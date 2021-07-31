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Колонки

Дефицит полупроводников в разгаре: производители чипов объединяются на фоне исторического кризиса

Колонки
Сергей Жуков
Сергей Жуков

Директор по корпоративному бизнесу Intel

Илья Голубев

Мир столкнулся с нехваткой полупроводниковых продуктов, ключевых элементов современного производства. Из-за этого электроника (от «умных» кофеварок до беспилотников) дорожает или даже становится недоступной, а производители несут убытки.  Директор по корпоративному бизнесу Intel Сергей Жуков объяснил, как решить проблему и что делать потребителям и бизнесу.

Дефицит полупроводников в разгаре: производители чипов объединяются на фоне исторического кризиса

Что произошло? 

В феврале Ford, Volkswagen, General Motors, Nissan, Mazda и другие крупные автопроизводители сократили объемы выпуска или вовсе остановили отдельные заводы. По прогнозам консалтинговой фирмы AlixPartners, из-за дефицита чипов доход автомобильной промышленности — наиболее пострадавшей отрасли — в этом году упадет на $110 млрд.

И это далеко не все: в марте Sony сообщила, что не сможет удовлетворить спрос на PlayStation 5, а Samsung и вовсе отказалась от выпуска новой модели Galaxy Note в 2021.

Заметные перебои в поставке полупроводников начались в прошлом году с закрытием профильных заводов из-за пандемии и одновременным «бумом» потребительской электроники — по большей части ноутбуков для удаленной работы/учебы. Предпосылки не только в последствиях коронавируса, вроде заморозки производств и нарушения логистики, ситуация гораздо серьезнее: 

  • Мировой экономический кризис;
  • Небольшое количество производителей, сконцентрированных в Азии и США;
  • Торговое противостояние США и Китая и последующее перераспределение цепочек поставок чипов;
  • Климатические аномалии в регионах-лидерах по полупроводниковому производству (морозы в Техасе, пожары в Японии, засуха на Тайване);
  • Технологический прогресс и растущий спрос на электронную продукцию, в том числе для майнинга.

Эксперты считают, что на восстановление темпов производства чипов (чипмейкинга) понадобится несколько кварталов, и еще не менее полугода уйдет на стабилизацию рынка. По этой причине нехватка микросхем будет ощущаться и в следующем году. Отдельные правительства и корпорации уже беспокоятся, что полупроводниковый кризис может затормозить реабилитацию глобальной экономики после пандемии. 

Кто сейчас формирует рынок? 

Ведущие производители чипов на данный момент: тайваньские, корейские, японские, американские, китайские и сингапурские компании. Их доли не сбалансированы: анализ Boston Consulting Group и Ассоциации полупроводниковой промышленности США показал, что на Америку приходится только 12% рынка, Тайвань занимает 21%, Южная Корея — 19%, а Япония — 13% производства. То есть большая часть ниши — сразу 80% — представлена Азией. Самые крупные производители чипов: 

  • Тайваньские TSMC и UMC,
  • Южнокорейские Samsung и Hynix,
  • Японские Toshiba и Renesas Electronics,
  • Американские Intel, GlobalFoundries, Micron и Texas Instruments,
  • Китайские Tsinghua и China Electronics,
  • Сингапурские SSMC и Western Digital,
  • Европейские NXP Semiconductors, STM, Bosch и Infineon.

Создание полупроводников — сложный многоступенчатый процесс, в который входят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), тестирование, дизайн, производство и контроль качества. Всей цепочкой располагают немногие корпорации — Intel, TSMC, Samsung, GlobalFoundries и несколько других.

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Так, например, у Qualcomm, Nvidia и AMD нет собственных заводов — они занимаются только разработкой и распространением, а производство отдают контрактникам. Чаще всего подрядчиками оказываются TSMC или Samsung. 

Как быть производителям чипов в кризис? 

На первый взгляд, главные поставщики полупроводников могут выиграть в этой ситуации. Дефицит неизбежно приводит к росту цен, значит, заработок производителей растет. Например, выручка TSMC за прошлый год составила $45,51 млрд (на 25% больше, чем в 2019), из которых больше трети пришлось на поставки наиболее современных чипов.

Но все не так однозначно. Для полупроводниковых компаний нехватка их продукции стала не благоприятным стечением обстоятельств, а серьезным вызовом — в первую очередь из-за неопределенности. С одной стороны, технический прогресс будет способствовать увеличению спроса на микросхемы, а с другой — рост цен может привести к тому, что часть рынка потеряет покупательную способность, и фабрики, которые сейчас активно строят производители чипов, рискуют оказаться неокупаемыми.

Чтобы удовлетворить спрос, крупные чипмейкеры ищут способы оптимизации и увеличения объемов производства. Так, TSMC до 2023 года планирует вложить $100 млрд в развитие производства и освоение новых технологий. Intel в свою очередь объявил о расширении в США и Европе (и инвестирует $20 млрд в строительство новых заводов), а также запускает направление Intel Foundry Services для производства полупроводников по заказу других компаний.

К решению проблемы подключаются и государственные ресурсы. Члены Ассоциации полупроводниковой промышленности США обсуждают с администрацией президента поддержку локального производства грантами и налоговыми кредитами, а Европейская комиссия планирует укрепить независимость местных промышленников, создав региональное объединение по микроэлектронике.

Решаем проблему вместе

На данный момент только лидеры ниши — TSMC, Intel, Samsung и GlobalFoundries — могут позволить себе строительство новых заводов. В том числе поэтому сотрудничество корпораций, участие властей и совместная поддержка бизнеса — следующий логичный шаг в борьбе с полупроводниковым кризисом. 

В рамках развития компании CEO Intel Патрик Гелсингер уже анонсировал новую стратегию IDM 2.0. Она предусматривает активное взаимодействие с другими игроками, развитие новых технологий и укрепление производства. Мы собираемся расширять взаимодействие со сторонними производителями. Например, с IBM мы будем работать в области исследований, направленных на создание логики и технологий упаковки нового поколения. А для технологичного производства отдельных модульных компонентов будем обращаться к мощностям TSMC, Samsung, UMC и GlobalFoundries. 

Ведущие ИТ-компании — Google, Microsoft, Amazon Web Services, Cisco, Ericsson и многие другие — уже одобрили новую стратегии Intel и выразили готовность поддержать ее. Сотрудничество лидеров отрасли и расширение производства должно положительно повлиять на состояние рынка и поспособствовать равномерному распределению мощностей по всему миру. Это значит, что нам удастся стабилизировать график выпуска и поставок, оптимизировать логистику, снизить себестоимость чипов и цену для конечного покупателя.

Как быть потребителю?  

В условиях новой реальности компаниям не стоит рассчитывать, например, на сокращение бюджетов на покупку цифровых устройств или сервисов.  Сейчас технологии интегрированы во все сферы нашей жизни. Намного эффективнее действовать в парадигме «управляй тем, чем можешь управлять».

Бизнесу стоит пересмотреть свой подход к планированию закупок: постоянно проверять lead time (предполагаемое время между размещением заказа клиентом и доставкой ему товара) и корректировать под него свою маркетинговую политику, бронировать поставки и иметь «план Б» по внедрению ИТ-решений с учетом возможных сбоев в цепочке поставок. 

Потребителям необходимо быть гибкими и пробовать новые подходы для удовлетворения спроса на технологии, которые невозможны без чипов — электронику, автомобили, видеокарты и другие — по крайней мере, пока проблемы с поставками не будут решены совместными силами властей и производителей полупроводниковых технологий.

Например, если бизнес планирует закупить компьютеры, стоит обратиться к профессиональным сборщикам — чаще всего они предлагают готовые устройства по приемлемым ценам. А если необходимо обновить домашний ПК, можно подобрать модель процессора с интегрированной графикой — купить видеокарту сейчас сложно, но подготовить фундамент для этого в будущем вполне возможно. 

 Фото на обложке: Unsplash

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