно, где допустили ошибки, поэтому не чувствуют уверенности в своих силах, не развиваются. Получить фидбек можно, если выкладывать образцы своих работ (портфолио) на дизайнерских сайтах и форумах.

Многие молодые дизайнеры совершают одни и те же ошибки:

Некорректно работают с сетками или вовсе о них забывают. Не прорабатывают графику на должном уровне. Оставляют много пустого пространства в макете или в погоне за украшениями загромождают его.

Чтобы избежать этого, нужно систематически обращать внимание на обратную связь. За ней идут на курсы или к более опытным коллегам. Также будет полезным участвовать в дизайнерских тусовках и конференциях, которые легко найти в соцсетях: от YouTube до «ВКонтакте». Ещё можно вступить в специальные творческие объединения — офлайн или онлайн. Например, это легко сделать, посетив Design Offsite Festival в Торонто, OFFF в Барселоне, «Фестиваль креативных индустрий G8» в Москве или другие мероприятия.

Практикуйтесь и не бойтесь экспериментов

«Чистый» теоретик не может быть хорошим дизайнером. Он должен постоянно практиковаться, изучать инновационные инструменты, оттачивать навыки. Практика открывает путь к решению нестандартных задач. Рисуйте концепты, пробуйте новое, даже если оно найдет применение не сразу. Впечатление от просматриваемой страницы, независимо от ее содержания, на 94 % зависит от дизайна. Чем оригинальнее и привлекательнее окажется результат, тем больше пользы от эксперимента.

Ищите оптимальное решение. Задайте вопросы, проведите исследование, не бойтесь потерпеть неудачу и переделать большую часть работы. Вы расширяете свои возможности, если не боитесь, что ваше предложение будет отвергнуто, а вы сможете взамен представить новые варианты.

Не обесценивайте свой труд

Чтобы не работать «в стол», освойте принципы маркетинга. Создайте продающее портфолио, разместив в нем лучшие работы. Оно расскажет о дизайнере больше, чем слова и рекомендации. Выберите 4-5 лучших в профессиональном отношении кейсов. Если со временем они покажутся наивными и несовершенными, не проблема добавить вместо них новые. Портфолио можно разместить на профильных сайтах для дизайнеров, это позволит заявить о себе более широкому кругу заинтересованных лиц.

Поначалу цену устанавливает заказчик. Ситуация может не меняться годами. Это одна из ментальных ловушек дизайнеров, которая зачастую приводит к разочарованию. Получать мало не хочется, а требовать больше страшно, чтобы не потерять покупателя.

Повышайте стоимость услуг постепенно. Покажите клиенту, что проект принесет для бизнеса, и он наверняка оценит вашу работу выше. Но сначала убедите себя. Определите желаемую месячную оплату и разделите на 168 рабочих часов. Полученную стоимость умножьте на длительность проекта. Добавьте 10-20% на риски, которые случаются почти в каждом случае. Теперь озвучивайте результат заказчику.

Расширяйте сферу деятельности

Лучшими становятся те, кто не замыкается на одной специализации. Трудитесь не только за компьютером, обращайте внимание на реальную работу руками. Она поможет в создании проектов.

Но одна из серьезных проблем состоит в том, что профессия веб-дизайнера в современном мире постепенно поглощается другими, более универсальными специалистами. Они выполняют задачу оформления вместе с созданием готового продукта. Работают веб-технологом, дизайнером интерфейса и UX/UI, иллюстратором, редактором.

С финансовой точки зрения заказчику выгоднее нанять одного мастера вместо нескольких. Однако такой мастер должен обладать множеством навыков, чувствовать себя уверенно при работе с разными направлениями. Поэтому готовьтесь к тому, что со временем придется расширять сферу деятельности.

Семь шагов к успеху в веб-дизайне:

Смотрите на работы опытных дизайнеров. Не отставайте от моды и современных трендов. Получите базовые знания и не прекращайте обучение. Анализируйте свои работы и прислушивайтесь к критике. Практикуйтесь и не бойтесь экспериментов. Прокачайте умение убеждать. Не обесценивайте свой труд.

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