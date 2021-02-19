Тяжело в учении, легко в реальности: как в «Сибуре» создавали VR-мастерские для обучения профессиям будущего

Ошибки на нефтехимическом производстве могут стоить бизнесу очень дорого. Чтобы их избежать, нужны квалифицированные кадры. Ради их обучения в «Сибуре» начали использовать технологии виртуальной реальности. Реализовать задумку оказалось непросто, зато теперь в компании могут рассказать, каково это — разработать и внедрить собственные VR-тренажеры.

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Два года назад в компании «Сибур» приняли решение создать VR-мастерские по обучению наиболее востребованным в ближайшие 15 лет профессиям. В результате на базе центра инженерно-технической экспертизы «Сибуринтех» в Тобольске создан комплекс VR-тренажеров, а подготовка с использованием VR войдет в программу у студентов Тобольского многопрофильного техникума.

О том, как нефтехимическая компания разрабатывала VR-тренажеры и какой опыт извлекла, рассказал методолог смешанных форматов обучения «Сибуринтеха» Виталий Кирилин.

Когда пришла идея создать VR-мастерские

Промышленности с каждым годом требуются все более и более квалифицированные кадры. «Сибур» в этом плане — не исключение. Чтобы молодое поколение хотело изучать рабочие профессии, необходимо сломать стереотип о том, что это неактуально, сложно и неинтересно. Поэтому в нашей компании решили, что лучший способ показать рабочие профессии по-новому — создать новые инструменты, с помощью которых этим профессиям будут учить. Одним из инструментов стали VR-тренажеры.

Список симуляторов составили на основе утвержденного правительством перечня наиболее перспективных профессий. В него вошли:

сварщик;

лаборант-аналитик;

слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;

оператор беспилотных летательных аппаратов;

специалист по аддитивным технологиям (работа с промышленными 3D-принтерами и сканерами).

В качестве подрядчика выбрали компанию «Гейм Системс», резидента «Сколково».

Создание образовательных программ велось около года. Для каждого тренажера была сформирована рабочая группа, в которую вошли опытные специалисты от производства: главные сварщики завода «ЗабСибнефтехим», инженеры КИПА, лаборанты химического анализа, инженеры по аддитивным технологиям, сертифицированные операторы БПЛА завода. Также участие в разработке приняли преподаватели Тобольского многопрофильного техникума.

Всех их познакомили с подрядчиками и разделили на команды, каждой из которых предстояло переложить на бумагу алгоритмы действий специалистов на производстве. Вот на этом этапе и возникли первые трудности.

С чем пришлось столкнуться при разработке VR-тренажеров

Промышленнику и айтишнику не всегда бывает просто найти общий язык. Главным уроком при реализации проекта я считаю недостаточную решительность на первом этапе. Следовало сразу настоять на создании кросс-функциональных команд для каждого тренажера, в которые вошли бы методолог, специалист от производства и тестировщик.

Представители подрядчика некоторое время сопротивлялись этой идее, в результате чего менеджер проекта стал «бутылочным горлышком», замедляющим многие процессы. Как только кросс-функциональные команды сформировались, процесс создания VR-тренажеров пошел быстрее.

Однако появились другие проблемы. Оказалось, что не существует готовых сценариев работы специалистов, которые бы легли в основу тренажеров. А IT-специалисты не всегда обращали внимание на мелочи, важные для понимания процесса и обучения новичков. Например, в симуляторе работы сварщика не учли тот факт, что в начале нужно задвинуть противоискровую шторку — проблему обнаружил специалист только во время проверки.

Но работа над алгоритмами принесла и неожиданные плюсы. Работники предприятий получили возможность подробно разобрать свой рабочий процесс и затем обновить регламенты.

Как устроены VR-уроки

VR-тренажеры помогают растить профессионалов, которые могут прийти работать в нашу компанию. Поэтому мы уделяем их обучению много времени — четыре дня из пяти выделены на занятия для новичков. Мне также кажется, что в будущем подобные симуляторы станут неотъемлемой частью обучения студентов Тобольского многопрофильного техникума.

Чтобы пройти курс в виртуальной реальности, студенту или специалисту нужно как минимум 80 часов. Каждый урок включает в себя теоретическую и практическую части.

Всего в курсе восемь уроков, состоящих из пяти модулей:

Видеоролик с теорией. Отработка навыков с подсказками. Самостоятельное выполнение заданий. Практика с отвлекающими факторами. Контрольное выполнение заданий.

Во время прохождения практических модулей учащиеся оцениваются по нескольким параметрам: количество ошибок, время, сердцебиение, уровень внимания. Показатели студентов сравниваются с показателями экспертов, выполнивших задание. Также доступны средние результаты всех, кто проходил обучение в тренажере.

Симуляторы позволяют овладеть основными знаниями и навыками, необходимыми специалисту на производстве. Однако для полноценной работы без реальной практики все равно не обойтись. Например, для продуктивного обучения сварщика нужно комбинировать VR-тренажер и практику на заводе.

Какой опыт мы извлекли

Завершающая «шлифовка» VR-тренажеров началась в июле 2020 года. Каждую неделю выкатывалось пять релизов, а раз в месяц проходила большая приемка на глазах всех заинтересованных лиц. Все нестыковки сценария и баги фиксировались и отправлялись на доработку.

Теперь создание VR-тренажеров в компании состоит из двух этапов:

Написание максимально подробного технического задания. Разработка.

Техзадание принимает подрядчик, ответственный за дальнейшую работу.

Самое главное, что мы поняли во время разработки: сначала необходимо изучить процессы работы на производстве и существующие регламенты, а затем написать сценарии. Только после этого этапа можно переходить к созданию VR-тренажера и искать подрядчиков.

В чем выгода VR-тренажеров

Пока сложно точно определить, насколько новые VR-тренажеры помогли повысить эффективность обучения. Однако уже сейчас они экономят средства компании и помогают студентам развиваться. Например, с помощью симулятора учащиеся тренируются работать на промышленном принтере. Без VR-тренажера у них могло и не быть такой возможности — техникум не обладает нужным оборудование, а практика на настоящем заводе может слишком дорого обойтись предприятию из-за износа и поломок.

VR-тренажер более безопасный и экономически выгодный — проходящие курс студенты не смогут получить травму или испортить оборудование. К примеру, один лишь промышленный дрон стоит от 1 млн рублей, а разбиваются они чаще всего. Ремонт промышленного принтера стоит также от 1 млн рублей, а новый VR-комплект для обучения аддитивным технологиям — 150 тыс. рублей. Годовое обслуживание тренажера — около 30 тыс. рублей.

В сухом остатке

Создание всех пяти VR-мастерских и класса теоретического обучения обошлось в 52 млн рублей вместе с оборудованием. Даже в период полной нагрузки для них требуется всего один штатный сотрудник — администратор.

Из-за пандемии VR-тренажеры пока не используются в полную мощь: студентов Тобольского многопрофильного техникума перевели на дистанционное обучение, а чтобы попасть в «Сибуринтех», нужно получить специальное разрешение. Однако новый модуль «Кафедра VR» с удаленным доступом может изменить положение вещей.





Фото и видео предоставлены компанией