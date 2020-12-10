Исчезнут ли дизайнеры: чем грозит профессии искусственный интеллект

Автопоэт Яндекса, «Николай Иронов» Артемия Лебедева, Tilda для конструирования сайтов — вот лишь несколько примеров работы ИИ в разных сферах. Задача искусственного интеллекта — сделать машину настолько же умной, как человек. И это не может не вызывать раздумий насчет того, как это скажется на формировании новых профессий и на сфере дизайна в целом. Ведущий дизайнер Avito Анастасия Шелест рассмотрела визуальное применение ИИ в двух сферах — графическом дизайне и инсталляции.

Пример ИИ в графическом дизайне

Свежий пример — «Николай Иронов» от студии Артемия Лебедева. Нейросеть «Николай Иронов» создает логотипы на основе текстового описания компании. Система анализирует текст о компании, название и описание работы и выбирает ключевые слова, на основе которых создает изображения.

Как сказано на сайте, «проект разрабатывался в условиях строгой секретности изолированной командой. Для конспирации искусственный интеллект выдавали за удаленного сотрудника. Ему создали собственную страницу с портфолио и дали человеческое имя — Николай Иронов. Это позволило избежать утечек и получать объективную обратную связь, не подверженную влиянию предрассудков о генеративном дизайне».

Впрочем, последние новости компании Лебедева говорят о том, что «Иронов» стал дизайнером по подписке, и любой желающий может купить себе дизайн от ИИ. Иронов перестал быть секретом, но от этого его работы не стали менее интересными.

ИИ показывает смелые и неожиданные варианты. И это большой плюс, потому что «Иронов» не боится экспериментировать и рушить шаблоны, он выдает варианты, которые обычный дизайнер даже боялся бы показать. Но все они жизнеспособны только после вмешательства и помощи человека, который осмыслит и выберет вариант, который подходит под бизнес-задачи и существующие тренды

Важно понимать, как ИИ собирает варианты, — он компилирует варианты из миллионов данных, загруженных в нее, выбирая элементы по ключевым параметрам поиска, которые задает дизайнер. Ее сила — собирать бесконечное множество вариантов (а это уже, конечно, очень много) из существующего, но «Иронов» не сможет проанализировать контекст и выдать что-то абсолютно новое и оригинальное.

Или не сможет переформулировать задачу по ходу работы, что делает каждый дизайнер при работе над задачей, потому что заданные характеристики по ходу работы часто эволюционируют.

Так что «Николай Иронов», как и любые существующие сегодня проекты — не что-то революционное, что изменит в ближайшем будущем дизайнерскую отрасль. Это просто хорошая возможность посмотреть, как технологии можно использовать на благо дизайна, как ускорить и автоматизировать процесс, как при проектировании выходить за рамки шаблонов.

Еще одной важной составляющей проекта «Николай Иронов» можно считать анализ отношения заказчиков к ИИ. Важно понимать, как человек будет реагировать на то, что дизайн ему делала машина, а не человек. Обесценивает ли он его?

Изначально клиенты студии Лебедева не знали, что исполнитель — не человек, а ИИ. И принятие произошло позже, когда они уже приняли и утвердили созданные дизайны. Так что это прекрасный инфоповод и красивейшая рекламная история студии Лебедева, но не дизайнерская революция.

Эта история про то, чтобы явно продемонстрировать, что технологии давно созрели для того, чтобы относительно автономно решать задачи, которые многие люди относят к творческой деятельности Арт-директор «Николая Иронова» Сергей Кулинкович

Примеры ИИ в искусстве и некоммерческом дизайне

Если говорить про способности ИИ в визуальном плане, то на данном этапе развития технологий огромные возможности ИИ дает в искусстве. Машинное обучение в работе с большими данными дает неиссякаемую вариативность в сфере изобразительного искусства и некоммерческого дизайна, а эта сфера намного меньше стеснена рамками бизнес-задач, целевых аудиторий, метрик.

Отличный пример использования ИИ в искусстве — художник Рефик Анадол, который со своей командой работает в направлении медиа архитектуры. Он использует ИИ для анализа больших данных, из которых потом делает визуальные инсталляции и проецирует их на различные архитектурные объекты.

Релевантный пример — это проекция на экстерьер концерт-холла Уолта Диснея в Лос-Анджелесе, спроектированного Фрэнком Гери в честь открытия концертного сезона, и столетний юбилей оркестра LA Phil в 2018 году.

Для создания проекций Анадол провел глубокое цифровое сканирование музыкального архива оркестра Лос-Анджелесской филармонии. С помощью программы Artists and Machine Intelligence он обработал почти 45 терабайт данных — это аудиозаписи концертов и фотографии — для создания нового сочетания образов и идей.

ИИ в будущем дизайна

Если поразмышлять о будущем и том, «подвинет» ли ИИ профессию дизайнера, то все не так однозначно. Любой профессионал в любой сфере должен расти и не воспринимать технологии как угрозу. Технологии угрожают только тем, кто не хочет развиваться и строит свою карьеру на монотонной и рутинной работе. Поэтому, конечно, лучше взять ИИ в свои союзники.

В будущем можно будет поручить ИИ такие рутинные задачи, как наработки референсов, создание неожиданных комбинаций вариантов, но принимать решение все равно будет человек — только он понимает позиционирование, временной контекст. Так что нейросети заберут больше технических и рутинных задач, таких как обработка макетов и их верстка, так уже происходит в обработке и ресайзе фотографий, но фотографов не стало меньше.

Кроме того, ситуация будет меняться постепенно — у человека будет время постепенно перейти на новые навыки, если он развивается в своей профессии.

Так что я вижу ИИ в качестве милого и мощного коллеги за соседним столом, которого не нужно бояться, а нужно дружить. Можно вспомнить появление конструкторов лендингов Readymag/Tilda — все говорили, что с их появлением профессия веб-программиста, создателя сайтов, исчезнет. Но вот уже более 7 лет все эти инструменты существуют, а программисты все так же востребованы, только качество их работы выросло в разы — потому что программистов, которые могли собирать только простые сайты, уже успешно заменили программы. А плюс конструкторов — создание сайта стало простым и демократичным по стоимости.

Так же и с ИИ: дизайн-компании будут создавать свои искусственные интеллекты, но они будут адаптированы под определенный стиль, наиболее востребованный у клиентов данной компании. Либо под узкий спектр задач компании или агентства. Это позволит сделать продукт более демократичным по цене.

В скором времени из-за того, что большая часть разработки дизайна будет автоматизирована, хороший и полноценный брендинг небольшие компании смогут получить за адекватные деньги.

Если мыслить еще более масштабно, то ИИ в дизайне приведет к тому, что дизайн станет смежной профессией. Об этом еще в 2017 году писал журнал Harvard Business Review, рассуждая о том, как ИИ повлияет на работу менеджеров разного уровня. Возможно, действительно, благодаря упрощению механической работы дизайн станет не просто творческой, а смежной профессией. И дизайнеры и управленцы разного уровня будут вкладывать силы и время не в сбор информации и обработку данных, а в развитие творческого мышления, социального интеллекта.

К какому будущему готовиться дизайнерам сегодня и что изучать?

Уже сегодня можно спрогнозировать, в каком направлении надо развиваться, если вы и через 10 лет хотите оставаться успешными специалистами.

В любом случае, востребованными в будущем станут те, кто будет изучать междисциплинарные направления. Востребованный дизайнер — это и дизайнер, и программист. Иначе это называется full-stack дизайнер. Также дизайнерам полезно развиваться и в смежных направлениях дизайна: осваивать новые программы и технологии. Так, например, востребованными остаются 3D и Motion Design.

Пример «Иронова» и мировой опыт ИИ уже показал, что дизайнер может автоматизировать рутинную работу. Но чтобы это делать быстро и успешно, необходимо мониторить и изучать новые программы, которые появляются на рынке. Это ускоряет процесс работы и позволяет направить свободное время на более сложные задачи, либо на собственное обучение. Примеров очень много: интеллектуальные фильтры, ресайзинг, различные шаблоны для сайтов, создания видео. Так, в программе Figma можно перекрасить интерфейс из светлой темы в темную просто за счет нажатия одной кнопки (плагин Appearance) — отличный инструмент для продуктовых дизайнеров.

2020 год показал, как важно нарабатывать профессионализм и собирать отличное портфолио. Дизайнеры — это те, кто может успешно работать удаленно. Но клиенты становятся все более требовательными и хотят выбирать и платить лучшим. В кризис становятся невостребованными низкоквалифицированные специалисты, а вот «звезды» нужны всегда.

Уже сегодня можно брать пример со знаковых проектов с использованием ИИ и стараться реализовывать проекты с большими данными. Начать можно с изучения основ аналитики, чтобы потом применять ее на практике и делать собственные проекты, основанные на глобальных открытых данных или на материалах исследований.

И последнее. Эмоциональность и творчество тоже можно и нужно развивать. Всегда полезно для тех, кто работает с людьми и для людей, развивать в себе эмпатию и сопереживание. И использовать это в своих проектах. Например, через внедрение в свою работу качественных интервью и анализе полученных ответов. Эмпатия — самая слабая точка ИИ, на эмпатию способен только человек и этот навык необходимо совершенствовать.

Фото на обложке: kung_tom/Shutterstock

Иллюстрации предоставлены автором.