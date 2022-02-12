4 этапа избавления от дебиторской задолженности

Бывают ситуации, когда огромные обороты и высокая прибыль в компании остаются только на бумаге из-за проблемной дебиторской задолженности. Вместе с Рустамом Форуги, управляющим партнером «Закон и Консалтинг», поэтапно разбираем алгоритм минимизации этого долга.
Отсутствие платежной дисциплины у контрагентов и не налаженная грамотно система экономической безопасности внутри компании — серьезные проблемы. Они блокируют возможности масштабировать бизнес, съедают огромные финансовые и кадровые ресурсы на бесконечные судебные иски или бизнес-медиацию. В худшем случае даже приводят к банкротству.
Избавиться от проблемной дебиторской задолженности можно, следуя алгоритму из 4 этапов.
- Этап 1. Минимизировать риски в работе
- Этап 2. Провести скоринг контрагента
- Этап 3. Создать регламенты и наладить процесс документооборота
- Этап 4. Автоматизировать процессы
Этап 1. Минимизировать риски в работе
На этом этапе вы закладываете в фундамент своей финансово-хозяйственной деятельности гарант или возможность минимизировать риски несвоевременной оплаты со стороны контрагента.
К работе с любым контрагентом (независимо от того, кто заказчик, а кто исполнитель), необходимо подходить по принципу «проявления должной осмотрительности и проверки добросовестности контрагента», о чем напрямую нам говорит налоговое законодательство.
Отмечу, что ответственность за выбор недобросовестного контрагента лежит на предпринимателе или юридическом лице, что прописано в статье 10 Гражданского кодекса РФ.
Причин несвоевременной оплаты со стороны контрагента может быть масса, вот лишь некоторые из них:
- образовавшийся кассовый разрыв у контрагента;
- несвоевременная оплата со стороны заказчика контрагента;
- блокировка счетов ФНС или Банком;
- арест счетов судом или ФССП;
- работа контрагента со спецсчетом заказчика;
- субъективный подход контрагента при выборе по степени значимости кредитора, которому он готов платить первому (например, при закрытии долгов поставщикам стройматериалов — поставщик бетона в приоритете, так как заказчик строительства перечислит деньги подрядчику после заливки фундамента, а поставщик металла получит оплату, если останутся средства);
- откровенно мошеннические действия и прочее.
Понятно, что 100% гарантии ни вы сами, ни кто—то иной вам не сможет дать, именно поэтому базой для работы с рисками для вас и сотрудников должен стать один принцип:
Я понимаю, что проблемная дебиторская задолженность — это результат ошибок и недоработок исключительно внутри компании.
По опыту, в 80% случаев у компании появляется внушительная «дебиторка» не потому, что у добросовестного контрагента с сильными позициями на рынке случился форс-мажор, а потому что:
- Менеджер по продажам, «добирая» объем продаж до премии, отгрузил нового клиента без проверки юридического лица.
- Коммерческий отдел согласовал значительное увеличение допустимой суммы отгрузки с отсрочкой платежа для старого клиента, не перепроверив актуальное положение дел. Пример: клиента, общество с ограниченной ответственностью, грузили на 1 млн в год, сейчас они запросили отгрузку на 3,5 млн. Так как клиент старый, то почему бы нет, без дополнительной проверки согласовали отгрузку. А оказалось, что сейчас компания в долгах и ей нечем обеспечить кредитные обязательства.
- Сотрудники отгрузили клиенту товар или оказали услугу без предоплаты, не убедившись, что гарантийное письмо чем-то обеспечено. Пример: обществу с ограниченной ответственностью дали гарантийку, что есть контракт с крупной компанией с оплатой до конца месяца, сам контракт не приложили. На проверку оказалось, что такого контракта нет. Тут же возможна ситуация с наличием исполнительных производств по контрагенту (простая проверка ООО в сети не дает полной картины), сумма по которым значительно превышает сумму задолженности, то есть при появлении исполлистов и блокировке счетов вероятность получить оплату по договору стремится к нулю.
Перечислять можно бесконечно, в своей практике я сталкиваюсь с разными факторами, которые влияют на формирование дебиторской задолженности в компании. Отрасль, сфера, рынок (B2B, B2C или B2G) не имеют значения, все сводится к отправной точке: у большинства компаний/менеджеров нет понимания своей ответственности за выбор контрагентов.
Этап 2. Провести скоринг контрагента
Многие менеджеры и, что удивительно, даже руководители компаний воспринимают отсрочку платежа просто как условие в договоре, не проецируя влияние последствий и стоимости задержки платежей на общий финансовый климат компании.
По факту для контрагента вы являетесь фактическим кредитором (неважно, за услуги или товар вам должны денег), а он заемщиком.
Вспомните систему заграждений при оформлении кредита в банке и сопоставьте с системой проверки контрагентов в вашей компании. Проверка контрагентов не должна быть слабее, лояльнее, менее тщательной.
Программы скоринга заемщиков в банке включают иногда до 50 показателей, программа бизнес-скоринга в компании должна включать не только линейную проверку показателей, но и многофакторную регрессионную аналитику.
Чтобы минимизировать риски дебиторской задолженности, важно не только смотреть на факты сами по себе, но и находить взаимосвязи и оценивать влияние разных показателей на платежную дисциплину.
Поэтому сначала нужно создать систему первичного скоринга — для новых контрагентов. А затем внедрить выборочную проврку — для текущих контрагентов.
Шаг первый: для новых контрагентов — создать систему первичного скоринга
- Определить показатели, которые влияют на финансовую состоятельность компании
Это будет стандартная проверка: история юрлица, состояние счетов, оплата налогов, ПФР, фигуры бенефициаров, история контрактов, репутация на рынке.
Регулярно отслеживать финансовое состояние клиента-контрагента вам помогут, например, Контур.Фокус или СПАРК (все зависит от бюджета организации). У сервисов есть мобильные приложения.
Эти программы позволяют в реальном времени проверять основные позиции контрагента — финансовые показатели за налоговый отчетный период, наличие арбитражных судов и судов общей юрисдикции (истец/ответчик/третья сторона), трудовые споры с сотрудниками, лизинги, госконтракты, смена учредителей и директоров, блокировка счетов ФНС, наличие исполпроизводств ФССП и прочую информацию, в том числе по ликвидации или банкротству.
- Определить показатели, которые повлияют на финансовую дисциплину контрагента
Это эмпирическое исследование — слухи и информация в сети, какая значимость вашего товара/услуги для контрагента (приоритет оплаты), кадровые перестановки (особенно смена директоров), динамика роста компании и т.п.
Для чего это нужно? Все просто — делая анализ по представленным данным вы можете делать прогнозы платежеспособности вашего контрагента. Важно не просто смотреть в лоб на собранный материал, а проверить в динамике: какие изменения по любому из параметров произошли по сравнению с прошлым периодом.
Например: у ООО «Мотылек» в 2020 году в штате было 100 сотрудников, а в 2021-м — один человек. Резкий отток кадров в компании для специалистов по экономической безопасности будет маркером — возможно, компания собирается ликвидироваться.
Компания при большом обороте за отчетный налоговый заплатила мизерную сумму НДС? Или у ООО «СилСнаб» оборот за 2021 год вырос на 1010%, но прибыль упала на 70%?
Это сигналы, что есть риск не столько возможной дебиторской задолженности, сколько того, что вы попадете в перекрестную проверку со стороны ФНС из-за такого контрагента.
- Определить параметры глубины проверки и допуски внутри компании
Шаг суммы контрактов с отсрочкой:
- не требует проверки;
- требует первичного скоринга;
- требует глубокой оценки;
- требует детальной проверки.
Шаг второй: для текущих контрагентов — внедрить выборочную проверку
Внедрите систему выборочной рандомной проверки текущих контрагентов. Точно так же ищите маркеры изменений, любые перекосы в финансовом состоянии компании и бенефициаров.
Внедрите обязательный повторный скоринг (см. Шаг 1) для действующих клиентов, даже самых проверенных и заслуженных, при изменении условий поставки: период отсрочки, объем отгрузки и т.п. Отсутствие этого шага, из моей практики, — причина появления проблемной дебиторки у большинства компаний.
Закрепите алгоритм по аналогии со светофором, где:
- красный — отклонена работа с таким клиентом;
- желтый — необходима дополнительная проверка (допустим, запросить баланс за полугодие или паспорт поручителя либо приказ о назначении директора) или проведение кредитного комитета по утверждению условий работы;
- зеленый — клиент чист, менеджер может начинать работу.
Этап 3. Создать регламенты и наладить процесс документооборота
Добиться, чтобы контрагенты платили вовремя, можно — в том числе строго регламентировав процессы, связанные кредитованием или товарным кредитом клиентов.
Необходимо выработать позицию и практику по работе с клиентами в период отсрочки платежа:
- Привести в порядок внутренние документы компании. В регламентах должен быть прописан весь процесс работы с клиентом: обязанность и ответственность менеджера по продажам и других ответственных лиц;
- Регулярно проводить занятия с сотрудниками на тему минимизации дебиторской задолженности, желательно с игровым моделированием ситуации несвоевременной оплаты и разбор имеющихся фактов;
- Составить четкий регламент бизнес-процессов работы всех отделов — от заявок менеджера до проверки службой безопасности (собственной либо на аутсорсе);
- Обязать менеджеров регулярно контактировать с отделом снабжения/закупок контрагента для того, чтобы быть в курсе проблем и успехов клиента (поздравления с праздниками, предложение об увеличении поставок и прочее.
Дополнительной стимуляцией к своевременной оплате может послужить именно ваша форма договора поставки (если это не тендер или очень крупный клиент, который не согласует пункты договора на стадии заключения и навяжет свой формат).
В договоре поставки необходимо отразить пункты, которые защищают ваши материальные интересы, от увеличения процента по пеням и коммерческому кредиту до сокращения сроков предъявления досудебной претензии с общеустановленных законом 30 суток до 10 суток, чтобы вовремя можно было подать исковое заявление в суд.
Пример: ООО «Профи» отгрузила компании ООО «Стройкакбог» стройматериалы в отсрочку платежа на 30 дней. В 9 из 10 случаев менеджеры перегружены и не всегда следят за своевременной оплатой со стороны заказчика (а то и никогда не следят). На 30 сутки, согласно договору поставки, оплата не поступила, а сам факт неоплаты выявлен на 35 сутки, когда бухгалтерия решила подбить акты сверок. На звонке контрагент попросил немного подождать, так как у них задержки по денежным поступлениям; они готовы написать гарантийное письмо.
Все, вроде, хорошо, но главный закон — «деньги должны работать» — не действует. Вы начинаете нести убытки с первого дня просрочки платежа.
Примерный план действий по пунктам:
- Проверить контрагента, заключить договор поставки товара/предоставления услуг.
- Весь срок действия договора проводить анализ контрагента с частотой примерно 1/месяц.
- За 5 дней до наступления срока оплаты направить контрагенту уведомление о необходимости оплаты счета по договору (уведомление с подтверждением о получении — курьер ли, электронная почта — неважно). Параллельно менеджер звонит и напоминает.
- В последний день оплаты получите информацию от контрагента о платеже в ваш адрес.
- При непоступлении платежа от клиента действия зависят от конкретной ситуации — можно выехать к клиенту для досудебного порядка разбирательства (медиация) и урегулирования вопроса по закрытию долга. Если клиент вне региона вашего пребывания — аудио—/видеоконференция. Необходимо заручиться гарантиями платежа.
- Если от клиента не поступило точных сроков закрытия долга, примите решение о подаче искового заявления — в случае, если с клиентом больше не интересно работать или наценка на ваш товар не покрывает затраты с учетом долгой просрочки (общество обязано принять все меры, чтобы минимизировать ущерб от деятельности).
- Бывает, что подача иска в арбитражный суд мотивирует контрагента к оплате долга. Это связано с репутационными потерями и с тем, что в будущем контрагент с отрицательной судебной историей может не получить интересный контракт от крупного заказчика (просто не пропустят). Если этого не произошло, дальше — суд и взыскание.
Этап 4. Автоматизировать процессы
Тут у многих встанет вопрос — как автоматизировать этот процесс и кто этим должен заниматься?
Что делать компаниям, у которых штатным расписанием не предусмотрено создание СЭБ (службы экономической безопасности) либо отсутствует бюджет или необходимость в постоянной услуге? Юрист компании редко обладает достаточной квалификацией как аналитик и медиатор или не обязан выполнять аналогичные функции.
Для этих целей существует такое понятие как комплаенс. В трактовке западного менеджмента комплаенс-специалисты минимизируют риски компаний при взаимодействии с госструктурами и клиентами, уничтожая коррупционную составляющую.
В России термин приобрел несколько иное наполнение — это специалисты, которые обеспечивают экономическую безопасность бизнеса в правовом поле в глобальном смысле: от системы защиты коммерческой тайны до бизнес-медиации.
Такой эксперт совмещает функции и ресурсы классической службы безопасности с навыками бизнес-медиатора и юриста. В идеале — с личным опытом предпринимательской деятельности.
Сегодня на рынке юридических услуг легко найти специалистов на аутсорс (как частных, так и компании), которые предоставляют услуги в области экономической безопасности бизнеса.
Соблюдайте осмотрительность, грамотно выстройте процессы работы с клиентами, опирайтесь на знания специалистов в сфере экономической безопасности. Помните, что затраты на предупреждение рисков намного ниже, чем на взыскание платежей с контрагента (от судов и процесса взыскания до банкротства).
Все это поможет значительно уменьшить риски несвоевременной оплаты, пусть и не гарантируют на все 100%. Ведь любой бизнес — это риски. А рисками можно управлять.
Всегда выгоднее предотвратить проблему, чем ее исправлять.
Фото на обложке: Mikhail Nilov / Pexels
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как легко вести учет средств бизнеса в Google-таблицах
- 2 Почему бухгалтерские компании «косячат» и как заранее обезопасить свой бизнес?
- 3 Робот в бизнесе — зло? Как увеличить выручку, сократив его работу
- 4 Проверьте, все ли в порядке с вашим бизнесом. 4 главных показателя
- 5 Налоги в Израиле: сколько платить и как экономить
ВОЗМОЖНОСТИ
13 февраля 2022
13 февраля 2022
13 февраля 2022