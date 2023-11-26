На гребне: как оседлать волну российского рынка креативных индустрий

Аналитик в Ed&HRTech и менеджер в сфере культуры уверена, что сейчас — лучшее время «ловить волну», и рассказывает, как это сделать.

CreativeTech — направление, которому только предстоит развиваться в российской экономике. На данный момент это понятие не имеет даже четкого определения, однако государство уже стимулирует приток креативных предпринимателей.

По данным АСИ, на сегодняшний день доля креативных индустрий в российской экономике составляет 4,87%. Показатель выше среднего по миру (3%), но пока мы отстаем от некоторых других развитых стран, например, Италии, где доля креативных индустрий составляет 6,1% ВВП. Там и в некоторых других зарубежных странах создана законодательная база для этой отрасли. В нашей стране ее еще нет. Но вскоре все поменяется.

В планах российского правительства — к 2030 году увеличить долю креативных индустрий в экономике до 6-7%. Для этого инициировали законопроект о правовом регулировании креативных индустрий, который планируется внести в Госдуму.

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Как найти идею проекта

Пока законопроект о правовом регулировании креативных индустрий не принят, как такового определения понятия «креативные индустрии» в русскоязычном дискурсе не закреплено.

На основе классификации ООН и зарубежных стран, где этот термин уже внедрен законодательно, Институт статистических исследований и экономики знаний ВШЭ выделил 16 креативных индустрий, которые сейчас развиваются в России.

Среди них наряду с понятными сферами (музыка и исполнительское искусство, кино и анимация, телерадиовещание и др.) представлены менее очевидные, например, народные промыслы.

Интересно, что при создании закона о креативных индустриях разработчики делали акцент на отсылках к региональным органам власти, которые смогут определять приоритетные для себя направления креативных индустрий.

Креативный продукт «переупаковывает» традиционную культуру в продающем формате — с помощью дизайнерских коллекций одежды и интерьеров, творческих пространств.

Культура коренных народов Республики Саха, представленная через призму якутской мультипликации в короткометражном мультфильме, русская народная роспись XVII века «гжель», вокруг феномена которой создан кластер «Город Гжель».

Помимо ставки на региональный колорит, можно прислушаться к экспертам, которые отмечают успех кросс-отраслевых проектов. Продукты креативных индустрий «миксуются» со многими направлениями.

Особенно популярны внедрения в edtech — фиджитал (AR/VR в процессе обучения) и геймификация. Менее распространены интеграции с другими отраслями, например, финтехом. Синтез креатива и финансов в стартапе демонстрирует финтех-платформа Upside для блогеров, онлайн-школ и администраторов Telegram-каналов.

Максим Авдеев

CEO и основатель Upside

В 2022 году Джастин Бибер продал права на все свои 290 песен инвест-компании за более, чем $200 млн. Но, на мой взгляд, сделка с крупным артистом — это как покупка акций компании после IPO: бурный рост происходит раньше.

Поэтому мы запустили токензивированный фонд музыкальных роялтиз в быстрорастущем сегменте Semi-Pro музыкантов с доходами от $50-$100 тыс. в год, выкупаем у них часть будущего дохода от стриминга, упаковываем это в активы и продаем инвесторам.

Также мы открываем сегмент Telegram-экономики. Она предлагает финтеху много возможностей: активный рост и потребность в финансировании, использование нерелевантных финансовых продуктов, открытая позиция для сторонних финансовых решений.

Синергию финтеха и CreativeTech вижу так: банк выступает поставщиком ликвидности, «дженериков» транзакционных финансовых продуктов и инфраструктуры в аренду, финтех открывает банку доступ в недообслуженные клиентские сегменты (в частности к креаторам) и к новым бизнес-моделям (например, revenue-based финансирование).

Банки ищут решения, способные сделать бизнес более привлекательным и помогающие выйти к новой аудитории. Например, «Сбер» запустил онлайн-университет творческих профессий «Муза».

В тренде — комфортное сопровождение повседневности, и стоит ожидать внедрений CreativeTech-решений для широкой аудитории в финансовом секторе. При генерации идей можно подумать, с какой еще сферой вы можете «состыковать» свой продукт, новый или работающий, расширив его на CreativeTech.

Какие технологии использовать

Частью креативной экономики является так называемый CreativeTech, основанный на использовании технологий для создания новых креативных продуктов и услуг.

Традиционным в этой отрасли стало применение AR/VR/3D-технологий. В свою деятельность их интегрируют в том числе российские музеи, создавая цифровые копии выставок и собственных экспозиций. Концепция диджитализации культуры получила свое развитие во время пандемии и сейчас продолжает набирать обороты.

Например, существует цифровая копия Выставки достижений народного хозяйства в формате Minecraft, а у Русского музея есть есть портал «Виртуальный русский музей», на котором можно совершить онлайн-путешествие по экспозиции, не выходя из дома.

Также CreativeTech затронул и бум нейросетей. А особенно перспективны проекты с использованием технологий виртуальной реальности и ИИ.

Егор Апполонов

Основатель нейро-креативного агентства «Синтетика», создатель телеграм-канала «Нейронутые»

Искусственный интеллект активно применяется в креативных индустриях не только для оптимизации бизнес-процессов. Нейросети разрабатывают на основе промтов визуал, тексты и аудио, генерируя фотографии, преобразованные в картины различных художественных стилей, сценарии, романы и т.д. В дизайне одежды алгоритмы помогают создавать новые принты и текстуры тканей.

Другая интересная область применения — видео и анимация. Нейросети ускоряют процессы рендеринга, предсказывают следующие кадры и даже создают короткие анимации. Сочетание ИИ и VR позволяет создавать интерактивные и погружающие искусственные миры.

Трендвотчинг зарубежных креативных индустрий демонстрирует, что, помимо AR/VR/3D и искусственного интеллекта, в CreativeTech используются другие инновации. Креативное программирование позволяет не только писать код, но и создавать мультимедийные продукты, ориентированные на пользователей. Дроны меняют визуальный контент в СМИ, рекламе и кино.

Несмотря на крипто-зиму, наступившую после пикового 2021 года, продолжает развитие и блокчейн. В 2022 году продажи NFT, связанных с искусством, на фоне падения цены криптовалют упали на 49% и составили чуть менее $1,5 млрд (по сравнению с около $2,9 млрд в 2021 году).

Тем не менее рынок NFT вырос на 15% (с $10,3 млрд в 2021 году до $11,8 млрд в 2022 году). Для активного внедрения блокчейна в креативные индустрии по-прежнему недостает законодательного регулирования web 3.0.

Как продвигать проект

Продвижение проекта в креативных индустриях, как и в любом бизнесе, зависит от специфики продукта. Например, возможны партнерства. Они же помогают расширить аудиторию, то есть трансформировать предложение под запросы других групп пользователей, например, не только B2C, но и B2B-клиентов и т.п.

Михаил Аркинд. Арт-консультант

Основатель Hotel Art Consulting и телеграм-канала ARKIND ART



Hotel Art Consulting появился как B2B-проект. В B2C нас привело партнерство с российским отделением международной ассоциации консьержей Les Clefs D’Or. Так мы стали консультировать частных клиентов по формированию арт-коллекций и покупкам на международных аукционах.

Перспективно в сфере креативных индустрий и B2G-направление. Оно дает возможности для дополнительного PR в коллаборации со «звучным» брендом. На рынке активизируется сотрудничество государственных культурных институций с креативными предпринимателями и стартапами.

Например, в рамках креатона «Дизайн-цех» Агентства креативных индустрий участница, креативный предприниматель, Анна Юсупова запустила в коллаборации с Третьяковской галереей мерч к выставке Рериха. А среди партнеров креатона в 2023 году — Музей русского импрессионизма.

Театры также не стоят в стороне от инноваций. Так, в 2023 году робот компании Promobot стал участником московского фестиваля театров кукол «Чехонте_фест» и встречал гостей на открытии и закрытии фестиваля.

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Как провести аудит мобильного приложения

В маркетинге, как правило, традиционные каналы дают меньше трафика, если, конечно, речь не идет о масштабных B2C-проектах (фестивалях электронной музыки и др.).

Если проект нишевый, либо digital-реклама должна быть таргетированной на конкретную ЦА, либо стоит использовать другие инструменты. Например, проект Hotel Art Consulting предлагает арт-консалтинг в сфере отелей — это достаточно узкий сегмент, привлечь внимание которого легче через брендинг или личные знакомства.

Михаил Аркинд

На старте нам было важно создать как можно больше русскоязычного контента по нашей теме, чтобы участники рынка могли познакомиться с мировыми практиками взаимодействия отелей и искусства. Мы делали экспертные публикации в СМИ, например, обзоры мировых арт-отелей в бортовом журнале Aeroflot Premium и на сайте Forbes.

Также выступаем на форумах. Безусловно, действуют и другие каналы продвижения, но пока мы остаемся «ламповым» бизнесом и работаем от запроса конкретного клиента.

Таким образом, стратегия продвижения проекта в креативных индустриях определяется спецификой бизнеса. Но продукт в креативных индустриях всегда подразумевает не «утилитарное» использование, частно он непонятен и не является «таблеткой», которая нужна клиенту «здесь и сейчас». Это, скорее, «витаминка», поэтому нужно рассказать клиенту, как важно ее принимать постоянно и какую пользу это принесет.

Сделать такую ненавязчивую рекламу помогают публикации в изданиях, дополнительный PR через участие первых лиц в профильных мероприятиях для поиска потенциальных клиентов и выстраивание грамотного нетворка.

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