Игры, в которые играют люди: что предложить команде для киберспорта

Руководитель проекта по организации корпоративных спортивных мероприятий «Лига Чемпионов Бизнеса» Юрий Гусев поделился пятью советами, чтобы не промахнуться в выборе игры и провести тимбилдинг результативно для бизнеса.

Устраивая корпоративные киберспортивные турниры, руководство обычно выбирает игру по целям — повысить лояльность, сплотить коллектив или просто снять эмоциональную нагрузку. И если здесь все понятно, то с тем, что подойдет для каждой задачи, возникают проблемы.

Совет 1. Выбирайте конкретную игру в зависимости от цели тимбилдинга

Если ваша цель — выявить определенные качества сотрудников или развить у них нужные скиллы, в первую очередь решите, на что будете обращать внимание, что для вашего бизнеса важно:

лидерские способности,

умение делегировать ответственность,

скорость реакции,

способность работать в режиме многозадачности и жестких дедлайнов.

Возможно, интерес компании лежит в другой плоскости и нужно дать оценку с точки зрения работы всего бизнес-организма:

Вам кажется, что ваш коллектив недостаточно дружен, в нем есть различные конфликты, обстановка нездоровая? Подозреваете, что сотрудники не ценят вас как руководителя? Чувствуете, что КПД сотрудников низок?

В процессе игры можно найти если не ответы на эти вопросы, то по крайней мере подсказки.

Разберем, какие игры за что отвечают.

Лидерские качества

Лучше всего они проявляются в командных дисциплинах:

CS:GO — Counter-Strike,

Dota 2,

League of Legends,

PUBG,

«Мир танков».

Капитан здесь должен выстроить стратегию и тактику, собрать команду и настроить ее на игру.

С такими данными можно идти на международные соревнования — рассказываем, есть ли у российского киберспорта шансы на азиатском рынке

Командный дух

Укрепляют игры-симуляторы тактического боя, где только четкое взаимодействие между участниками позволяет добиться поставленной цели — победы над соперником.

К этому разряду относятся, например:

CS:GO — Counter-Strike,

PUBG,

«Мир танков».

Скорость мышления и реакции, разделение ответственности и многозадачность

Это:

Dota 2,

League of Legends.

В них предусмотрено несколько ролей игроков. Многие, играя постоянно, уходят в «узкую специализацию» — на основании этого выбора работодатель может сделать вывод, на каком участке работы лучше задействовать конкретного сотрудника.

В CS:GO — Counter-Strike два типа игроков:

снайпер (сидит в засаде с винтовкой), рифлер (бегает с автоматом).

Большинство делится либо на энергичных «автоматчиков», либо на усидчивых терпеливых «снайперов».

Эти же игры помогают найти «многоборцев» — универсальных игроков, которые хороши на разных позициях.

На работе такие люди смогут усиливать различные направления в зависимости от того, где именно требуется помощь.

Умение быстро анализировать ситуацию и выбирать лучший вариант из множества

Лучше всего выявит Hearthstone, которую еще называют «карточными шахматами». Здесь важны эрудиция, интеллект, умение принять оптимальное решение по выставлению существа на свой стол.

Совет 2. Проведите в компании опрос, в какую игру сотрудники сами хотели бы играть

У вас есть немало вариантов, из которых можно выбрать конкретную игру для коллектива. Однако обратите внимание на то, что прежде чем сделать окончательный выбор, следует посоветоваться с сотрудниками.

Если работодатель в директивном порядке организует, например, игру в Dota 2 только из-за того, что в компании проблема со скоростью реакции, а в коллективе все играют в CS:GO/Hearthstone, такой тимбилдинг будет проведен впустую и не даст ожидаемого результата.

А если компания только пробует киберспорт и изучает, что там есть, вот кого можно почитать, чтобы быть в курсе обновлений и интересных игр

Совет 3. Ориентируйтесь на возраст ваших сотрудников-игроков

По нашим наблюдениям, средний возраст команд в корпоративном киберспорте — 28 лет, но разброс при этом значительный: есть команды со средним возрастом 21 год, а есть и 41. Это тоже следует учитывать.

К нам как-то обратилась компания, где сотрудников было немного, причем все они относились к возрастным, по нашим меркам, то есть старше 30 лет. Они выбрали для себя дисциплину Quake 3 Arena.

Довольно известная, очень старенькая игра, в свое время была невероятно популярна. И в этой компании был организован турнир именно по этой игре.

В категории 35+ популярны:

Hearthstone,

Counter-Strike (кстати, можно предложить не последнюю версию игры, а какую-нибудь из старых, хорошо знакомую всем участникам турнира),

«Мир танков».

Совет 4. Следите за игрой не только команды, но и каждого игрока

Киберспортивный турнир позволяет руководителям компаний и отделам по работе с персоналом выявить положительные стороны сотрудников, что поможет в решении кадровых вопросов.

Игра — очень яркий индикатор таких качеств:

коммуникабельность,

умение работать в команде,

стратегическое мышление и логика,

стрессоустойчивость,

скорость реакции и принятия решения,

лидерские качества.

Интересен кейс компании IBS, которая использовала киберспорт и киберспортивные соревнования для выявления лидеров и потенциальных руководителей.

Одна из креативных идей предполагала, что капитаны сами должны были собрать свою команду. И здесь важны были принципы отбора, кого ты выберешь: своего друга, близкого коллегу или человека, которого ты совсем не знаешь, но зато он сильный игрок. В каждой команде сразу проявляются лидеры, организаторы игры, люди с управленческими качествами.

И у них резко возрастают шансы на то, что их повысят в должности и они ускорят свое движение по карьерной лестнице.

Совет 5. Проанализируйте итоги и ход игры

Обязательно подведите итог киберспортивного тимбилдинга:

Оцените климат в команде, Уровень вовлечения игроков, Степень уважения друг к другу и к соперникам.

В идеале команда должна принимать поражения без ругани и тильта на киберспортивном жаргоне это означает эмоциональное состояние игрока, когда опускаются руки — например, от череды ошибок или поражений.

Игроки обвиняют друг друга и распускают команду?

Или, напротив, готовятся взять реванш, строят планы будущих игр, у них горят глаза?

Реакция укажет на стрессоустойчивость сотрудников в условиях совершенной ошибки, которая привела к поражению.

Если кто-то не был вовлечен в действия команды, играл для «галочки», следует выяснить, почему так произошло.

Сотрудник пассивен просто потому, что не хочет, не может найти время — на играх не выполняет требования, которые оговаривались на тренировке, плохо ведет свою игровую роль?

Или, может быть, он не мог полностью уйти в игру из-за проблем в семье, но не позволил себе отказаться, чтобы не подводить команду?

Или он просто интроверт и по-другому не умеет?

Очевидно, каждая из этих причин требует разных методов разрешения ситуации: либо заменить этого игрока, либо предложить ему помощь.

Чек-лист

Чтобы выбрать игру, которая поможет провести киберспортивные соревнования в компании с наибольшей эффективностью:

Определитесь с целью тимбилдинга и в зависимости от этого выбирайте конкретную киберспортивную дисциплину (игру). Проведите в компании опрос, в какую игру сотрудники сами хотели бы сыграть. Это позволит обеспечить вовлеченность людей в совместное мероприятие. При подборе подходящей игры ориентируйтесь на возраст ваших сотрудников-игроков. Следите за игрой не только команды в целом, но и каждого игрока в ней. Это позволит качественнее выявить положительные стороны сотрудников и поможет в решении тех или иных кадровых вопросов Проанализируйте итоги и ход игры, чтобы выявить причины слабой вовлеченности некоторых членов команды или иные проблемы и принять необходимые решения.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney