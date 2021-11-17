Корпоративная соцответственность — как российские компании работают со старшим поколением

Один из экспертов в этом направлении — Екатерина Курашева, соосновательница команды Young Old Lab, которая разрабатывает проекты и решения для лучшей жизни людей старшего возраста в России. На конференции «Общество для всех возрастов» Фонда Тимченко она поговорила с тремя менеджерами крупнейших компаний, которые поделились своими кейсами работы с проблемами старших в России.

Продолжительность жизни и доля старших в обществе стремительно растет. В то же время парадигма зрелого возраста, период социальной и профессиональной активности, увеличивается, а значит, возникают новые требования к здравоохранению, социальным службам, городской среде, — и к бизнесу.

Корпоративная социальная ответственность становится важной частью стратегий корпораций в России. Она даёт лояльность инвесторов, потребителей и пользователей, международных рынков, в том числе при выходе на IPO, а также закрывает социальные KPI хедофисов за рубежом.

Правильно строить направление КСО на том, чтобы добиваться системных улучшений по определённым направлениям жизни общества. Это может быть, например, вклад в улучшение экологии или работа с уязвимыми группами людей, такими как дети из детских домов или люди с инвалидностью. Работа со старшим поколением также всё больше попадает в фокус КСО компаний.

Дмитрий Гузун

Вице-президент и управляющий директор региона Центральная и Восточная Европа «Кимберли-Кларк», приглашенный эксперт конференции «Общество для всех возрастов»

Мне 43 года. Я хочу работать долго и хочу, чтобы в моей стране и сейчас, и через 20 лет у каждого была возможность найти свое применение в обществе. Не секрет, что в последнее время практически во всем мире снижается рождаемость, в то время как продолжительность жизни растет.

Пример России: раньше по статистике рождалось 1,8 млн детей в год, в этом году мы (с нашим брендом детской гигиены Huggies) ориентируемся примерно на 1,3 млн детей, на полмиллиона меньше.

Мы всегда руководствуемся системным походом, поэтому, прежде чем запускать конкретные инициативы, нужно сделать три вещи:

Проанализировать ситуацию в России. На каком этапе находится наша страна в отношении age diversity? Исследовать ситуацию в своей компании, а также посмотреть, что делается в других. Подготовить внутреннюю среду, сотрудников компании к внедрению политики.

На наш взгляд, необходимо сначала изучить ситуацию, вникнуть в специфику проблемы, а потом выстраивать стратегию. Именно поэтому мы запускаем большое исследование по эйджизму, цели которого:

Проанализировать уровень дискриминации по возрастному признаку в компаниях, ведущих бизнес на территории России (взгляд HR и сотрудников). Сравнить опыт компаний в области найма и сотрудничества с людьми 50+. Выявить реализуемые меры поддержки для возрастной группы сотрудников 50+. Сравнить взгляд работодателя и персонала на текущую ситуацию. Получить обратную связь от компаний-работодателей относительно желаемых мер поддержки от государства, которые будут способствовать снижению уровня эйджизма в России.

По результатам исследования мы выстроим долгосрочную стратегию, основанную в первую очередь на цифрах и конкретных запросах.

Следующий стратегических вектор взаимодействия бизнеса со старшим поколением — начинать с себя и менять себя и своих сотрудников, потому что всеобъемлющий подход к эйджизму требует изменение нашего мировоззрения и образа мышления.

Мы рассматриваем привлечение людей старшего возраста на работу в качестве стажеров. В октябре — ноябре в компании у нас также проходит месяц Diversity&Inclusion, в рамках которого мы проводим серию лекций по эйджизму.

Мы стараемся как можно чаще затрагивать эту повестку в компании: проводим беседы с нашими сотрудниками, чтобы давать им актуальную информацию и стимулировать их использовать ее в своей работе. Ведь самое главное — изменить отношение, в том числе нанимающих руководителей, чтобы они расширяли своё сознание на эту тему.

Для нас корпоративная социальная ответственность — это не только текущие действия, а забота о будущем, потому что важно изменить отношение к людям более зрелого возраста как среди наших сотрудников, так и в обществе, чтобы у всех поколений были равные возможности.

Мария Медведева

Руководитель отдела по связям с общественностью подразделения изделий медицинского назначения и оборудования ООО «Джонсон & Джонсон»

Ежегодно в нашей стране 238 тысяч пожилых людей в возрасте 60+ сталкиваются с диагнозом перелом шейки бедра. Эти цифры вполне сравнимы с цифрами сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

100 тысяч пациентов умирают в течение первого года после перелома, но статистика их не видит, так как люди умирают совсем от другого: они умирают от лежачего состояния, от неподвижности и от тех сопутствующих заболеваний, которые очень сильно обостряются в этот момент (пневмония, сердечно-сосудистые, инсульты, тромбозы и так далее).

Два года назад нас озаботила эта ситуация, и мы стали над ней работать. Первое, что мы поняли, — что ни одна некоммерческая организация никогда не сможет достичь больших результатов, если рядом с ней не встанут плечом к плечу другие партнеры.

Так мы пришли с идеей к нацпроекту «Демография», где есть направление, которое занимается старшим поколением, и проектный офис программы по профилактике падений и переломов. Нам важно было сделать так, чтобы все сообщество очень четко поняло, что операция в течение первых 48 часов — это действительно огромное спасение для пожилых людей.

Мы сразу начали в России социальную кампанию в СМИ с целью донесения до пожилых людей, что в случае перелома шейки бедра не стоит бояться хирургического лечения. Сами пожилые и, конечно, их родные должны очень четко понимать, какие риски существуют, если они остаются на консервативном лечении дома.

Во время пандемии и изоляции мы также начали работать с профилактикой: рассказывали пожилым людям совместно с экспертами, как обезопасить быт и продолжить движение в условиях небольшого замкнутого пространства.

Над проблематикой работает большое количество различных специалистов — это геронтологи, травматологи, терапевты, некоммерческие организации, а также регуляторы. И мы пришли к выводу, что важно их всех вывести на общую платформу для решения проблемы. Для этого мы знялись организацией сами и участвовали со своей повесткой в большом количестве мероприятий.

По итогам такой совместной работы вместе с экспертами у нас получилось включить 48-часовой протокол хирургического лечения в подписанную правительством Российской Федерации программу о мерах по профилактике падений и переломов.

Мы считаем, что программа способна спасать до 60 тысяч пациентов в год и видим большой смысл компаниям, которые работают с социальной проблематикой, объединяться: совместные усилия уже показали высокую эффективность.

Майя Охапкина

Начальник управления продуктового развития и координации проектов ВТБ Капитал Управление активами

В 2020 году мы первые на российском рынке запустили Паевой Инвестиционный Фонд со встроенной благотворительностью. Смысл в том, что 20% вознаграждения за управление активами такого фонда управляющая компания направляет на благотворительность. Т.е. с каждой инвестированной клиентом 1000 рублей ВТБ Капитал Инвестиции перечисляют 2 рубля из собственных средств на нужды благотворительных организаций.

Началось все 2 июня 2020 года с одного фонда-донора. В 2020 году весь объем средств был перечислен в пользу подопечных фонда «Старость в радость». По итогам первого года фонду перечислено более 4 млн руб.

Для нас очень важно, что благотворительные организации, с которыми мы работаем, рассказывают нам о том, куда направляется наша помощь.

В случае фонда «Старость в радость» средства были направлены на:

обеспечение медикаментами и бесконтактными термометрами трех домов-интернатов для престарелых и инвалидов;

оплату труда дополнительных сотрудников по уходу за подопечными интернатов;

организацию их досуга, а именно — оплату работы культурологов;

приобретение новогодних подарков и другие цели.

В 2021 году мы продолжили расширять и развивать программу со встроенной благотворительностью со всех сторон. Сегодня донорами программы являются уже 3 ОПИФ.

Помимо фонда «Старость в радость», мы сотрудничаем с центром спасения дельфинов Дельфа,проектом Собиратор, фондом «Разные дети» и фондом «Огромное сердце». На октябрь 2021 года общая сумма средств достигла цифры 10 миллионов рублей.

Мы рады, что культура инвестирования в России растет, людям становится важно, чтобы их деньги не просто работали, но работали на благо общества.