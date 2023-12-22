Самые высокооплачиваемые вакансии декабря в стартапах

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва — более 1 700 вакансий, Санкт-Петербург, насчитывающий почти 500 предложений, и Республика Татарстан — более 100 вакансий.

В декабре на hh.ru представлено свыше 3 700 вакансий для специалистов в стартапах. Из них более 1 600 вакансий в сфере ИТ, свыше 290 вакансий в финансовом секторе и более 230 вакансий в услугах для бизнеса.

Вакансии:

Менеджер по продажам в B2B

Москва, до 500 000 руб. после вычета налогов

«Видучи» ищет менеджера по продажам в B2B. От кандидата требуется опыт работы в B2B-продажах от года, знание техники продаж и холодных звонков. Наработанная база контактов, готовность и желание ее использовать. Развитые коммуникативные навыки, убедительная грамотная речь, навыки презентаций.

Senior backend developer

Санкт-Петербург, от 350 000 руб. после вычета налогов

«Логистат» ищет Senior backend developer. От кандидата требуется более 4 лет опыта программирования на популярных серверных языках, таких как Node.js.Уверенное владение языком JavaScript (ES6+), понимание принципов проектирования структуры реляционных баз данных. Знание языка запросов SQL, опыт работы с MySQL или PostgreSQL. Понимание принципов клиент-серверного взаимодействия, знание протокола HTTP и стандарта REST. Приветствуется опыт работы с GraphQL и уровень английского языка, достаточный для чтения технической документации.

Data scientist

Москва, от 300 000 до 400 000 руб. после вычета налогов

Amplify ищет Data scientist. От кандидата требуется умение строить предиктивные модели, формулировать стратегии биддинга и опыт работы в AdTech.

Системный аналитик

Москва, от 300 000 руб. после вычета налогов

«Полатор» ищет системного аналитика. От кандидата требуется высшее образование, навыки коллективной работы, опыт работы системным аналитиком в команде разработки ПО. Также нужен опыт разработки спецификаций требований к информационным системам, включая объектную модель, модель вариантов использования и UX GUI. Потребуется знание и опыт практического применения UML.

Старший разработчик .Net

Москва, от 300 000 руб. после вычета налогов

«Квантум-финанс» ищет старшего разработчика. От кандидата требуется опыт работы на позиции старшего разработчика от года, умение управлять командой разработки, глубокие знания и опыт разработки на платформе .Net. Кроме того, необходимо наличие законченных проектов, опыт реализации API для внешних потребителей, знание и опыт работы с различными БД и ORM: MS SQL Server, PostgreSQL, EF Core. Умение работать с авторизацией (OAuth, IdentityServer, JWT), технологиями коммуникации (SignalR, Rabbit MQ/Kafka). Требуется знание и опыт применения современных принципов и методик разработки и тестирования.

Тимлид команды бэкенда

Санкт-Петербург, от 300 000 до 350 000 руб. после вычета налогов

Alter ищет тимлида команды бэкенда. От кандидата требуется высокий технический уровень знаний, желание писать код самому и в команде. Важны управленческий опыт и понимание хайлоад-подходов.

DevOps инженер

Москва, от 250 000 рублей после вычета налогов

«Кибердом» ищет DevOps инженера. От кандидата требуется понимание принципов CI/CD, умение работать с GitLab, Jenkins, уверенное понимание Kubernetes, Docker (балансировка, устройство сети, особенности файловых систем, особенности контейнеров). Умение превратить сервис в контейнер или Helm chart, знание Ansible и Python, позволяющее уверенно строить сложные автоматизации. Кроме того, требуется опыт работы с «Яндекс облаком» или другими облачными провайдерами, уверенные знания Linux, систем виртуализации и умение управлять ими с помощью API.

Senior PHP+Go разработчик

Удаленная работа, до $3500 после вычета налогов

CyspNet ищет Senior PHP+Go разработчика. От кандидата требуется опыт работы с PHP от 5 лет и Go от года. Опыт работы с Laravel или Symfony, высоконагруженными системами (от 1000 запросов секунду), умение проводить unit-тесты. Опыт работы в команде, умение быстро запускать новый продукт и работать в стартапах.

Программист-разработчик Python

Новосибирск, до 300 000 руб. после вычета налогов

«Передовые технологии» ищет программиста-разработчика Python. От кандидата требуется опыт разработки на языке Python, знание фреймворков Django, Tokio. Умение использовать Ansible, понимание сетевого стека TCP/IP, работа с последним в OS Linux. Опыт системного администрирования под Windows и Linux.

Senior frontend-developer

Москва, до 300 000 руб. после вычета налогов

«Автовилл» ищет Senior frontend-developer. От кандидата требуется опыт работы от 5 лет, сильное знание React, ООП и стека компании. Опыт работы с ESLint, Prettier, умение работать в команде и хорошие коммуникативные навыки.

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