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Тяжело в учении, легко в реальности: как в «Сибуре» создавали VR-мастерские для обучения профессиям будущего

Колонки
Виталий Кирилин
Виталий Кирилин

Методолог смешанных форматов обучения «Сибуринтеха»

Евгения Хрисанфова

Ошибки на нефтехимическом производстве могут стоить бизнесу очень дорого. Чтобы их избежать, нужны квалифицированные кадры. Ради их обучения в «Сибуре» начали использовать технологии виртуальной реальности. Реализовать задумку оказалось непросто, зато теперь в компании могут рассказать, каково это — разработать и внедрить собственные VR-тренажеры.

Тяжело в учении, легко в реальности: как в «Сибуре» создавали VR-мастерские для обучения профессиям будущего

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Два года назад в компании «Сибур» приняли решение создать VR-мастерские по обучению наиболее востребованным в ближайшие 15 лет профессиям. В результате на базе центра инженерно-технической экспертизы «Сибуринтех» в Тобольске создан комплекс VR-тренажеров, а подготовка с использованием VR войдет в программу у студентов Тобольского многопрофильного техникума.

О том, как нефтехимическая компания разрабатывала VR-тренажеры и какой опыт извлекла, рассказал методолог смешанных форматов обучения «Сибуринтеха» Виталий Кирилин.

Когда пришла идея создать VR-мастерские

Промышленности с каждым годом требуются все более и более квалифицированные кадры. «Сибур» в этом плане — не исключение. Чтобы молодое поколение хотело изучать рабочие профессии, необходимо сломать стереотип о том, что это неактуально, сложно и неинтересно. Поэтому в нашей компании решили, что лучший способ показать рабочие профессии по-новому — создать новые инструменты, с помощью которых этим профессиям будут учить. Одним из инструментов стали VR-тренажеры.

Список симуляторов составили на основе утвержденного правительством перечня наиболее перспективных профессий. В него вошли:

  • сварщик;
  • лаборант-аналитик;
  • слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
  • оператор беспилотных летательных аппаратов;
  • специалист по аддитивным технологиям (работа с промышленными 3D-принтерами и сканерами).

В качестве подрядчика выбрали компанию «Гейм Системс», резидента «Сколково».

Создание образовательных программ велось около года. Для каждого тренажера была сформирована рабочая группа, в которую вошли опытные специалисты от производства: главные сварщики завода «ЗабСибнефтехим», инженеры КИПА, лаборанты химического анализа, инженеры по аддитивным технологиям, сертифицированные операторы БПЛА завода. Также участие в разработке приняли преподаватели Тобольского многопрофильного техникума.

Всех их познакомили с подрядчиками и разделили на команды, каждой из которых предстояло переложить на бумагу алгоритмы действий специалистов на производстве. Вот на этом этапе и возникли первые трудности.

Занятия в VR

С чем пришлось столкнуться при разработке VR-тренажеров

Промышленнику и айтишнику не всегда бывает просто найти общий язык. Главным уроком при реализации проекта я считаю недостаточную решительность на первом этапе. Следовало сразу настоять на создании кросс-функциональных команд для каждого тренажера, в которые вошли бы методолог, специалист от производства и тестировщик.

Представители подрядчика некоторое время сопротивлялись этой идее, в результате чего менеджер проекта стал «бутылочным горлышком», замедляющим многие процессы. Как только кросс-функциональные команды сформировались, процесс создания VR-тренажеров пошел быстрее.

Однако появились другие проблемы. Оказалось, что не существует готовых сценариев работы специалистов, которые бы легли в основу тренажеров. А IT-специалисты не всегда обращали внимание на мелочи, важные для понимания процесса и обучения новичков. Например, в симуляторе работы сварщика не учли тот факт, что в начале нужно задвинуть противоискровую шторку — проблему обнаружил специалист только во время проверки.

Но работа над алгоритмами принесла и неожиданные плюсы. Работники предприятий получили возможность подробно разобрать свой рабочий процесс и затем обновить регламенты.

Как устроены VR-уроки

VR-тренажеры помогают растить профессионалов, которые могут прийти работать в нашу компанию. Поэтому мы уделяем их обучению много времени — четыре дня из пяти выделены на занятия для новичков. Мне также кажется, что в будущем подобные симуляторы станут неотъемлемой частью обучения студентов Тобольского многопрофильного техникума.

Чтобы пройти курс в виртуальной реальности, студенту или специалисту нужно как минимум 80 часов. Каждый урок включает в себя теоретическую и практическую части.

Всего в курсе восемь уроков, состоящих из пяти модулей:

  1. Видеоролик с теорией.
  2. Отработка навыков с подсказками.
  3. Самостоятельное выполнение заданий.
  4. Практика с отвлекающими факторами.
  5. Контрольное выполнение заданий.

Во время прохождения практических модулей учащиеся оцениваются по нескольким параметрам: количество ошибок, время, сердцебиение, уровень внимания. Показатели студентов сравниваются с показателями экспертов, выполнивших задание. Также доступны средние результаты всех, кто проходил обучение в тренажере.

Симуляторы позволяют овладеть основными знаниями и навыками, необходимыми специалисту на производстве. Однако для полноценной работы без реальной практики все равно не обойтись. Например, для продуктивного обучения сварщика нужно комбинировать VR-тренажер и практику на заводе.

Какой опыт мы извлекли

Завершающая «шлифовка» VR-тренажеров началась в июле 2020 года. Каждую неделю выкатывалось пять релизов, а раз в месяц проходила большая приемка на глазах всех заинтересованных лиц. Все нестыковки сценария и баги фиксировались и отправлялись на доработку.

Теперь создание VR-тренажеров в компании состоит из двух этапов:

  1. Написание максимально подробного технического задания.
  2. Разработка.

Техзадание принимает подрядчик, ответственный за дальнейшую работу.

Самое главное, что мы поняли во время разработки: сначала необходимо изучить процессы работы на производстве и существующие регламенты, а затем написать сценарии. Только после этого этапа можно переходить к созданию VR-тренажера и искать подрядчиков.

Занятия в VR

В чем выгода VR-тренажеров

Пока сложно точно определить, насколько новые VR-тренажеры помогли повысить эффективность обучения. Однако уже сейчас они экономят средства компании и помогают студентам развиваться. Например, с помощью симулятора учащиеся тренируются работать на промышленном принтере. Без VR-тренажера у них могло и не быть такой возможности — техникум не обладает нужным оборудование, а практика на настоящем заводе может слишком дорого обойтись предприятию из-за износа и поломок.

VR-тренажер более безопасный и экономически выгодный — проходящие курс студенты не смогут получить травму или испортить оборудование. К примеру, один лишь промышленный дрон стоит от 1 млн рублей, а разбиваются они чаще всего. Ремонт промышленного принтера стоит также от 1 млн рублей, а новый VR-комплект для обучения аддитивным технологиям  — 150 тыс. рублей. Годовое обслуживание тренажера — около 30 тыс. рублей.

В сухом остатке

Создание всех пяти VR-мастерских и класса теоретического обучения обошлось в 52 млн рублей вместе с оборудованием. Даже в период полной нагрузки для них требуется всего один штатный сотрудник  — администратор.

Из-за пандемии VR-тренажеры пока не используются в полную мощь: студентов Тобольского многопрофильного техникума перевели на дистанционное обучение, а чтобы попасть в «Сибуринтех», нужно получить специальное разрешение. Однако новый модуль «Кафедра VR» с удаленным доступом может изменить положение вещей.

Фото и видео предоставлены компанией

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