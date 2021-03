Перед тобой ставят один стул на другой и говорят: «Сделай из этого шрифт». История о том, как я стала графическим дизайнером

С моей точки зрения, такого вопроса просто не существует. Ты как дизайнер должен нести часть про искусство с собой. Лишить проект баланса всегда успеет менеджер, product owner, маркетолог или любой другой представитель клиента. Если ты считаешь, что «решил» проблемы заказчика, сделав пресное корпоративное нечто, то на самом деле не дал клиенту шанса получить что-то классное. Если оно классным не было, возможно, твое увлечение какой-то темой полностью размыло изначальную задачу. Тут ты упустил другую свою обязанность, которая называется «читать и понимать ТЗ». В целом, я смотрю на вещи с позиции одного из моих любимых комиков конца 20 века, Билла Хикса: «Don’t be a demon sent upon this Earth to lower standards» («Не надо быть демоном, посланным на Землю, чтобы понизить стандарты»).