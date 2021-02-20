Дефицит технических кадров: какие могут быть пути решения проблемы

Дефицит технических кадров и нехватка навыков — огромный вызов для цифрового будущего. Пандемия обострила вопрос поиска и обучения специалистов, но в то же время ускорила тренды, на которые стоит обратить внимание, в том числе производственным и промышленным компаниям.

Как растет дефицит технических специалистов

В ближайшее десятилетие производственные отрасли создадут 3,5 млн рабочих мест только в США. Технологии меняются так быстро, что производители не успевают восполнять недостаток кадров. Добавьте сюда тот факт, что около 2,5 млн работников производств выйдут на пенсию к 2025 году, учтите и нехватку навыков, и мы получим ситуацию, при которой около двух млн рабочих мест не смогут быть заполнены.

С этим столкнутся многие отрасли промышленности: металлургическая, горная, химическая, фармацевтическая, производители товаров массового потребления. В России цифры скромнее, но проблема не менее актуальна, и страна, по оценкам Korn Ferry Group, столкнется с ней к 2030 году.

Кроме того, массовый переход сотрудников на удаленную работу, связанный с пандемией, заставляет компании нанимать больше специалистов по кибербезопасности, с нехваткой которых российские компании уже сталкиваются сейчас, а в ближайшем будущем запрос на данных специалистов усилится.

Попробуйте на минуту представить, что в мире не хватает нескольких миллионов сотрудников, ответственных за контроль автоматизированной линии производства товаров первой необходимости, к примеру, лекарств. Это приведет к сокращению выпуска продукции и дефициту отдельных товаров. Сегодня это звучит не очень реалистично, но 2020 год показал, что нет ничего невозможного. Поэтому производителям критически важно думать о восполнении кадрового дефицита уже сейчас.

В чем специфика привлечения и обучения технических кадров

Поиск высококвалифицированного сотрудника может занимать не один месяц и требует огромных вложений со стороны работодателя. Стоимость найма складывается не только из размера зарплаты сотрудника, но и из инвестиций в поиск, обучение и тренинги, адаптацию и многое другое.

При этом менеджерам по подбору персонала производственных предприятий все сложнее закрывать технические позиции, поскольку требования быстро меняются и требуют от HR глубокого погружения в сферу деятельности специалиста и специфических знаний.

Именно поэтому работодатели, сталкивающиеся с дефицитом технических специалистов уже сегодня, сотрудничают с университетами. Но и после фундаментального технического образования работнику зачастую приходится переучиваться практически на каждом новом месте работы, так как компании используют оборудование и программное обеспечение десятков разных производителей.

Какие могут быть пути решения проблемы дефицита кадров и будущего образования

Могут ли помочь в решении проблемы современные тренды вроде аутсорсинга услуг и дистанционного образования? Конечно. Вот несколько трендов, которые составят будущее образования и помогут облегчить кадровый дефицит наряду с модернизацией образовательных программ в технических вузах.

Дистанционное обучение

Мы видим, как электронное обучение (e-learning) проникает в разные сферы жизни, и нас давно не удивляют бухгалтеры, маркетологи или специалисты по продажам, которые получили дополнительную квалификацию дистанционно. Конечно, дистанционное обучение не может заменить базовое университетское техническое образование, но оно может выгодно его дополнить.

Технологии шагнули так далеко, что новейшее оборудование для симуляции технологических процессов и дополненная реальность позволяют приобрести опыт обучения, близкий к обучению в классе, дистанционно. Крупные поставщики промышленных решений уже на пути в создании дистанционных тренингов и комплексных обучающих программ.

В 2020 году мы запустили программу дистанционного обучения на российском рынке, чтобы помочь заказчикам в условиях пандемии поддерживать и расширять свои компетенции и технические знания. Такие программы помогают в удаленном режиме работать с оборудованием без потери качества обучения.

Персонализация по требуемым навыкам

Концепция непрерывного обучения (lifelong learning) не обходит стороной людей с техническими специальностями, и для получения навыков, а также опыта работы с новым оборудованием, для них станет актуально прохождение тренингов онлайн.

Некоторые компании предлагают персонализированные тренинги для специалистов в зависимости от конкретных навыков, требуемых на месте работы. И персонализация — это важный тренд всего будущего образования в технических отраслях. Она помогает сократить время обучения и обеспечить эффективный выход на рабочее место.

Удаленная техническая поддержка и аутсорсинг

Остановка производства грозит издержками. Но может случиться так, что у предприятия нет сотрудника с достаточной квалификацией для управления той или иной системой, и, более того, такого сотрудника неоткуда взять. Представьте, что вы можете обратиться в компанию, имеющую технологическую экспертизу, и пригласить ее опытного сотрудника к себе на производство на время. Такого вида аутсорсинг технического персонала — это уже не будущее, а реальность.

Как определить стратегию работы с дефицитными техническими кадрами

Мы сталкиваемся не только с цифровой революцией и цифровизацией производств, но и с революцией навыков. Для того, чтобы быть готовыми к будущим вызовам, компаниям необходима гибкая стратегия по работе с кадрами, подготовке новых специалистов и постоянному повышению квалификации. Вот несколько главных шагов для построения такой стратегии

Задайте себе три главных вопроса

А) Следует ли растить экспертизу внутри?

Б) Следует ли искать недостающую экспертизу на рынке труда?

В) Следует ли обратиться за решением определенной задачи к аутсорсингу?

Попробуйте подумать над ответами на эти вопросы, опираясь не только на текущую ситуацию, но и смотря вперед на 5-10 лет. Подумайте над тем, что отличает ваше предприятие от предприятия X, которое успешнее нанимает талантливые кадры. Чем ваши возможности отличаются от этого предприятия? Возможно, другая компания приобретает техническую экспертизу вместе с поглощением других более мелких компаний? Или, например, ей помогает сильный HR-бренд?

Оцените потребности и посмотрите на возможности рынка

Предприятию может быть жизненно необходим аналитик данных, в то же время, возможно, не нужен постоянный специалист для технического обслуживания той или иной установки, поскольку на рынке есть надежные узкоспециализированные аутсорсинговые компании. Внимательно посмотрите на свои потребности, выделите ключевые позиции и те потребности в рабочей силе, которые могут быть закрыты, например, с помощью приглашенных специалистов.

Ищите слабые места в работе с самыми ценными кадрами и исправляйте их

Посмотрите на то, как устроен процесс поиска наиболее важных для работы вашего предприятия технических кадров, сколько времени в среднем занимает найм специалиста, как происходит повышение квалификации, как часто проходят тренинги?

Постарайтесь разобрать каждый этап и найти способы улучшения. После того, как вы нашли слабые места, обозначьте краткосрочные меры для решения проблемы и долгосрочный план работы с наиболее ценными кадрами. Не пренебрегайте новыми решениями: аутсорсингом и удаленной поддержкой, персонализированными тренингами и дистанционными программами обучения, например, с использованием AR и VR.

Будьте открыты к нестандартным решениям

COVID-19 заставил компании, которые до пандемии могли конкурировать за кадры, объединиться в союзы, чтобы помочь одним справиться с многократно возросшим объемом работы (доставка товаров), а другим, пострадавшим от локдауна компаниям, иметь возможность дать работу своим сотрудникам в период временной остановки деятельности. Часто решения могут находиться в самых неожиданных плоскостях, поэтому будьте открыты для партнерств и рассматривайте решения на стыке разных индустрий.

Делайте стратегию гибкой

Стратегический взгляд на проблему дефицита технических кадров просто необходим всем предприятиям без исключения, но стратегия нуждается в гибкости, поскольку сегодня изменения происходят стремительно. Создав план по разрешению проблемы дефицита кадров, не забывайте, что его нужно регулярно пересматривать в соответствие с изменениями ситуации на рынке.

Проблема дефицита технических кадров решается не просто — ее масштаб с каждым годом растет в связи с ростом скорости внедрения новых технологий и старением населения: по данным Credit Suisse, к 2060 году почти половину населения России будут представлять пенсионеры.

Для того, чтобы снизить негативные эффекты, компаниям нужна гибкая стратегия. Чтобы ее создать, руководству предприятия необходимо понять, каких специалистов необходимо выращивать внутри, каких нанимать с рынка, а какие функции можно отдать на аутсорсинг и заручиться инструментами для работы с каждой из групп.

Пандемия подстегнула внедрение цифровых технологий в подготовке технических кадров и вместе с тем обратила внимание производственных компаний на инструменты, которые смогут помочь в решении проблемы дефицита технических кадров.

Это аутсорсинг технических кадров, дистанционная поддержка, персонализированные тренинги в зависимости от необходимых навыков на месте работы. Эти инструменты могут стать отличным дополнением в стратегии предприятий по решению проблемы недостатка технических компетенций.

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