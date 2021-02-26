Как UX-тексты помогают создавать хороший дизайн

Нам кажется, что пользователи приходят на сайт из-за оформления и иллюстраций. Но на самом деле им нужна информация. Лайфхаки, связанные с цветом или психологией дизайна, не сработают без текста. Только так можно обеспечить юзабилити и позитивный потребительский опыт.

Тексты пользовательского интерфейса информируют и убеждают. Если UX-дизайн привлекает и помогает ориентироваться на сайте, то UX-текст объясняет, что, как и почему нужно сделать, мотивируя пользователя на действие.

UX-дизайн не будет полным без подписей. Текст связывает продукт и потребителя.

Некоторые считают, что лучше один раз увидеть, и они правы: человеческий мозг воспринимает изображения в 60 тысяч раз быстрее, чем тексты.

При этом мы запоминаем информацию как картинку, даже если получили ее в форме слов. Именно поэтому иногда дизайнеры делают интерфейсы полностью графичными. Однако для этого требуется, чтобы изображение имело ясный посыл и не допускало неверных ассоциаций или двойных трактовок. Текст помогает яснее передать идею и сделать интерфейс дружелюбнее для пользователя.

Как читают интернет-пользователи

Создание UX-текстов переживает новый этап развития. Продолжительность концентрации внимания сокращается, и мы уже не хотим читать длинные параграфы или предложения. Мы сканируем тексты, и поэтому предпочитаем короткий и ясный контент.

Текст кнопок и иконок, подзаголовки, уведомления, сообщения об ошибке, навигация, руководства пользователя и многое другое — часть дизайна и пользовательского опыта.

Мы читаем онлайн-тексты на 25% дольше, чем печатные материалы.

Как правило, пользователи читают лишь 20-28% слов, которые видят на сайте. Поэтому UX-текст должен иметь следующие характеристики:

ясный (clear) — пользователь должен понимать, что вы хотите ему сказать;

(clear) — пользователь должен понимать, что вы хотите ему сказать; краткий (concise) — придерживайтесь основной темы и не превращайте интерфейс в художественное сочинение;

(concise) — придерживайтесь основной темы и не превращайте интерфейс в художественное сочинение; последовательный (consistent) — придерживайтесь единого тона, стиля и терминологии.

Не стоит забывать, что текст должен быть полезным и помогать взаимодействовать с интерфейсом.

Для наилучшего пользовательского опыта контент располагается в соответствии с тем, как читают интернет-пользователи.

Они начинают читать с левого верхнего края страницы. Они предпочитают элементы навигации, расположенные в верхней части страницы. Они просматривают страницу по диагонали, от левого верхнего края до правого нижнего. Пользователи обращают внимание на меню. Они игнорируют необычные элементы. Им нравятся заголовки и списки. Они пропускают большие блоки текста. Они предпочитают, когда текст не разбит на несколько колонок. Они любят цифры, особенно нечетные. Сначала они замечают тексты, а затем — графику.

Советы по интеграции UX-текстов в дизайн

Не стоит недооценивать роль текстового контента: это важнейший элемент, влияющий на опыт пользователя. Иногда создание кнопки призыва к действию может занять больше времени и усилий, чем написание лонгрида.

Откажитесь от замещающего текста

Приступая к работе над интерфейсом, многие используют текст-«рыбу» (чаще всего — Lorem Ipsum), чтобы отметить расположение текстовых блоков. Не нужно этого делать.

Из-за разных комбинаций букв, количества знаков и структуры слова будут отличаться. Если блок, заполненный Lorem Ipsum, выглядит хорошо, это не значит, что другой текст его не испортит.

Чем раньше внедрить реальный текст в интерфейс, тем лучше: он будет выглядеть естественнее, и работа займет меньше времени.

Пишите простым языком

Старайтесь использовать слова, которые всем понятны. Откажитесь от технических терминов или жаргона, длинных и сложных слов, а также страдательного залога.

Делайте призывы к действию ободряющими. Например, в сообщении об ошибке уместнее будет не «ОК», а «Попробовать еще раз».

Хорошо работает и позитивный тон. Вместо «Неправильный пароль» можно написать «Кажется, этот пароль не подходит»: это звучит дружелюбнее.

Используйте цифры

Мы подсознательно ассоциируем цифры с фактами, размерами, статистикой и всем, что потенциально полезно. Поэтому на лэндинге многих брендов часто встречаются цифры. И поэтому они лучше всего работают для создания дополнительной ценности и доверия.

Особенно эффективны нечетные цифры: они часто применяются в нейромаркетинге, чтобы вдохновить пользователей кликнуть заголовок.

Также цифры помогают сэкономить место и сделать контент короче.

Выражайте голос и тон своего бренда

Работая с другими UX-писателями, стоит убедиться, что они знакомы с брендбуком и персоной пользователя. Весь контент, который вы создаете, должен транслировать позицию и тон бренда.

Тон — это манера общения бренда с аудиторией. Убедитесь, что используете одни и те же слова, шаблоны и предложения. Подготовьте руководства для писателей и дизайнеров, чтобы они последовательно транслировали их в своем контенте.

Они определяют, какие термины использовать, какой длины заголовки, местоимения, пунктуацию, юмор. Все это определяет идентичность бренда и репутацию, которую вы хотите построить.

Не бойтесь творческих решений

UX-тексты должны быть короткими и информативными, отражать характер бренда и его имидж. Однако это не значит, что они должны быть скучными.

Если это допустимо, используйте в интерфейсе юмор и позитивное настроение. Например, сообщение об ошибке — шанс добавить вежливую шутку, которая вдохновит пользователей остаться на сайте.

Главное — не переборщить, чтобы ваш юмор был оценен и вызвал соответствующую реакцию. Всего одно удачное слово и подходящая иконка могут улучшить пользовательский опыт и даже побудить рассказать о вашем бренде.

UX-тексты помогают сделать пользовательский путь более комфортным и осмысленным, поэтому дизайнеры и разработчики не должны игнорировать советы авторов контента. Правильная комбинация текста и дизайна поможет выделить сайт среди конкурентов.

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