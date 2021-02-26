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Как UX-тексты помогают создавать хороший дизайн

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Нам кажется, что пользователи приходят на сайт из-за оформления и иллюстраций. Но на самом деле им нужна информация. Лайфхаки, связанные с цветом или психологией дизайна, не сработают без текста. Только так можно обеспечить юзабилити и позитивный потребительский опыт.

Как UX-тексты помогают создавать хороший дизайн

Тексты пользовательского интерфейса информируют и убеждают. Если UX-дизайн привлекает и помогает ориентироваться на сайте, то UX-текст объясняет, что, как и почему нужно сделать, мотивируя пользователя на действие.

UX-дизайн не будет полным без подписей. Текст связывает продукт и потребителя.

Некоторые считают, что лучше один раз увидеть, и они правы: человеческий мозг воспринимает изображения в 60 тысяч раз быстрее, чем тексты.

При этом мы запоминаем информацию как картинку, даже если получили ее в форме слов. Именно поэтому иногда дизайнеры делают интерфейсы полностью графичными. Однако для этого требуется, чтобы изображение имело ясный посыл и не допускало неверных ассоциаций или двойных трактовок. Текст помогает яснее передать идею и сделать интерфейс дружелюбнее для пользователя.

Как читают интернет-пользователи

Создание UX-текстов переживает новый этап развития. Продолжительность концентрации внимания сокращается, и мы уже не хотим читать длинные параграфы или предложения. Мы сканируем тексты, и поэтому предпочитаем короткий и ясный контент.

Текст кнопок и иконок, подзаголовки, уведомления, сообщения об ошибке, навигация, руководства пользователя и многое другое — часть дизайна и пользовательского опыта.

Мы читаем онлайн-тексты на 25% дольше, чем печатные материалы.

Как правило, пользователи читают лишь 20-28% слов, которые видят на сайте. Поэтому UX-текст должен иметь следующие характеристики:

  • ясный (clear) — пользователь должен понимать, что вы хотите ему сказать;
  • краткий (concise) — придерживайтесь основной темы и не превращайте интерфейс в художественное сочинение;
  • последовательный (consistent) — придерживайтесь единого тона, стиля и терминологии.

Не стоит забывать, что текст должен быть полезным и помогать взаимодействовать с интерфейсом.

Для наилучшего пользовательского опыта контент располагается в соответствии с тем, как читают интернет-пользователи.

  1. Они начинают читать с левого верхнего края страницы.
  2. Они предпочитают элементы навигации, расположенные в верхней части страницы.
  3. Они просматривают страницу по диагонали, от левого верхнего края до правого нижнего.
  4. Пользователи обращают внимание на меню.
  5. Они игнорируют необычные элементы.
  6. Им нравятся заголовки и списки.
  7. Они пропускают большие блоки текста.
  8. Они предпочитают, когда текст не разбит на несколько колонок.
  9. Они любят цифры, особенно нечетные.
  10. Сначала они замечают тексты, а затем — графику.

Советы по интеграции UX-текстов в дизайн

Не стоит недооценивать роль текстового контента: это важнейший элемент, влияющий на опыт пользователя. Иногда создание кнопки призыва к действию может занять больше времени и усилий, чем написание лонгрида.

Откажитесь от замещающего текста

Приступая к работе над интерфейсом, многие используют текст-«рыбу» (чаще всего — Lorem Ipsum), чтобы отметить расположение текстовых блоков. Не нужно этого делать.

Из-за разных комбинаций букв, количества знаков и структуры слова будут отличаться. Если блок, заполненный Lorem Ipsum, выглядит хорошо, это не значит, что другой текст его не испортит.

Чем раньше внедрить реальный текст в интерфейс, тем лучше: он будет выглядеть естественнее, и работа займет меньше времени.

Пишите простым языком

Старайтесь использовать слова, которые всем понятны. Откажитесь от технических терминов или жаргона, длинных и сложных слов, а также страдательного залога.

Делайте призывы к действию ободряющими. Например, в сообщении об ошибке уместнее будет не «ОК», а «Попробовать еще раз».

Хорошо работает и позитивный тон. Вместо «Неправильный пароль» можно написать «Кажется, этот пароль не подходит»: это звучит дружелюбнее.

Используйте цифры

Мы подсознательно ассоциируем цифры с фактами, размерами, статистикой и всем, что потенциально полезно. Поэтому на лэндинге многих брендов часто встречаются цифры. И поэтому они лучше всего работают для создания дополнительной ценности и доверия.

Особенно эффективны нечетные цифры: они часто применяются в нейромаркетинге, чтобы вдохновить пользователей кликнуть заголовок.

Также цифры помогают сэкономить место и сделать контент короче.

Выражайте голос и тон своего бренда

Работая с другими UX-писателями, стоит убедиться, что они знакомы с брендбуком и персоной пользователя. Весь контент, который вы создаете, должен транслировать позицию и тон бренда.

Тон — это манера общения бренда с аудиторией. Убедитесь, что используете одни и те же слова, шаблоны и предложения. Подготовьте руководства для писателей и дизайнеров, чтобы они последовательно транслировали их в своем контенте.

Они определяют, какие термины использовать, какой длины заголовки, местоимения, пунктуацию, юмор. Все это определяет идентичность бренда и репутацию, которую вы хотите построить.

Не бойтесь творческих решений

UX-тексты должны быть короткими и информативными, отражать характер бренда и его имидж. Однако это не значит, что они должны быть скучными.

Если это допустимо, используйте в интерфейсе юмор и позитивное настроение. Например, сообщение об ошибке — шанс добавить вежливую шутку, которая вдохновит пользователей остаться на сайте.

Главное — не переборщить, чтобы ваш юмор был оценен и вызвал соответствующую реакцию. Всего одно удачное слово и подходящая иконка могут улучшить пользовательский опыт и даже побудить рассказать о вашем бренде.

UX-тексты помогают сделать пользовательский путь более комфортным и осмысленным, поэтому дизайнеры и разработчики не должны игнорировать советы авторов контента. Правильная комбинация текста и дизайна поможет выделить сайт среди конкурентов.

Источник.

Фото на обложке: Pexels

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